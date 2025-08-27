Elektrik energiýasynyň öçüp durmagy ýangyna sebäp bolýar

Türkmenistanyň ilatly ýerlerinde elektrik energiýasynyň dowamly öçürilmegi dowam etdirilýär. Toksuz kösenýän ýaşaýjylaryň aladalary esasy durmuş zerurlyklaryndan mahrum bolmagy bilen çäklenmän, eýsem howpsuzlyk töwekgelçilikleri bilen hem bagly bolýar.
Azatlygyň dürli welaýatlardaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, ýaşaýyş jaýlaryň elektrik üpjünçiliginiň yzygiderli öçüp durmagy öýlerdäki elektrik enjamlarynyň ýanmagyna getirýär. Şeýle-de, toguň güýji üýtgäp durýar, birden gowşap, soň güýçlenýän pursatlarynda "tok simlerinde uçgun çykyp gidyär".
"Öýde adam bolmasa, öýi ot alyp bilyär" diýip, habarçylarymyzyň biri belledi.
Türkmenistanyň Daşoguz, Balkan, Mary we Lebap welaýatlarynda ilatly ýerleriň elektrik energiýasy bilen üpjünçiliginde şu tomus yzly-yzyna bökdençlikler ýüze çykýar. Ýaşaýjylar uzak wagtlap elektrik energiýasyz galýar. Ilata duýduryş we düşündiriş berilmeýär.
Habarçylarymyz toguň duýdansyz kesilmeginiň ýangyna sebäp bolýandygyny belleýärler.
"Bir hojalykdaky agzalar uzak günlük işe gidip, öýde adam galmandy. Şol gün 4 sagatlap elektrik togy öçürildi we elektrik togy berlende, güýçli gelip, öýüň tok simlerinde näsazlyk döredi, öýi ot aldy. Öý eýeleri gelýänçä öýden hiç zat galmady" diýip, şu aýda bolan bu ýagdaýdan habarly çeşme anonimlik şertinde gürrüň berdi.
Başga bir çeşme şol öýüň daş-töwereginde ýaşaýan ýaşaýjylaryň ody özbaşdak öçürüp bilmändigini we çagyrylan ýangyn söndürijileriň wagtynda gelip ýetişmändigini gürrüň berdi.
Azatlyk Radiosy çeşmeleriň howpsuzlyk aladalary sebäpli bu ýagdaý barada goşmaça maglumat bermekden saklanýar.
Häkimiýetler toguň öçürmeginiň sebäplerini düşündirmeýärkä, ýaşaýjylar öz öýleriniň ýangyn howpsuzlygyny alada edýärler.
"Adamlar indi öýlerini goýup gitmekden gorkýarlar. Iki sagatlyk öýden gitjek bolsaň ähli tokly enjamlaryňy öçürip gitmeli bolýar. Günde birnäçe sagatlap öçürilýän tok holodilnikde iýmitiň zaýalanmagyna eltýär" diýip, habarçy aýdýar.
Elektrik energiýasy dürli wagtda öçüp bilýär. Agşamlaryna ýaşaýjylar şem ýakyp gününi görmeli bolýar.
Elektrik energiýasynyň yzly-yzyna we duýdansyz öçürilmeginden dükanlar, kafe-restoranlar hem zyýan çekýär, harytlar zaýalanýar. Uly çykdajy edip, toý geçirýän maşgalalaryň baýramçylygy garaňkyda geçýär.
"Adamlar indi niräk arz etjegini bilmeýärler. Hiç ýerde toguň näme sebäpden öçürilýändigini bilmeýärler we düşündirmeýärler" diýip, çeşme aýdýar.
Häkimiýetlerden resmi düşündiriş alyp bilmeýän ýaşaýjylar bu ýagdaýa özüçe düşündiriş tapmaga synanyşýarlar.
"Ýaşaýjylar öz arasynda Arkadag şäherine tok ýetmeýändigi sebäpli her gün bir obanyň ýa-da etrabyň toguny öçürýärler diýýärler. Ýene birleri togy ýurduň içinde tygşytlap, daşary ýurtlara satýarlar diýip, pikir edýärler" diýip, çeşme gürrüň berdi.
Türkmenistan elektrik energiýasyny uly mukdarda öndürip, sebit goňşularyna satýar. Ýurduň iri elektrostansiýalary Maryda, Türkmenbaşyda, Abadanda, Balkanabatda, Seýdide, Aşgabatda, Daşoguzda, Awazada we beýleki sebitlerde ýerleşýär.
Türkmen häkimiýetleri ilatly ýerleriň elektrik energiýasy bilen üpjünçiligindäki bökdençlikleriň ýyllarboýy yzly-yzyna ýüze çykmagynyň sebäplerini düşündirmeýär.
