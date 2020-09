Halk Maslahaty konstitusion üýtgetmeleri tassyklady

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň agzalary ýurduň baş kanunyna giriziljek nobatdaky üýtgetmeleri we goşmaçalary biragyzdan makullady. Ýurduň parlamenti bu kanuny dessine kabul etdi, prezident gol çekdi.

25-nji sentýabrda Türkmenistanda wideoaragatnaşyk arkaly Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlary agentligi habar berýär.

Mejlisiň dowamynda oňa gatnaşyjylar "Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakyndaky" kanun taslamasyny makullady. Soňra Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow kanun taslamasynyň kabul edilmegi üçin, onuň parlamentiň garamagyna hödürlenýändigini mälim etdi.

TDH-nyň habaryna görä, Halk Maslahatynyň üçünji mejlisinde arakesme yglan edilende, Türkmenistanyň parlamentiniň altynjy çagyryşynyň deputatlary ýygnanyp, konstitusion üýtgetmeler hakyndaky kanuny kabul etdi we yzyna, Halk Maslahatyna hödürledi.

Resmi maglumatdan mälim bolşuna görä, soňra prezident Berdimuhamedow kanuna gol çekdi we Türkmenistanda täze konstitusion üýtgetmeler kabul edildi.

Täze üýtgetmelere görä, Türkmenistanyň parlamenti iki palataly ulgama geçýär. Kanun taslamasy 2020-nji ýylyň 24-nji fewralynda Türkmenistanyň döwlet metbugatynda çap edildi.

Oňa laýyklykda Türkmenistanyň täze konstitusiýasyndan bir madda aýrylýar, üç madda goşulýar we baş kanunyň 27 maddasyna üýtgetme girizilýär. Täze kanun 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girýär.

Daşary ýurtlardaky türkmen oppozisiýa wekilleri täze üýtgetmeleri berk tankyt edip, onuň Türkmenistanda häkimiýetiň bir elde jemlenmegine we soňy bilen ýurtda häkimiýetiň nesilden-nesle geçmegine ýol açýandygyny aýdýarlar.

TDH-nyň habaryna görä, Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda prezident Berdimuhamedow dünýäde dowam edýän koronawirus pandemiýasynyň fonunda Türkmenistanda saglygy goraýyş işgärlerine goşmaça ýeňillikleriň hödürlenmegini teklip etdi.

Halk Maslahaty wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Oňa Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlaryndan gatnaşan wekiller her welaýatyň Ruhyýet köşgünde, Ahal welaýatynyň wekilleri "Ak öý" binasynda we Aşgabadyň wekilleri "Mekan" köşgünde ýygnandy.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy 24-nji sentýabrda Mary welaýatynda häkimiýetleriň Halk Maslahatyna gatnaşyjy ýerli wekilleri welaýatyň Ruhyýet köşgüne bir gün öňünden ýygnap, Halk Maslahaty üçin öňünden wideo ýazgy edilendigini habar berdi.

