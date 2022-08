Haýwanlaryň goragy üçin geçirilen çäre jemlendi; jandarlara rehim meselesi saklanyp galýar

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy Tebigaty goramak jemgyýeti we meýletinçiler topary bilen bilelikde penahanalarda saklanýan jandarlara azyk we derman gowşurdy diýip, hökümetçi “Türkmenportal” neşiri 17-nji awgustda, ÝB-niň wekilhanasynyň resmi saýtyna salgylanyp habar berdi.

Şeýlelikde, ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistanda haýwanlaryň hukuklaryna goldaw bermek maksady bilen geçiren “10 günlük söýgi we hoşniýetlilik” kampaniýasynyň jemi jemlendi. Bu çäre Türkmenistanda itlere gazaply çemeleşilmegini gadagan edýän kanunyň çap edilen wagtyna gabat geldi.

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy 1-10-njy awgust aralygynda özüniň sosial mediadaky abunaçylaryny haýwanlara bolan söýgini we aladany görkezýän suratlary we wideolary paýlaşmaga çagyrdy.

“Biziň maksadymyz haýwanlar we öý haýwanlary barada alada etmegiň adamlary has mähirli we gowy ynsana öwürýändigini görkezmekdi. Şeýle-de biz, öýsüz jandarlara çemeşelme baradaky syýasatyň döredilmegi üçin ädilen ilkinji ädim hökmünde, “Itçilik we kinologiki işler barada” täze kanunyň kabul edilmegini goldamaga çalyşdyk” diýip, ÝB-niň wekilhanasynyň resmisi Renata Wrubel aýdýar.

“Biziň öý haýwanlarymyz we jandarlar emläk däl, eýsem olar janly jandar. Öý haýwanlary barada alada etmegiň we ähli haýwanlar babatynda hoşniýetli bolmagyň gündelik durmuşymyzyň bir bölegi bolmalydygyny çagalara has ýaşlygyndan görkezmek örän möhüm. Haýwanlaryň abadançylygy we öýsüz, idegsiz galan haýwanlar babatyndaky adamkärçilikli syýasatyň işlenip düzülmegi döwletiň jogapkärçiligi bolup durýar. Haýwanlar baradaky alada islendik sagdyn jemgyýetiň durmuşynyň bir bölegidir” diýip, Wrubel nygtady.

10 günlük çäre Aşgabadyň günorta-günbataryndaky Änew şäherine gitmek, “Arassa Penje” we “Maňa ömür ber” atly penahanalarda saklanylýan jandarlaryň ýagdaýyny görmek bilen tamamlandy.

Azatlygyň habarçylary bu ýerde saklanylýan haýwanlaryň azyk-suwluk şertleriniň ýurduň beýleki ýerlerindäki penahanalara garanda birneme gowudygyny aýdýarlar.

Galyberse, ýerli synçylaryň we hökümet tankytçylarynyň pikiriçe, türkmen häkimiýetleri bu hili çäreleri wagyz, propaganda üçin ulanyp, sebitlerdäki penahanalarda aç-hor saklanylýan jandarlar barada bildirilýän aladalary peseltmäge synanýarlar.

Türkmenistanda öýsüz haýwanlara, hususan-da itlere we pişiklere bolan ýowuzlyk, rehimsiz çemeleşme faktlary ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň çuňlaşmagy bilen ýaramazlaşdy diýen pikiri öňe sürýän synçylar hem bar.

Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen aşgabatly ýaşaýjynyň sözlerine görä, Türkmenistanda it-pişik saklaýan, olara mümkin boldugyça gowy, rehimli çemeleşýän hojalyklar kän.

“Ýöne soňky ýyllar Aşgabatda we onuň töwereklerinde ýaşaýyş jaýlarynyň köp ýykylmagy bilen bir hatarda, adamlaryň barha garyp düşmegi bilen, eýesiz, öýsüz haýwanlar has köpeldi; işsiz, gazançsyz adamlaryň ýyl-ýyldan köpelmegi bolsa, ozal ‘it-guşa’ diýip, haýwanlaryň görjek ýerinde goýýan azyk önümlerini hem azaltdy” diýip, 62 ýaşly ýaşaýjy gürrüň berdi.

Türkmen häkimiýetleri Türkmenistanda öýsüz haýwanlara edilýän zulum, görkezilýän zalymlyk barada çykýan habarlara açyk düşündiriş bermeýär, it-pişikleri urup öldürýän adamlara garşy görlen kanuny çäreler barada metbugatda habar bermek praktikasyny ulanmaýar.

