Awazada “Azerbaýjan-Türkmenistan-Özbegistan” sammiti geçirilýär

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew 22-nji awgustda, Türkmenistanyň Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy bilen, “Azerbaýjan-Türkmenistan-Özbegistan” görnüşinde geçiriljek üç taraplaýyn sammite gatnaşmak üçin, Türkmenistana iş saparyny eder diýip, özbek metbugaty habar berýär.
Azerbaýjanyň prezidenti Ylham Alyýew, metbugat habaryna görä, Türkmenistana sapara geldi we “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek sammitiň öňysyrasynda, özüni sapara çagyran Gurbanguly Berdimuhamedow bilen gepleşik geçirdi.
Ikitaraplaýyn we iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň gatnaşmagynda, giňişleýin düzümde geçirilen duşuşygyň dowamynda türkmen-azerbaýjan gatnaşyklarynyň ulgamlaýyn we yzygider häsiýete eýe bolýandygy, durnukly özara bähbitli hyzmatdaşlyk derejesine çykýandygy bellenildi diýip, TDH ýazýar.
Özbek metbugatynyň ýazmagyna görä, sammitiň gün tertibi söwda we ykdysady gatnaşyklara, ulag we aragatnaşyk, energiýa we gumanitar ugurlara aýratyn üns bermek bilen, köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy has giňeltmegi we çuňlaşdyrmagy öz içine alýar.
Gepleşiklerden soň bilelikdäki resminamalaryň birnäçesine gol çekilmegine garaşylýar.
Mundan başga, Özbegistanyň prezidenti sammitiň çäginde ikitaraplaýyn duşuşyklary hem geçirer.
