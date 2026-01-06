Koronawirusyň bolandygyny boýun almadyk Türkmenistan ýurda barýanlardan COVID-19 barlagyny talap etmegi dowam etdirýär

COVID-19 bilen kesellänleriň öz giňişliginde düýpden bolmandygyny öňe süren tas ýeke-täk ýurt hasaplanýan Türkmenistan global pandemiýanyň ýatyrylanyna 2,5 ýyldan gowrak wagt geçen hem bolsa, daşary ýurtlardan gelenlerden koronawirus barlagyndan geçmegi talap etmegini dowam etdirýär. Emma Aşgabadyň halkara aeroportunda birnäçe ýyl bäri saklanýan bu barlag üçin alynýan töleg ýokarlanypdyr.
Ýurduň daşyndan gelenlerde koronawirusy anyklamak boýunça aeroportda geçirilýän barlaglaryň bahasy häzir 100 manat boldy, mundan öň 62 manatdy.
Aşgabadyň halkara aeroportunda soňky hepdelerde daşary ýurtlardan baranda koronawirus synagyndan geçmäge mejbur edilen birnäçe adamyň gürrüň bermegine görä, ýolagçylar howa menziline düşen badyna, ýörite nokada ugrukdyrylýar we PCR synagyndan geçmäge mejbur edilýär. Emma synagdan soň olara hiç hili resmi şahadatnama ýa-da barlag netijesini tassyklaýan resminama berilmeýär.
“Daşary ýurtdan gelýänleriň hemmesini PCR synagyna mejbur edýärler. 100 manat töledýärler, ýöne hiç hili kagyz bermeýärler. Gümrükden çykanyňda hiç kim soramaýar. Pul alýarlar, nusga alýan ýaly edip goýberýärler. Hatda käbirleri synagdan geçmän hem çykyp gidýär” diýip, ýakynda Türkmenistana baran türkmenistanly gürrüň berdi.
Azatlyk Radiosy bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan ýolagçylar synag üçin alnan nusgalaryň soňradan barlanmaýandygyny, hatda zibil gabyna taşlanýandygyny görendiklerini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä, ähli ýolagçylar geçensoň, işgärleriň nusgalary ýok edişi synaglaryň diňe formal häsiýetde geçirilýändigi baradaky şübheleri güýçlendirýär.
“Hemmäni geçirdiler, soň bolsa nusgalary zibile taşladylar. Käbir adamlar muny görüp, umumylykda synagdan ýüz öwürdi we geçip gitdi” diýip, türkmenistanly özüniň gören ýagdaýy barada gürrüň berdi.
Şeýle-de, ol gümrük gözegçiliginden geçende, hiç bir işgär tarapyndan PCR synagynyň netijesiniň soralmandygyny belläp, käbir ýolagçylaryň hatda synagdan geçmän, töleg tölemezden howa menzilinden çykyp bilendiklerini aýtdy.
Aeroportdaky COVID-19 barlagy üçin töleg manatda alynýar, manady bolmadyk ýolagçylar howa menzilindäki alyş-çalyş nokatlarynda dollarlaryny döwlet tarapyndan kesgitlenen resmi nyrh boýunça — 1 dollary 3,5 manada çalyşmaly bolýarlar. Bu ýurtda dollaryň gara bazardaky bahasyndan 5 esse arzan.
"Bu nyrh bazar bahasyndan ep-esli pes bolup, ýolagçylar maliýe taýdan zyýan çekýär" diýip, ýene bir ýolagçy belledi.
“Manat ýok bolsa, dollaryňy zor bilen döwlet kursy bilen çalyşdyrýarlar. Başga ýol ýok. Üstesine, synagyň hakykatdanam geçirilýändigine hem şübhe bar” diýip, türkmenistanly bu ýagdaýdan nägile bolandygyny aýtdy.
Bütindünýä saglyk guramasy 2020-nji ýylyň martynda başlanan COVID-19 pandemiýasy soňlandy diýip, 2023-nji ýylyň maýynda yglan etdi. Gurama şonda COVID-19 infeksiýasynyň mundan beýläk halkara derejesindäki ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý däldigini habar berdi.
Şondan bäri dünýäde howply hasaplanmaýan koronawirus testleriniň saklanyp galmagynyň sebäpleri barada ýurduň saglyk resmilerinden düşündiriş alyp bolmady.
Türkmen hökümeti ýurduň giňişliginde ýekeje-de kesellän adamyň hasaba alynmandygyny resmi derejede öňe sürdi. Ýöne Azatlygyň ýurduň saglyk pudagyndaky ygtybarly çeşmeleri ýurtda koronawirusdan azyndan 25 müň adamyň ölendigini habar berdiler. Çeşmäniň 2021-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda beren maglumatyna görä, diňe 2020-nji ýylyň fewral aýyndan başlap agzalan döwre çenli Türkmenistanda koronawirus sebäpli 25 müňden gowrak adamyň ölendigi hasaba alnypdyr.
Türkmen resmileri bu maglumaty ne tassykladylar, ne-de ret etdiler.
