"Talybanyň" Kabula girendigi aýdylýar; owgan hökümeti dowla düşmezlige çagyrýar

"Talyban" Owganystany doly gözegçiligine almaga ýakyn geldi, paýtagt Kabul hökümetiň gözegçiliginde galan ýeke-täk esasy sebit bolup galdy. Prezident köşgi 15-nji awgustda sosial ulgamlarda Kabulyň töweregindäki birnäçe nokatda atyşyk sesleriniň eşidilendigini, ýöne howpsuzlyk güýçleriniň halkara hyzmatdaşlary bilen bilelikde şäheri öz gözegçiliginde saklaýandygyny aýtdy. Içeri işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän rwesmi Kabulyň geçiş hökümetine parahatçylykly ýagdaýda beriljekdigini aýdýar.

"Dowla düşmäň! Kabul howpsuz!" diýip, prezident Aşraf Ganiniň baş sekretary Matin Bek twitterde ýazdy.

Bu beýanat "Talybanyň" Owganystanyň paýtagtyny "zor bilen" almak planynyň ýokdugyny, emma ady aýdylmadyk owgan resmileriniň "Associated Press" habar gullugyna talyban söweşijileriniň eýýäm paýtagtyň Kalakan, Garabag we Pagman etraplaryna gelendigini aýdanyndan soň edildi.

"Talyban" şähere güýç we söweş bilen girmek niýetiniň ýokdugyny, ýöne Kabula parahatçylykly girmek üçin beýleki tarap bilen gepleşik geçirýändigini" aýtdy.

Pitneçi topar öz söweşijilerine owgan paýtagtynyň derwezesiniň agzynda durmagy, şäheriň içine girmezligi tabşyrandygyny aýtdy.

Içeri işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Abdul Satar Mirzakwal wideoda Kabulyň geçiş hökümetine parahatçylykly ýagdaýda beriljekdigini aýtdy.

Kabul şäheriniň ýaşaýjylary paýtagtyň etegindäki gyrak-bujak ýerleriň käbirinde gozgalaňçylary görendiklerini habar berdiler.

Gozgalaňçylar Mazare-Şerif synadan az wagt soň, 15-nji awgustda gündogardaky esasy şäher bolan Jalalabady ele geçirip, hökümet gözegçiliginde diňe Kabulyň galmagyny gazandylar.

Welaýat geňeşiniň agzasy Azadi radiosyna söweşijileriň 15-nji awgustda Maýdan Wardagyň paýtagty Maýdan Şary hem alandyklaryny aýtdy. Howpsuzlyk gullugyndaky çeşme bolsa Azadi radiosyna gozgalaňçylaryň merkezi Bamýan welaýatyny hiç hili söweşsiz ele geçirendigini aýtdy.

ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky güýçleriň ýurtdan çykarylmagy bilen, Owganystanyň hökümetine edýän basyşlaryny güýçlendiren "Talyban" soňky bir hepdäniň dowamynda ýurduň uly bölegini ele geçirdi.

Hüjümler geçen hepde güýçlendi we owgan goşunlarynyň goranyşa düýpden ukypsyz ýaly bolup çykmagy günbatar hökümetlerini haýran galdyrdy. Şu aralykda Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Angliýa öz raýatlaryny we özlerinde işleýän owganlary ewakuasiýa etmek üçin goşmaça goşun iberdiler.

Baýden goşamça goşun ibermek kararyny yglan edip, ABŞ güýçleriniň bu ýurtdan çalt çykarylmagy baradaky kararyny hem gorady we Birleşen Ştatlaryň Owganystandaky missiýasynyň uzaldylmagyna garşy delillerini öňe sürdi.

"Owganystandaky 20 ýyllyk söweşinde Amerika iň gowy ýigitlerini we zenanlaryny iberdi, 1 trillion dollar töweregi maýa goýdy, 300,000-den gowrak owgan esgerine we polisiýasyna tälim berdi, olary iň häzirki zaman harby enjamlary bilen üpjün etdi we goldady, ABŞ-nyň taryhynda iň uzaga çeken urşuň çäginde ýurduň harby-howa güýçlerini kemala getirdi” diýip, Baýden aýtdy.

"Owgan goşuny öz ýurduny gorap saklap bilmese ýa-da gorap saklamak islemese, ABŞ-nyň harby güýçleriniň bu ýurtda ýene bir ýyl ýa-da ýene bäş ýyl artykmaç galmagy üýtgeşiklik döredip bilmez. Meniň üçin Amerikanyň başga bir ýurduň raýat konfliktiniň arasynda soňsuz saklanyp kabul ederliksiz” diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.