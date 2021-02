Özbek prezidentiniň suw howdany obalary suwsuz galdyrdy

Suwuň azalmagynyň sebäbi ýerli ilat üçin syr däldi. Takmynan 18 kilometr beýiklikde daglarda täze bent we suw howdany guruldy. Suw howdanynyň gapdalynda "ýerli ýaşaýjylaryň hatda ýakynlaşyp bilmeýän ýerinde ýüzlerçe hemişelik işgärli" “kiçi şäher "guruldy diýip, Tut obasynyň bir ýaşaýjysy aýtdy.

"Ekinlerimiz we baglarymyz gurady" diýip, Şowwozsoýyň aşaky böleginde ýerleşýän Tut obasynyň bir ýaşaýjysyAzatlyk Radiosynyň Özbek gullugyna aýtdy. "Goňşy obalardan suw satyn alyp, gün görmeli bolduk."

Dikuçar meýdançasyny öz içine alýan we uçuşlaryň gadagan edilen zonasynda gurlan Mirziýoew üçin kaşaň köşk hökmünde häsiýetlendirilen desga gizlinlikde saklanýar. Gurluşyk işgärleri telefonlaryny tabşyrmaga mejbur bolandyklaryny, ýol böwetleriniň we howpsuzlyk işgärleriniň halkyň ol ýere ýakynlaşmagyna päsgel berýändigini aýtdylar.

Mundan başga-da, Tut obasynyň ýaşaýjylarynyň 2018-nji ýylyň tomsundan başlap suw üpjünçiliginiň kesilmegine sebäp bolan ýanaşyk gurlan suw howdany hem syrly bir desga bolup durýar.

Habarçylar suw howdanyny aç-açan agzaýan diňe ýeke-täk bir resminamany - döwlet eýeçiligindäki guramanyň iş planyny tapyp bildiler. Bu resminama, suw howdanynyň Mirziýoewiň gidroenergetikany giňeltmek baradaky kararyna laýyklykda gurlandygyny görkezýär. Bu karar Şowwozsoý suw howdany däl-de, iş meýilnamasynda agzalan birnäçe proýekti öz içine alýar.

Emma Azatlyk Radiosynyň Özbek gullugy tarapyndan geçirilen derňew, onuň gurluşygynyň 2020-nji ýylyň maýynda ýarylan Sardoba bendiniň arkasyndaky gatnaşyjylar bilen baglanyşygyň subutnamasyny tapdy. Sardoba bendiniň ýarylmagy alty adamyň ölmegine we Özbegistanyň gündogaryndaky Sirdaryo sebitiniň azyndan 70000 ýaşaýjysynyň öýlerinden mahrum bolmagyna sebäp boldy.

Şowwozsoý suw howdany gurulmazdan ozal haýsyda bir töwekgelçilik barlaglarynyň geçirilip-geçirilmändigi köpçülige elýeterli maglumatlardan belli däl. Iki çeşme bu ýerde gurlan bentden 2019-njy ýylda suwuň syzandygyny aýtdy.

Şeýle hem, Şowwozsoý derýasynyň kenar ýakasynda uzak wagtlap ýaşaýan ýaşaýjylaryň göçmegine sebäp bolan suw howdanynyň gurluşygynyň, bu goralýan ýeriň statusyna kanun taýdan näderejede gabat gelýändigi anyk däl.

Merkezi Aziýada işlän suw meselesi boýunça halkara bilermeni şeýle proýekt “ýerli ýaşaýyş şertlerini uly derejede bozar” diýip, Azatlyk Radiosynyň Özbek gullugyna aýtdy.

"Şonuň üçin derýa ulgamynda şeýle desganyň gurulmazyndan ozal onuň sosial we daşky gurşawa täsiri, howp we töwekgelçilik derňewi geçirilmeli" -diýip, adynyň aýdylmazlygy şerti bilen gepleşen bilermen aýtdy.

Bu hasabat üçin söhbetdeş bolan çeşmeleriň hemmesi, iş berijilerinden metbugata habar bermäge rugsadynyň ýokdugyny ýa-da häkimiýetleriň jezalandyrylmagyndan gorkýandygyny aýdyp, adynyň aýdylmazlygy şerti bilen gürrüňdeş boldular.

Mirziýoewiň edarasy, şeýle-de dynç alyş desganyň hem-de suw howdanynyň ýerleşýän ýerlerine gözegçilik edýän döwlet eýeçiligindäki Özbegistanyň Demirýollary guramasy düşündiriş sorap edilen ýüzlenmelere jogap bermedi.

Suw howdany onuň üstünden geçýär

Birnäçe çeşmäniň, şol sanda gurluşyk işgärleriniň we resmileriň Azatlyk Radiosynyň özbek gullugyna aýtmagyna görä, Şowwozsoý dynç alyş desgasynyň we onuň bilen ýanaşyk suw howdanynyň gurluşygy 2017-nji ýylda başlanyp, üç ýylyň içinde tamamlanypdyr. Bu ýeriň daş-töweregi böwetler we howpsuzlyk işgärleri tarapyndan goralsa-da, emeli hemra arkaly alnan suratlar bu maglumaty tassyklaýar.

Sputnik arkaly alnan suratlar, suw howdanyny döredýän bentiň gurluşygynyň eýýäm 2017-nji ýylyň iýul aýyna çenli alnyp barylandygyny we suw howdanynyň 2018-nji ýylyň aprel aýynyň başynda doldurylandygyny görkezýär. Indiki aýda Mirziýowyň premýer-ministri Abdulla Aripow suw howdanynyň we desganyň ýerleşýän ýerinde 43000 gekdarlyk Ugom-Çotkol döwlet biosfera goraghanasyny resmi taýdan döretdi we şol wagtky premýer-ministriň birinji orunbasary Achilboý Ramatowyň ýolbaşçylygyndaky döwlet eýeçiligindäki Özbegistanyň Demirýollarynyň gözegçiligine berdi.

Özbek zenanynyň Şowwozsoý bendi we Achilboý Ramatowyň şol ýerde aw awlamagy barada ýolbaşçylara eden arz-şikaýaty barada okamaly.

Ondan soňky aýlarda, suw howdanynyň ýerleşýän meýdany we göwrümi artdygyça, aşakda ýerleşýän Tut obasynyň suwa garaşly ýaşaýjylary derýanyň gurandygyny aýdýarlar.

Tut şäheriniň bir ýaşaýjysy: "2018-nji ýyldan başlap, ýazda diňe bir ýa-da iki gezek obalara suw goýberdiler" -diýdi. "Şonda-da ýokardaky iri daýhanlar ony alyp, aşakdaky adamlara suw bermediler".

Birnäçe oba ýaşaýjysy ýerli adamlaryň “hokimiýata” (sebit administrasiýasyna) ýüz tutandyklaryny aýtdy.

Tut ýaşaýjysy: "Adamlar hokimiýatyň ähli derejelerine arz etmek we suw talap etmek üçin giden hem bolsalar, suw getirip bilmediler" -diýdi.

Şowwozsoýdaky gurluşyk bilen tanyş bir çeşme, Azatlyk Radiosynyň Özbek gullugyna bu suw howdanynyň, döwlet eýeçiligindäki ÖzbekHidroEnergo guramasynda ýolbaşçylyk edýän baý senator we Mirziýoýewiň wepaly ýarany Abdugani Sanginowyň döreden önümi bolandygyny aýtdy.

Çeşme, suw howdanynyň esasy maksadynyň Mirziýoewiň ulanmagy üçin Şowwozsoý şypahanasyny gözelleşdirmek bolandygyny öňe sürdi, ýöne habarçylar bu hasabaty tassyklap bilmediler.

"Ýöräp daş-töwerekden ýakyndan lezzet almak üçin aýratyn bir duralga hem guruldy" -diýdi.

Sputnik suratlarynda 2019-njy ýylyň iýulynda suw howdanynyň günorta kenaryndaky gämi duralgasy ýaly bir desga görkezilýär, çeşmeler ony awçylyk üçin jaý hökmünde häsiýetlendirýärler.

Merkezi Aziýada suwdan peýdalanmak meselesi boýunça hünärmen şeýle suw howdanlarynyň suwaryş, suw üpjünçiligi, gidroelektrik we “ýerasty suwlary doldurmak” üçin ulanylyp bilinjekdigini aýtdy. Ol şeýle suw howdanynyň “diňe dynç alyş maksatly ulanylmagy üçin delil getirip boljagyna” ynanmaýandygyny belledi.

“Bu suw howdany sosial maksatlar üçin hyzmat etmelidir. Bu has möhümdir "-diýdi.

Atsyz köl

Gizlin dag desgasynyň gapdalyndaky suw howdanynyň gurluşygyndan iki ýyldan gowrak wagt geçdi. Ýöne žurnalistler suw howdanynyň adyny ýa-da ýerleşýän ýerini kesgitleýän ýekeje resmi ýazgyny tapdylar.

2019-njy ýyldaky iş meýilnamasynda döwlet eýeçiligindäki ÖzbekHidroEnergo guramasynyň golçur kärhanasy “Gidromakssuskuriliş” 2017-nji we 2018-nji ýyllarda özi üçin “esasy wakalaryň” sanawyna“Şowwozsoý suw howdanynyň gurluşygyny” goşdy.