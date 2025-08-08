'Altyn diş, mermer daş' Balkanyň gonamçylyklarynda ogurlyk köpelýär

Balkanabatda we onuň töwereginde ýerleşýän gonamçylyklarda soňky günlerde dürli görnüşli ogurlyk hadysalary hasaba alnypdyr. Ýerli polisiýa gözleg we işlerini geçirýär.
Balkanabadyň gündogar böleginde "Rus gonamçylygy" diýilýän hristian mazarlygynda, şäheriň günbatar bölegindäki "Gara ahun" we "Gaýyp işan" gonamçylyklarynda guburlaryň gazylmagy we merhumlaryň jesetleriniň talanmagy, şol sanda olarda altyn diş gözlenmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ençemesi ýüze çykypdyr.
"Bu ýerde guburlary gazyp, jaýlanan meýitleri açyp, jesetlerdäki altyn dişleri alyp-satmak hadysalary we guburlardaky mermer daşlary, haýatlary ogurlap satmak ýagdaýlary öwrenilýär, ýöne henize çenli jenaýatyň üsti açylmady" diýip, balkanly polisiýa işgäri gürrüň berdi.
Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan balkanlylaryň gürrüň bermegine görä, gonamçylykdaky bu ýagdaý ýakynlarynyň ýatan ýerine zyýarat etmäge baran olaryň hossarlary tarapyndan anyklanypdyr.
"Golaýda ene-atalaryny we ýakynlaryny jaýlan adamlar zyýarat etmäge gonamçylyga baranda guburlaryň açylandygyny we gymmatbaha mermer daşlary goýulan mazarlardan daşlaryň ogurlanandygyny bilip galdylar. Olar dessine gonamçylyklara jogapkär işgärlere we polisiýa ýüz tutup, bu jenaýatlaryň üstini açmagy soradylar. Şondan soň iş gozgalyp, soňra beýleki raýatlar-da öz ýakynlarynyň mazarlaryna baryp, ýagdaýlary anyklap başladylar" diýip, balkanly ýaşaýjy gürrüň berýär.
Bu ýagdaýdan habarly çeşmelere görä, polisiýa ilkibaşda gonamçylykdaky gabyr gazýanlary we jaýlamak işine gatnaşýan beýleki işgärleri we müjewürleri sorag edipdir.
"Olaryň bu jenaýatlary etmändigi belli bolansoň, Balkanabatdaky ähli gyzyl alyp satýan söwdegärleri soraga çekdiler. Şeýle-de, gubur daşlaryny we haýatlary satyp boljak ýerler barlandy, ýagny gurluşyk harytlarynyň söwdasyny edýän telekeçiler hem soraga çekildi" diýip, çeşme gürrüň berýär, emma derňewleriň entek anyk netije bermändigini belleýär.
Azatlyk Radiosy bu ýagdaý dogrusynda Balkan welaýatynyň häkimiýetlerinden we polisiýa ýolbaşçylaryndan resmi teswir alyp bilmedi.
Emma mazarlyklardaky ogurlyk hadysalary ýerli din wekilleriniň çykyşlarynda agzaldy. Hususan-da, geçen hepdäniň anna güni juma namazynda metjitlerde edilen wagyzlarda adamlardan gonamçylyklardan habar almaga we ogurlyk hadysalaryndan hüşgär bolmaga çagyryş edildi.
"Adamlar, ýakynlaryňyz aýrylan wagty, gyzyl dişi bolsa aýyrdyp, soň jaýlaň' diýip, metjit ymamlary 'bu hili jenaýatlarda merhumyň gyzyl dişiniň bardygyndan habarly tanyşdyr-ýakynlarynyň eli bolmagy mümkin' diýen manyda gürleýärler" diýip, çeşmeleriň ýene biri gürrüň berdi.
"Öňler demir haýatlar, ýa-da mermer daşlar ogurlanyp satylýar diýseler geň görerdik. Indi bolsa has erbet işleri edip başladylar, hatda gonamçylykdaky ýatan bendileriň guburyny gazmak ýaly jenaýatlara gorkman baş goşýarlar" diýip, balkanly ýaşaýjy aýdýar.
Mundan ozalky ýyllarda Azatlygyň habarçylary gonamçylyklarda mazarlaryň daşyndaky demir haýatlaryň ogurlanýandygyny barada habar beripdi. Şeýle-de, soňky ýyllarda metjitlerde ogurlyk hadysalary köpelipdi, şol sanda gapyda duran köwüşler ogurlanypdy.
Türkmenistanda hökümet tarapyndan boýun alynmaýan ykdysady kynçylyklaryň we halkyň garyplaşmagynyň fonunda ýurtda bolýan dürli ogurlyk we talaňçylyk hadysalary ýygy-ýygyndan köpçülige mälim bolýar.
