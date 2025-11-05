Ukraina Russiýanyň içindäki nebit-himiýa zawodyna zarba urdy, Pokrowsk ugrunda söweşler güýçlenýär

Ukrainanyň dronlary 4-nji noýabryň ir sagatlarynda Russiýanyň tas 1 müň 500 kilometr içinde ýerleşýän nebit-himiýa zawodyna zarba urdy. Şol bir wagtda, Ukrainanyň güdogaryndaky strategiki taýdan möhüm Pokrowsk şäheriniň ugrunda söweşler güýçlenýär, şeýle-de munuň bilen baglylykda Moskwa bilen Kiýewiň biri-birine garşy gelýän resmi beýanatlary ýaýradylýar.
4-nji noýabrda Russiýanyň Goranmak ministrligi beýanat ýaýradyp, “soňky 24 sagadyň dowamynda Pokrowskyň demirgazyk we demirgazyk-günbatar ugurlary boýunça gabawy böwüsmäge synanyşan Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň 10 hüjüminiň yza serpikdirilendigini” aýtdy.
Şol bir wagtda, Ukrainanyň Harby aňtaw gullugy (HUR) “öň hatar logistika nukdaýnazaryndan, Pokrowskyň möhüm etrabynda ýörite operasiýanyň dowam edýändigini we rus basyp alyjy güýçleri bilen ‘gazaply çaknyşyklaryň’ alnyp barylýandygyny” mälim etdi.
Soňky hepdeleriň dowamynda Russiýanyň güýçleri Pokrowskyň gündogar we günorta ugurlary boýunça öňe ilerläp, ýollaryň gözegçiligini eýelediler we üpjünçilik ýollaryny kem-kemden bogdular.
Prezident Wolodymyr Zelenski Pokrowskyň häzirki wagtda front liniýasy boýunça iň gyzgyn nokat bolup durýandygyny aýtdy.
Zelenski 3-nji noýabrdaky metbugat brifinginde “häzir ähli söweş hereketleriniň 30% töweregi Pokrowskda bolup geçýär” diýdi. Ol Russiýanyň atýan dolandyrylýan bombalarynyň her ikisinden biriniň Pokrowska gönükdirilýändigini aýtdy we “şonuň üçin biziň [esgerlerimiziň] ýagdaýynyň nähili agyrdygyna göz ýetirip bilersiňiz” diýip belledi.
Urşuň öň ýanynda 60 müň ýaşaýjysy bolan, häzirki wagtda 7 müňe golaý ilatly Pokrowsk möhüm gara ýol we demir ýol çatryklarynda ýerleşýär. Russiýa bu şäheri gabawa saljak bolup tutuş ýylyň dowamynda hüjüm hereketlerini dowam etdirdi.
Kiýew Moskwanyň uruş hereketlerini haýallatmak strategiýasynyň bir bölegi hökmünde, uzak aralyga, ýagny Russiýanyň içine howa zarbalary urup, möhüm infrastruktura desgalaryny nyşana alyp başlady.
4-nji noýabrda irden Ukrainanyň dronlary Russiýanyň 1 müň 500 kilometr içinde ýerleşýän nebit-himiýa zawodyna zarba urdy.
Başkortostan respublikasynyň ýolbaşçysy Radiý Habirow asmanda urlan iki ukrain dronunyň galyndylarynyň Sterlitamak senagat toplumyna gaçandygyny Telegramda habar berdi.
Habirowyň sözlerine görä, hüjümde adam pidasy ýok.
Ukrain resmileri bu waka boýunça teswir bermedi. Kiýew soňky aýlarda nebit zawodlary, gaz ammarlary we beýleki logistiki desgalary nyşana alyp, Russiýanyň uruş mümkinçiliklerini haýallatmak maksady bilen uzak aralyga zarbalary güýçlendiripdi.
“Astra” Telegram kanaly Ukrainanyň dronlarynyň Sibiriň Nowosibirsk sebitindäki iki iri nebit zawodyny özünde jemleýän senagat zolagyna hem hüjüm edendigini aýtdy. Zarba ýangyna sebäp boldy, ýerli ilat gijäniň dowamynda partlama seslerini eşidendiklerini aýtdy.
Russiýanyň Wolgograd sebitiniň gubernatory Andreý Boçarow elektrik stansiýasynda-da dron hüjümi sebäpli ýangynyň ýüze çykandygyny aýtdy. Adam ýitgisi barada habar edilmedi.
Dronlaryň onlarçasy Russiýanyň Woronež sebitini hem nyşana alyp, bir ýaşaýyş jaýyna, iki garaža we olardaky awtoulaglara zyýan ýetirdi.
Russiýanyň Goranmak ministrliginiň maglumatyna görä, Ukrainanyň 85 drony ýurduň sekiz sebitiniň üstünde “ýok edildi”.
Ukrainanyň Harby howa güýçleriniň 4-nji noýabrdaky beýanatynda Russiýanyň öten agşamky zarbalarynda bir Iskander-M ballistik raketasyny, alty S-300 raketasyny we 130 hüjüm dronuny atandygy, we pilotsyz hüjüm enjamlarynyň 92-siniň urlup düşürilendigi aýdylýar.
Ukrain resmileri Russiýanyň howa zarbasy sebäpli, Dnipropetrowsk sebitinde bir aýalyň heläk bolandygyny, başga-da sekizsiniň ýaralanandygyny habar berdiler. Nikopol şäherindäki halas ediş toparlary rus güýçleriniň bir tiz kömek ulagyny ýörite nyşana alandygyny, netijede üç medisina işgäriniň ýaralanandygyny aýtdy.
Odesa sebitinde uly göwrümli rus howa zarbalary energiýa desgalaryna we Gara deňiz portunyň infrastrukturasyna zyýan ýetirdi.
Forum