Häkimiýetler ilata prezidentiň portreti we beýlekiler üçin bikanun salgyt salmagyny 'güýçlendirýär'

Türkmenistanda ilatdan bikanun tutum tutmak, ýurtda dowam edýän şahsyýet kultuny götergilemek, oba hojalygyndaky mejbury zähmeti goldamak, ýurdy bagy-bossanlyga öwürmek we metjit gurmak üçin bikanun salgyt almak praktikasy dowam etdirilýär. Azatlygyň habarçysynyň şu gün beren habaryna görä, Türkmenbaşynyň mekdeplerinde ýene prezidentiň portretleri çalşyrylýar we bu çäre garaşsyzlygyň başky ýyllaryndan bäri, diňe prezidentleriň täzelenmegi bilen däl, pasyllaryň täzelenmegi bilen ugurdaş dowam etdirilýär. Ýöne ilatyň goşmaça çykdajylary diňe portret tölegleri bilen çäklenmeýär, olara soňky döwürde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Haýyr-sahawat gaznasy üçin toplanýan pullar hem girdi we soralýan puluň hökmany suratda berilmegi işiňi ýitirmek gorkusy bilen bagly.

Türkmenistanda prezidentiň portreti, bir tarapdan şahsyýet kultunyň esasy simwollarynyň biri bolan bolsa, ikinji tarapdan çagalary ýa-da olaryň ene-atalaryny ýylda goşmaça çykdajy çykarmaga mejbur etmegiň, şol bir wagtda ýurt ýolbaşçysynyň portretleriniň arkasyndan gazanç edýän adamlaryň biznesini goldamagyň ‘netijeli’ guraly boldy diýip, synçylar aýdýarlar. Emma Azatlyk, maglumatlaryň ýapyk saklanmagy sebäpli, portret biznesiniň arkasynda duran anyk adamlar, olaryň girdejisi we döwlete töleýän salgytlary baradaky maglumatlary alyp bilmeýär.

Türkmenbaşynyň mekdeplerinde ýene prezident portreti, Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny göterýän Haýyr-sahawat gaznasy üçin we pagta ýygymy, bag ekmek çäresi, Hazar etrabynda gurulýan metjit üçin mugallymlardan pul ýygnalýar diýip, Azatlygyň habarçysy şu güni irden habar berdi.

Habarçy bilen anonimlik şertinde gürleşen magaryf işgäriniň tassyklamagyna görä, pedagoglar we bilim edarasynyň beýleki işgärleri döwletiň geçirýän çärelerine maddy goşant goşmaga mejbur edilip, adam başyna jemi 250 manat möçberinde pul geçirmeli boldular.

“Ol ýa-da beýleki çäre üçin her aýda diýen ýaly pul ýygnalýan hem bolsa, bu gezekki salgyt az aýlykly adamlara has agyr düşdi” diýip, Azatlyk bilen söhbetdeş bolan mugallym aýtdy.

Pul diňe portret ýa sahawat gaznasy üçin däl, eýsem, mekdepleriň abadançylygy üçin hem ýygnalýar we bu praktika sowet ýyllaryndan uç alýar. Emma soňky onýyllyklarda mekdepleriň bejergisi we beýleki zatlar üçin üçin ýygnalýan pullaryň yzygiderli köpelendigi we bu ýagdaýyň ýaşaýjylary örän kyn ýagdaýlara salýandygy habar berilýär.

Azady köçesiniň ugrunda ýerleşýän 1-nji, 3-nji we 5-nji mekdepler oktýabr aýynda mekdepleriň ýyladyş ulgamlary üçin mugallymlardan, garawullardan, bagbanlardan, tämizçilerden we ýokary synp okuwçylaryndan pul toplady diýip, habarçy öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär.

Ýaşaýjylaryň sözlerine görä, umumy ýyladyş ulgamlarynyň köçedäki liniýalarynda yzygiderli problema, bökdençlik döreýär. Netijede, gürrüňi edilýän mekdepler öz işgärlerinden we okuwçylaryndan 200 manatdan pul ýygnap, özbaşdak ýyladyş gazanyny gurdurdylar.

5-nji mekdebiň mugallymlarynyň ýagdaýy gowy, sebäbi ol mekdep daşary ýurt dilleriniň çuňlaşdyrylan görnüşde öwredilýän ýeri we, bu mekdepde esasan gurply diýilýän adamlaryň çagalary okaýar diýip, habarçy aýtdy.

Mundan başga, Azatlygyň çeşmeleriniň sözlerine görä, daşary ýurt dilleriniň çuňlaşdyrylan görnüşde öwredilýän mekdeplerinde işleýän mugallymlar, para köp berlensoň, 200-300 manadyň gürrüňini etmeýärler. Ýöne bu pul beýleki mekdepleriň mugallymlary, hususan-da az aýlykly mugallymlar üçin maşgala býujetine urlan agyr zarba bolýar diýip, mugallymlaryň ýagdaýyny gowy bilýän synçy aýtdy.

“Dilleriň çuňlaşdyrylan görnüşde okadylýan mekdepleri paranyň açyk alynýan ýeri, o taýda işleýän mugallymlar 200-300 manadyň gepini etmeýär, emma beýleki mekdepleriň mugallymlary pul ýygymlaryndan gat nägile boldy” diýip, bir mugallym aýtdy.

Azatlygyň habarçysy ýygymlaryň köpelmeginiň bir sebäbiniň gaz, elektrik üpjünçiligi bilen hem bagly bolup görünýändigini belleýär.

Onuň tassyklamagyna görä, soňky döwürde şäheriň tebigy gaz bilen üpjün edilişi gaty ýaramazlaşdy.

Diňe mekdepler däl, ýaşaýyş jaýlarynda hem gazyň basymy peseldi, bu ýagdaý adamlary gaty köseýär diýip, habarçy aýtdy.

Mysal üçin, 31-nji oktýabrda agşam sagat 18:00-dan sagat 23-e çenli aralykda şäherde elektrik togy 6 sapar kesilip, azyndan 3 sagatlap tok berilmedi diýip, habarçy aýtdy.

Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gürleşen hünärmeniň sözlerine görä, gaz basyşynyň pesligi elektrik togunyň hem kesilmegine alyp gelýär, sebäbi adamlar öýlerini ýylatmak we beýleki zerurlyklary üçin elektrik toguny has köp ulanýarlar.

Türkmenistan sebitde daşary ýurtlara iň kän tebigy gaz we elektrik toguny eksport edýän ýurtlaryň biri bolup durýar. Emma hökümet mejlislerinde käte tebigy gaz, elektrik togy bilen bagly infrastrukturany gowulandyrmak barada edilýän gürrüňlere garamazdan, sebitlerdäki, hususan-da oba ýerlerindäki gaz, tok üpjünçiligi ýaramaz bolmagynda galýar diýip, Azatlygyň habarçylary habar berýärler.

Şol bir wagtda, türkmen häkimiýetleri ýaşaýjylaryň çekýän ykdysady kynçylyklary, býujet işgärlerinden ýygnalýan bikanun pullar barada çykýan habarlara hiç wagt düşündiriş bermeýär.

