Özbek prezidenti “gizlin” dag penasyna mynasyp

Dag şypahanasy Şowwozsoý derýasynyň boýunda, Özbegistanyň Daşkent sebitiniň Ohangaron etrabynyň Jartoş we Sarisuýun obalarynyň ýokarsynda ýerleşýär. Sowet döwründe-de, Karimowyň döwründe-de dag derýalarynyň akýan ýerindäki bu obalar we olaryň daş-töweregi goralypdyr.

Bu mülküň gizlinligi we çak edilýän gymmatlygy, rus oppozisiýa syýasatçysy Alekseý Nawalnynyň soňky derňewlerinde görkezilen prezident Putin bilen baglanyşykly Gara deňizdäki köşk bilen meňzeşlige salgy berýär. Tussag edilen syýasatçynyň şol maglumaty protestleri janlandyrmaga we ony goldaýan demonstrasiýalara kömek etdi.

"Döwlet dolandyryşynda aç-açanlyga esaslanýan netijeli karar çykarmak ulgamyny ornaşdyrmalydyrys" - diýip Mirziýoew 2017-nji ýylyň dekabrynda ýyllyk ýüzlenmesinde kanun çykaryjylara aýdypdy we “açyk-aýdyňlygyň we hasabat bermekligiň netijeli döwlet apparatynyň döredilmegi üçin wajypdygyny” belläpdi.

Öňki diktator Yslam Karimowyň dolandyryşyndan tapawutlylykda, Mirziýoew 2016-njy ýylyň dekabrynda prezidentlige girişeninden soň salgyt töleýjileriň pullaryny has aç-açan we paýhasly ulanjakdygyny wada beripdi.

Emma Azatlyk Radiosynyň Özbek gullugy tarapyndan geçirilen derňew, bu seýrek we gizlin dynç alyş zolagynyň, şol sanda täze suw howdanynyň Mirziýewiň ulanmagy üçin gurlandygyny we gurluşyk barada ygtybarly birnäçe çeşmäniň onuň bahasyny birnäçe million dollar bilen kesgitleýändigini anyklady.

Bina baryp görendigini aýdýan bir hökümet işgäri, şol wagt Özbegistan demirýolunyň başlygy Açilboý Ramatowyň “ýeri eýeländigini” we “kaşaň aw jaýyny gurandygyny” aýtdy.

2016-njy ýylda Özbegistanyň premýer-ministriniň birinji orunbasary bolan Ramatow, Mirziýowyň ýakyn ýaranlary we görnükli gurluşyk magnaty hökmünde tanalýar.

"Olar tokaýda ýabany doňuzlaryň sanynyň köpelen wagtynda aw awlamaga gelip bolýandygyny Ramatowa habar berýärdiler" - diýdi. "Bu Ramatowyň Mirziýoew ýaly ýokary derejeli myhmanlary bilen hezil etmek we oturylyşyk geçirmek üçin aýratyn ýerlerinden biridi”.

Ramatow düşündiriş bermek barada edilen ýüzlenmä jogap bermedi. Emma onuň bu sebitde aw awlamagyny, 90 ýaşlaryndaky bir zenanyň 2017-nji ýylyň iýun aýynda Mirziýoewe we Özbegiýanyň mejlisine eden arz-şikaýaty tassyklaýar. Ol Ramatowyň we onuň iki egindeşiniň “islendik wagt ýabany haýwanlary awlaýandyklaryny we tebigata uly zyýan ýetirýändigini” habar berdi.

"Olara beýle hukugy kim berdi?" diýip zenan ýazdy.

“Gije-gündizlik iş”

Gizlin Şowwozsoý şypahanasyny gurmak meýilnamalary, Özbegistan Demirýollary bölümi “Baştransloýhanyň” ýyllyk hasabatyna we hökümetiň ýanyndaky transport barlaglary we proýektleri institutynyň maglumatlaryna görä, Mirziýoewiň parlamentde döwlet pullarynyň paýhasly peýdalanylmagy barada eden çykyşyndan bir aý geçmänkä amala aşyrylyp başlandy.

2017-nji ýylyň 7-nji fewralynda Özbegistan hökümetiniň transport barlaglary we proýektleri boýunça esasy instituty “Baştransloýihanyň” resmi hasabatyna görä, bu institut Özbegistanyň Demirýollarynyň başga bir bölümi üçin iş taslamasyny taýýarlamak üçin “topografiki işlerini” geçirmäge razylyk beripdir.

Ylalaşyk taslamasy “Şowwozsoý tokaý ýeriniň çäginde dynç alyş zolagynyň gurluşygy” bilen baglanyşykly köpçülige hödürlenýän sanlyja maglumatlaryň biri.

Şol döwürde Şowwozsoý tokaýlygy 534000 gektarlyk Ugam-Çatkal milli seýilgähiniň bir bölegi bolup, üç aýdan soň Mirziýoew tarapyndan Döwlet tokaý komitetiniň tehniki taýdan gözegçiligindäki täze döredilen 43000 gektarlyk goralýan ýeriniň gözegçiligine berildi. 2017-nji ýylyň maý aýyndaky bu karar “Baştransloýihanyň” geljekki Şowwozsoý kurortynda “topografiki işe” başlamagynyň üç aý yzýanyna gabat geldi.

Ylalaşykdan soňky birnäçe aýyň içinde gizlin dynç alyş zolagynyň gurluşygy eýýäm alnyp barylýardy, dikuçar üçin meýdançalar we beýleki gurluşyk hem abadanlaşdyryş işleri eýýäm sputnik arkaly görünýärdi.

Indiki ýyl, Putiniň resmi saparyndan bäş aý öň, premýer-ministr Abdulla Aripow Ugom-Çotkol döwlet biosfera goraghanasynyň döredilmegini resmi karar bilen ykrar etdi, oňa Şowwozsoý binasynyň gurulýan ýerini öz içine alýan 43000 gektar goralýan ýeri berdi. Bu karar Ugom-Çotkol milli seýilgähiň düzümindäki täze goraghananyň dolandyrylyşyny Ramatowyň ýolbaşçylygyndaky milli demirýollaryň gözegçiligine berdi.

Bu karar Ramatowy, UNESKO tarapyndan goralýan Günbatar Týan-Şanyň bir bölegi bolan Başkizilsoý ady bilen tanalýan 11000 gektar gorag meýdançasyny öz içine alýan Ugam-Çatkal döwlet biosfera goraghanasy diýlip atlandyrylýan 43,000 gektarднл goraghananyň esasy dolandyryjylarynyň biri hökmünde resmi taýdan belledi.

Goraghananyň şeýle uly bölegine ideg etmegiň Döwlet demirýollaryna tabşyrylmagynyň nämä gerekdigi näbelli bolmagyna galýar.

Bu karar UNESKO-nyň Bütindünýä miras komiteti tarapyndan sorag döretdi we ol Özbek hökümetinden kompaniýanyň Başkizilsoýy goramakdaky roluny we Günbatar Týan-Şanyň “Ähiumumy gymmatlyklarynyň goralmagyna ýetirip biljek täsirlerini” düşündirmegi sorady.

Özbegistan muňa “[Başkizilsoý] meýdançasynyň töweregindäki bufer zonasynyň çäginde hiç hili gurluşyk meýilleşdirilmeýär” we bu ýerde “emlägiň ähliumumy gymmatlyklaryna täsir edip biljek beýleki işler” planlaşdyrylmaýar diýip, jogap berdi.

Aripow, 2018-nji ýylyň dekabrynda karar çykaryp, goraghanada ençeme işleriň geçirilmegine ýol açdy, ol Başkizilsoý böleginde hiç hili gurluşyga ýol berilmeýändigini belläp, onuň töwereginde bir kilometr giňişlikdäki bufer zonasynda çäklendirilen täjirçilik işlerine rugsat berdi.

Biosfera goraghanasynyň galan bölegini emele getirýän “geçiş zolagy” Şowwozsoý kurortyny öz içine alýan ýerde ýerleşýär we bu ýerde karar esasynda käbir gurluşyk işlerine rugsat berilýär. Aripowyň 2018-nji ýylyň dekabryndaky kararynda geçiş zolagynda alnyp barylýan işleriň "biosfera goraghanasynyň tebigy aýratynlyklaryna we ekosistemalaryna zyýan bermeli däldigi" aýdylýar.

Aripow bu karary çykaranda, Şowwozsoý kurorty we suw howdany eýýäm gurlupdy.

Aripowyň we Mirziýoewiň ofislerine düşündiriş sorap edilen ýüzlenmeler, Özbegistanyň demirýollarynda iberilen soraglar ýaly jogapsyz galdy.

Kurortyň gurluşygyna gönüden-göni gatnaşan gurluşykçylaryň aýtmagyna görä, bu ýeriň esasy bölegi 2018-nji ýylda iňňän çalt gurlup gutardy.

“Putin Özbegistana gelmezinden ozal hemmeler gije-gündiz işledi. Örän ýokary derejeli adamlar bu prosesi çaltlaşdyrdylar "-diýip, bir işçi Aripowyň we Kremle wepaly milliarder tütjary Özbegistanda doglan Alişer Usmanowyň atlaryny agzady. Usmanow hem düşündiriş bermek haýyşyna jogap bermedi.

Ikinji çeşme, ýerli resmi hem Usmanowy agzap geçdi we "Ohangarondakylaryň hemmesi Putiniň, Mirziýowyň we Alişer Usmanowyň dikuçar bilen [Şowwozsoý kurortyndan] uçup-çykandygyna ynanýar" -diýdi.

Kreml düşündiriş bermek haýyşyna jogap bermedi. Ne Kremliň websaýty, ne-de Mirziýewiň resmi web sahypasy, iki lideriň 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Russiýanyň prezidentiniň resmi sapary wagtynda Şowwozsoý tokaýlygyna sapar edendligini agzamady.

Maliýe gümürtikligi we Italiýanyň gymmat önümleri

Mirziýowyň dag toplumyna näçe döwlet pulunyň harç edilendigi entek belli däl. Žurnalistler taslamanyň ady boýunça diňe köpçülige elýeterli bolan maliýe hasabatlaryny tapyp bildiler we bu resminamalaryň bahasy bary-ýogy 544000 dollardy.

Özbegistanyň Demirýollary Şowwozsoý toplumyna sarp edilen puluň mukdaryny hiç wagt aç-açan aýan etmedi we žurnalistler döwlet kompaniýasynyň ony agzap geçen ýekeje mysalyny tapdylar.

2018-nji ýylyň iýul aýynda bu ýerdäki suw howdany doldurylýarka, kompaniýa "Şowwozsoý tokaýlygynyň çäginde dynç alyş desgasynyň gurluşygy üçin materiallary gowşurmak boýunça" tender yglan etdi.

Kompaniýanyň web sahypasynda geçirilen gözlegde bu taslama barada başga hiç zat aýdylmady we 2017-2019-njy ýyllar üçin ýyllyk hasabatlary we iş meýilnamalary hem çap edilmedi.

Şol döwürde kompaniýa gurluşyk we abatlaýyş işlerine 1.58 milliard dollar sarp etdi, ýyllyk hasabatlara görä 1,1 milliard dollar täze gurluşyk üçin sarp edilipdir. Hasabatda aýdylmagyna görä, şol döwürde 374,7 million dollarlyk halkara karzy alnypdyr.

Bu döwüre degişli ýyllyk hasabatda jemi 301,8 million dollarlyk “beýleki çykdajylar” hem görkezilýär.

“Şowwozsoý” şypahanasynyň maliýeleşdirilmeginiň bu sanlara degişli bolup-bolmazlygy belli däl. Özbegistanyň demirýollary düşündiriş bermek baradaky haýyşa jogap bermedi.

Habarçylar 2017-18-nji ýyllarda dynç alyş zolagynda Şowwozsoý toplumyna degişli şertnamalara gatnaşýan jemi alty kompaniýany anykladylar, olaryň ählisi döwlet eýeçiligindäki guramalar bolup, ady boýunça XX döwlet eýeçiligindäki guramalary öz içine alýar: Ramatowyň ýolbaşçylygyndaky Özbegistanyň demirýollaryny we onuň goly astyndaky kärhanany, “Toştemiryolloyiha”; Elektrik we oba ýerlerini elektrikleşdirmek üçin desgalary gurýan “Kişlokenergoloyiha”; “Baştransloyiha”, hökümetiň transport barlaglary we proýektleri instituty; Daşkent sebit elektrik ulgamlary kärhanasy; döwlet eýeçiligindäki ÖzbekHydroEnergo tarapyndan gözegçilik edilýän HydroProýekt; we Ugam-Çatkal döwlet milli seýilgähi.

Açyk çeşmelerdäki şertnamalar

“Kişlokenergoloyiha”-nyň 2018-nji ýyldaky hasabatynda Şowwozsoý tokaýynda ýaşaýyş toplumyna we dikuçar meýdançasyna elektrik üpjünçiligi üçin Daşkent sebit elektrik ulgamlary kärhanasy bilen umumy bahasy 1,4 milliard özbek somy (şol wagt 178,000 dollar) mukdarynda ýedi şertnama baglaşylandygy aýdylýar.

“Boştransloyiha”-nyň 2018-nji ýyldaky ýyllyk hasabatyna görä, kurortdaky dizaýn we gözleg işleri 2018-nji ýylyň noýabr aýyna çenli dowam etdi. Hasabatda Özbegistanyň Demirýollary we onuň garamagyndaky kärhana “Toştemirýolloyiha” bilen jemi 2,5 milliard özbek somy mukdarynda jemi sekiz goşmaça şertnama bar. (Şol wagt $ 361,20062). Bularyň dördüsi "goşmaça" şertnamalar hökmünde görkezilipdir, ýöne žurnalistler habar berlen goşmaçalar bilen baglanyşykly esasy şertnama barada hiç hili maglumat tapyp bilmediler.

“Boştransloyiha”-nyň hasabatlary, Şowwozsoý meýdançasyndaky eňňidiň durnuklylygyny kesgitlemek üçin 2017-nji ýylyň awgust aýynda “HydroProýekt” kompaniýasy bilen 29,3 million özbek somy mukdarda (Şol wagt 7,0006,985 dollar) şertnama baglaşandygyny görkezýär. Ugam-Çatkal döwlet milli seýilgähiniň ýolbaşçylary, Şowwozsoý toplumyna barýan 27 kilometrlik ýoly abadanlaşdyrmak üçin 16,8 milliard özbek somy möçberdäki (1,6 million dollar) pula agaç we ösümlik sargyt etdi.

Taslamadan habarly Daşkentiň bir resmisi kurort gurmak üçin “azyndan birnäçe ýüz million dollar” gerekdigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde bu ýerde işlän ussa, toplumyň we suw howdanynyň gurluşygyna azyndan 1 milliard dollar sarp edilendigine ynanýar.

Şol çaklamalar suw howdanynyň, ýollaryň gurluşygyny, abadanlaşdyryş işlerini we emläkdäki uly binalaryň, şol sanda Mirizýoewiň ulanmagy üçin gurlan köşküň gurluşygyny öz içine alýar.

“Dag ýollaryny gazmakdan başlap, landşaft dizaýnyna çenli materiallaryň nähili gymmat we boldygyny özümiz gördük. Uly mukdarly mermerden başlap, daşary ýurtlardan getirilen bezeg ösümliklerine çenli. Şeýle hem, biz toplumyň başga bir gymmat bölegini - kaşaň interýerini görmedik"- diýdi.

Özbek telekeçileriniň biri, Mirziýoewiň kurortdaky rezidensiýasy diýilýän köşgüniň içini görendigini aýdýar we onuň altyn bezegler we “göni Italiýadan getirilen ýörite ýasalan mebeller” bilen doldurylandygyny belledi.

Söwda maglumatlaryna görä, Italiýanyň Özbegistana eden mebel eksporty 2018-nji ýylda ondan ozalky ýyllara garanda ýokarlanypdyr - işçiler Şowwozsoý dynç alyş zolagynyň gurluşygynyň şol ýyl tamamlanandygyny aýtdylar.