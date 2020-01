ABŞ Eýranyň saýlama harby bölüminiň komandirini öldürdi

3-nji ýanwar agşamy, ABŞ-nyň Bagdat aeroportuna zarba urmagy netijesinde, Eýranyň Yslam rewolýusiýasynyň goragçylary korpusynyň saýlama harby bölüminiň – “Kudsyň” komandiri, general-maýor Kasem Suleýman öldürildi.

Onuň ölümi baradaky habary EYRGK, Pentagon we Yragyň harbylaşdyrylan Halk güýçleriniň jemlenmesi toparlary, Eýran tarapyndan goldanylýan we golaýda ABŞ-nyň Yrakdaky ilçihanasyna hüjüm eden gurama tassyk etdi.

Suleýman Yraga bu ýerdäki toparlanyşyklara kömek bermek üçin geldi. Zarba netijesinde Halk güýçleriniň jemlenmesi toparynyň komandiriniň orunbasary Abu Mahdi al-Muhandisiň hem wepat bolandygy aýdylýar.

Pentagonyň biraz soň yglan etmegine görä, Suleýmanyň öldürilmegi planlaşdyrylan operasiýa bolup, prezident Donald Trampyň tabşyrygy esasynda ýerine ýetirildi.

"ABŞ-nyň prezidentiniň tabşyrmagy esasynda, amerikanlaryň daşary ýurtlardaky bähbitlerini goramak üçin, aýgytly goranyş çäresini görmek karar edildi. General Suleýman Yrakda we bütin sebitde amerikan diplomatlaryna we harbylaryna işjeň hüjüm etmek planlaryny işläp düzdi. General Suleýman we onuň “Kuds” bölümi ABŞ-nyň we koalisiýa güýçleriniň ýüzlerçe öldürilen we müňlerçe ýaralananagzasy üçin jogapkärçilik çekýär” diýip, Goranmak departamentiniň beýanatynda aýdylýar.

ABŞ 2019-njy ýylyň ýazynda EYRGK-ny daşary ýurt terrorçy guramalarynyň sanawyna girizdi, döwlet departamantiniň başlygy Maýk Pompeo bolsa general Suleýmany terrorçy diýip atlandyrdy.

ABŞ başga bir ýurduň resmi hökümetiniň bir bölegini öz taryhynda ilkinji gezekterrorçy gurama diýip ykrar etdi.Şeýle-de ABŞ 2019-njy ýylyň sentýabrynda “Kuds” bilen baglylykda şahsy sanksiýalary girizdi.

Eýranyň daşary işler ministri Jawad Zarif “Kudsyň” komandiriniň öldürilmegini halkara terrorçylyk hereketi diýip atlandyrdy.

"General Suleýmanyň (YD, Al-Nusra fronty, Al-Kaýda we beýlekiler bilen göreşde iň netijeli) yzarlanmagy we öldürilmegi ABŞ-nyň halkara terrorçylyk akty bolup, örän howply we akmak gyzyşdyrma ädimi bolup durýar” diýip, Zarif ýazdy.

Bu wakanyň öňüsyrasynda birnäçe şaýy toparlanyşygynyň goldawçylary ABŞ-nyň Yrakdaky – Bagdatdaky ilçihanasyna hüjüm etdi. Bina zabt etmäge synanyşanlaryň arasynda Halk güýçleriniň jemlenmesi toparynyň agzalary hem boldy.

Yragyň howpsuzlyk güýçleri hüjüm eden mähellä garşy göz ýaşardyjy gaz ulandy, ilçihananyň binasynyň içindäki goragçylar bolsa protestçileri dargatmak üçin galmagal granatlaryny zyňdylar.

Bu wakadan soň Waşington derhal ilçihananyň işiniň togtadylandygyny we işgärleriň ewakuasiýa edilendigini yglan etdi.

Ilçihana hüjüm edilmezinden biraz öň ABŞ Siriýadaky we Yrakdaky şaýy toparlanyşyklaryna garşy harby zarba urdy.

Döwlet departamantiniň wekilleri bu howa zarbalarynyKerkugyň golaýyndaky harby baza edilen raketa hüjümlerine jogap hökmünde urlan “goranyş urgulary” diýip atlandyrdy.

Şol raketa hüjümlerinde şertnama boýunça gulluk edýän amerikan raýaty öldürildi. Yragyň premýer-ministri Adil Abdul-Mahdi ABŞ-nyň bu hereketleri esasynda ýurduň özygtyýarlylygyny bozandygyny aýtdy.

Eýrana tarapdar şaýy güýçleri soňky aýlarda Yrakdaky beýleki amerikan bazalaryna, şol sanda Baladda, et-Tajide, Aýn al-Assadda we Bagdat aeroportunda ýerleşýän bazalaryna, ABŞ ilçihanasyna hem zarba urdular.