Waşingtonda ABŞ-Türkmenistan ýyllyk ikitaraplaýyn geňeşmeleri geçirildi

Birleşen Ştatlar we Türkmenistan Waşingtonda ABŞ-Türkmenistan ýyllyk ikitaraplaýyn geňeşmeleriň on birinji tapgyryny üstünlikli geçirdi diýip, Döwlet departamentiniň 20-nji awgustda çap eden beýanatynda aýdylýar.
Geňeşlere Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow we ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň orunbasary Jon Mark Pommersheim ýolbaşçylyk etdi.
Meredow we Pommersheim özleriniň ABŞ-Türkmenistan gatnaşyklaryny ösdürmek, şol sanda howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny, ykdysady we maýa goýum mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak, dini azatlygy ilerletmek we C5 + 1 diplomatik platformasy arkaly guralýan gatnaşygy çuňlaşdyrmak babatynda ygrarlydyklaryny nygtadylar.
Birleşen Ştatlar we Türkmenistan ABŞ-nyň esasy kompaniýalary bilen ikitaraplaýyn işewürlik ylalaşyklaryny goldamak we Türkmenistanda maýa goýum mümkinçiliklerini giňeltmek meselesini hem ara alyp maslahatlaşdylar. Birleşen Ştatlar Türkmenistanyň Halkara zähmet guramasy bilen eden ilerlemesini ykar edip, hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge çagyrdy.
Şeýle-de, delegasiýa dini azatlyk barada pikir alyşdy. Birleşen Ştatlar Türkmenistanyň ikitaraplaýyn we sebitleýin howpsuzlyk meselelerinde mundan beýläk hem hyzmatdaşlyk etmegine çagyrdy. Döwlet sekretarynyň kömekçisiniň orunbasary Pommersheim dialogy Türkmenistanyň özygtyýarlylygyna, garaşsyzlygyna we territorial bitewiligine berk goldaw berilýändigini aýtmak bilen jemledi.
Türkmen metbugatynyň Marko Rubionyň social ulgamdaky hasabyna salgylanyp ýazmagyna görä, Meredow şol gün ABŞ-nyň döwlet sekretary Marko Rubio bilen hem duşuşdy.
Amerikan tarapy Türkmenistan bilen ykdysady we söwda gatnaşyklarynyň ilerledilmegine, şeýle hem “C5+1” diplomatik formatynyň çäginde sebitleýin goşulyşmagyň ösdürilmegine ygrarlydygyny tassyklady diýip, Marko Rubio özüniň sosial ulgamdaky sahypasynda habar berdi.
