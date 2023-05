Maryda oba ýaşaýjylaryndan surata düşmek, barmak yzlaryny tabşyrmak we harby gullugy berjaý edendigi hakynda resminama talap edilýär

Maryda, oba ýaşaýjylary ýaşaýan ýerinden resminama almak üçin surata düşmeli, barmak yzlaryny tabşyrmaly we goşmaça maglumat bermeli. Häkimiýetler tarapyndan ýokardan gelen buýruk hökmünde düşündirilen bu täze talap daşary ýurt pasportyny almak üçin uly nobatlaryň, ilat arasynda ýurtdan gitmek islegleriň saklanýan we ýurtdan migrasiýa akymynyň ýokarlanýan wagtynda ýüze çykdy.

Mary welaýatyndaky obalaryň ýaşaýjylary, ýaşaýan ýerinden zerur resminamany almak üçin indi surata düşmelidigini we barmak yzyny tabşyryp, başga-da birnäçe talaplary ýerine ýetirmelidigini bilip galdylar. Erkek raýatlar harby bölümlerden gullugy berjaý edendigi hakynda hem resminama getirmeli.

Ýerli habarçylaryň we Azatlyk Radiosynyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, bu täze talap barada habar ilata resmi görnüşde berilmändir. Köpler bu barada diňe ýaşaýan ýerinden resminama gerek bolanda bilip galypdyr. Şeýle kagyzlary berýän jaý dolandyryş we beýleki edaralaryň işgärleri talaby ýokardan gelen görkezme bilen düşündirýärler.

"Köp adam ýaşaýan ýerinden resminama almak üçin ýüz tutanda şeýle talabyň bardygyny bildi. Öý dolandyryş edarasynda raýatlaryň pasportynda ýörite möhür bolmasa, mundan beýläk resminama berilmejekdigi we munuň üçin talaplary ýerine ýetirmelidigi aýdylýar" diýip, Azatlygyň ýerli çeşmesi aýtdy.

Habarçynyň sözlerine görä, talaplaryň ýerine ýetirilmegi maliýe çykdajylaryny hem öz içine alýar. 1 surat üçin 15 manat tölemeli bolýar. Harby komissariatdan şahadatnama almak üçin töleg 10 manat. Ähli tölegler edilip, talaplar ýerine ýetirenden soň, pasportda möhür basdyrmak üçin ýene 10 manat tölenmeli. Şeýlelikde, çykdajylaryň umumy bahasy 35 manada ýetýär. (Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça 10 dollar - red.)

Ähli talaplary ýerine ýetirmek we zerur resminamany almak üçin köp wagt we tagalla gerek bolýar. Ýerli edaralary aýlanyp çykmak, nobata durmak, pasporta möhür basdyrmak we soň gerek resminama garaşmak 20 güne çenli wagt uzaga çekip bilýär. Ýaşaýyş ýerden resminama dürli maksatlar, şol sanda işe ýerleşmek we okuw jaýlaryna kabul edilmek üçin zerurdyr.

Türkmenistanda resminamalary ýygnamakdaky kynçylyklar daşary ýurt pasportynyň berilmegine hem degişli. Raýatlaryň ýurtdan çykmak üçin pasport almak islegleri ýokary bolmagynda galýarka, migrasiýa gulluklarynyň öňünde nobatlar saklanýar. Türkmenistandan migrasiýa akymy yzygiderli ösýär.

"Türkmen.news" neşiri Türkmenistanyň raýatlarynyň Russiýa Federasiýasyna göçmeginiň akymynyň tas bäş esse artandygyny ýazýar, ýöne bu sanyň COVID-19 pandemiýasyndan öňki derejä entek ýetmändigi bellenilýär.

Habarda Russiýanyň resmi statistikasyna salgylanylyp, 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde Türkmenistanyň 12 231 raýatynyň Russiýa barandygy aýdylýar.

Russiýa Federasiýasynyň Federal Howpsuzlyk Gullugynyň Bilelikdäki pudagara maglumat we statistika ulgamynyň web sahypasynda çap edilen sanlara görä, 2022-nji ýylyň birinji çärýegi bilen deňeşdirilende migrantlaryň sany bäş esse artypdyr. Olardan 4,7 müň türkmen raýatynyň köpüsi syýahatçylyk maksady bilen 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýa barypdyr. 2.2 müň adam öz saparynyň sebäbi hökmünde şahsy maksatlary görkezipdir, 1.8 müň - iş maksady bilen barandygyny görkezipdir. 281 adam Russiýa hyzmat işçisi, 26 adam tranzit maksady bilen barypdyr.

Resmi maglumatlara görä, üç aýyň içinde baranlardan hiç kim hemişelik ýaşamak üçin göçendigini görkezmändir, 2022-nji ýylyň dowamynda bolsa şeýle maksady diňe dört adam görkezipdir, diýip, Turkmen.news şol bir wagtyň özünde-de, Türkmenistandan çykyp, yzyna gaýdyp barmazlyk niýetli adamlaryň sanynyň gaty köpdügini belleýär.

Migrasiýa islegleri hatda ilatyň has gurply gatlaklarynda-da ösýär diýip, neşiriň maglumatynda bellenýär we Daşoguz welaýatynyň diňe bir polisiýa bölüminden 200 töweregi adamyň öz islegi boýunça işden gitmek hatyny ýazandygyny, olaryň hemmesiniň ýurtdan gitmegi meýilleşdirýändigini we şuňa meňzeş ýagdaýyň başga welaýatlara-da degişidigini ýazýar.

Azatlyk Radiosynyň habarçylary şu ýylyň başyndan bäri döwlet edaralaryň işgärleriniň arasynda ýurtdan çykyp gitmek üçin işden gidýänleriň sanynyň ep-esli artandygyny habar berip gelýärler. Şol bir wagtyň özünde, döwlet sektoryndaky edaralarda we kärhanalarda iş ýerleriniň köpçülikleýin azaldylmagy hem yzygiderli amala aşyrylýar.

Bu aralykda, Türkmenistanyň ilat sany barada takyk maglumat ýok. 2022-nji ýylyň dekabryndaky ilat ýazuwynyň resmi netijeleri henizem köpçülige elýeterli edilmedi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.