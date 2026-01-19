Sepleriň elýeterliligi

Русский
AÝ/AR-nyň ähli saýtlary
РУС
Göni efir
site logo site logo
Ozalky Indiki
Soňky habar
Türkmenistan

Diňle: Mary: ilatly ýerlerde sowukda tok kesilýär, ýaşaýjylar üşeýär

Diňle: Mary: ilatly ýerlerde sowukda tok kesilýär, ýaşaýjylar üşeýär
Embed
Diňle: Mary: ilatly ýerlerde sowukda tok kesilýär, ýaşaýjylar üşeýär

No media source currently available

0:00 0:04:42 0:00
Ýükle

Forum

Degişli makalalar

Radio programmalara seret
XS
SM
MD
LG