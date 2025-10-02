Türkmenabatda sanjym kampaniýasy başlandy, ýaşaýjylar isleg bildirmeýär

Türkmenabadyň şäher saglyk öýlerinde dümewe garşy sanjym etmek kampaniýasy dowam edýär. Sanjymlaryň ilata mugt hödürlenýändigine garamazdan, saglyk öýlerine ýüz tutýan ýaşaýjylar köp däl. Şäheriň saglyk edaralaryndaky ýagdaý barada Azatlygyň ýerli habarçylary maglumat berýärler.
2025-nji we 2026-nji ýyllaryň gyş möwsüminde grip keseline garşy mugt sanjym goýmak kampaniýasynyň dowamynda mekdeplerde we döwlet edaralarynda sanjym etdirmek talaby girizilýär. Saglyk işgärleriniň sözlerine görä, muňa ilat arasynda sanjymy meýletin etdirmäge islegiň azdygy sebäp bolýar.
“Resmiler waksinalaryň her bir maşgalanyň agzasy üçin göz öňünde tutulandygyny aýdýarlar. Ýöne şäherde ýaşaýan köp adam bu sanjymlara ynamsyz garap, ýüz öwürmäge çalyşýar” diýip, saglyk işgäri gürrüň berdi.
Türkmenabadyň saglyk öýleriniň işgärleriniň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, ilkinji waksinalar 20-nji sentýabrda edilip başlanypdyr. Şondan bäri häkimiýetler ilatyň sanjym etdirmekden boýun gaçyrmagynyň öňüni almak üçin çärä girişipdir.
Mekdep okuwçylaryna sanjym edilenden soň ýörite tassyknama berilýär we ony mekdep administrasiýasyna tabşyrmak hökmanydyr diýip, çeşmeleriň aýtmagyna görä, tassyknamany getirmedik okuwçylar babatynda çäre görüljegi duýdurylýar.
“Ogluma sanjym etdiler, derrew sprawkany mekdebe eltip bermeli diýip aýtdylar. Mugallymlar sprawka bolmasa, mekdebe gelip oturmaň diýýärler" diýip, ene gürrüň berdi.
Türkmenabatly ýaşaýjylaryň käbiri sanjymdan ýüz öwürmeginiň sebäplerini onuň kömegine ynanmaýandygyny aýdýan bolsa, beýlekiler saglyga ýetirýän täsirinden ikaýat edýärler.
"Maşgalalaryň köpüsi sanjym etdirmek islemeýär. Adamlar nämäniň sanjylýandygyny bilemizok diýip, aýdýarlar, şonuň üçin hem garşy çykýarlar” diýip, 3-nji kwartalyň ýaşaýjysy gürrüň berdi.
Türkmenabatly pensioner sanjymdan soň özüniň birnäçe günläp ýadaw we gowşak duýandygyny gürrüň berip, "iki günläp ýerimden turup bilemok" diýdi.
Azatlyk bilen anonimlik şertinde gepleşen türkmenabatly lukmanlar bolsa, bu ýagdaýy sanjymyň “adaty täsiri” hökmünde düşündirýärler.
"Emma düşündirmäge synanyşsak-da, bu ýagdaý adamlaryň ynamsyzlygyny güýçlendirýär" diýip, lukman aýdýar.
Şäheriň saglyk öýleriniň birindäki çeşme waksina barada goşmaça maglumat berip, Türkmenabatda ulanylýan sanjymyň Koreýada öndürilen "GC FLU Quadrivalent" atly dört komponentli waksinadygyny aýtdy. Ol Bütindünýä Saglyk Guramasynyň 2025/2026-njy ýyl üçin demirgazyk ýarymşar üçin maslahat beren ştamlaryny öz içine alýandygyny belledi.
“Muňa garamazdan, ýaşaýjylaryň arasynda 'häkimiýetler bu işi diňe BSG-niň öňünde hasabat bermek üçin edýärler, adamlaryň ynamyny gazanmak üçin düşündiriş işini ýöretmeýärler diýmekden saklanmaýar" diýip, saglyk öýündäki çeşme aýdýar.
Ýaşaýjylaryň arasynda öňki möwsümleri ýatlap, häzirki çäreleriň diňe hasabat üçin edilýändigini aýdýanlar az däl.
“2024-nji ýylyň gyşynda Lebap welaýatynyň çagalar baglarynda we mekdeplerinde okuwçylaryň ýarysy öýlerinde ýokary gyzgyn we güýçli üsgülewük bilen ýatdylar” diýip, türkmenabatly çeşmeleriň biri aýdýar.
Türkmenistan onlarça ýyl bäri saglyk statistikasyny çap etmeýär. Ýurtdaky keselçilik ýagdaýlar barada ne saglyk resmileri tarapyndan, ne-de döwlet mediasynda habar berilýär. Resmiler epidemiýalary, şol sanda dümewi düýpden agzamaýar. Türkmenistan öz giňişliginde COVID-19-yň bolmandygy aýdan tas ýeke-täk ýurt boldy.
