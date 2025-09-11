AÝ/AR-nyň žurnalisti Ihar Losik ýowuz belarus bendiliginden azat edildi

Azat Ýewropa/Azatlyk radiosynyň žurnalisti Ihar Losik, Minsk bilen ABŞ-nyň arasyndaky gatnaşyklaryň gowulaşmagy bilen baglanyşykly boşadylan syýasy tussaglaryň arasynda, galp aýyplamalar sebäpli türmä basylyp, Belarusyň ýowuz tussaglygynda bäş ýyldan gowrak jeza çekip, ahyrynda azat edildi.
Losik 11-nji sentýabrda Belarusyň demirgazygyndaky türmeden boşadylanyndan soň, birnäçe sagat soň, azatlyga çykan beýleki 51 adam bilen goňşy Litwa geldi.
"Biz prezident [Donald] Trampa belarus häkimiýetleri tarapyndan adalatsyz tussag edilen ýene bir batyr žurnalistiň boşadylmagyny üpjün edendigi üçin çäksiz minnetdar" diýip, Azatlyk Radiosynyň prezidenti we ýerine ýetiriji direktory Stiw Kapus Wilniýusdan eden beýanatynda aýtdy.
Kapus ABŞ-nyň döwlet sekretary Marko Rubionyň, ýörite wekiliň orunbasary Jon Koalyň, Litwanyň hökümetiniň we metbugat azatlygy jemgyýetiniň "AÝ/AR-nyň azatlykdan mahrum edilen žurnalistlerine beren dowamly goldawlary", oýnan rollary öwgüli sözleri aýtdy.
33 ýaşly Losik 2021-nji ýylyň dekabrynda "köpçülikleýin bidüzgünçilikleri guramak, köpçülikleýin bidüzgünçiliklere gatnaşmak, sosial ýigrenji öjükdirmek" we 2020-nji ýylyň awgust aýynda geçirilen dawaly prezident saýlawlaryndan soň ýüze çykan tolgunyşyklar bilen baglanyşykly, 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi.
Losik, Azatlyk Radiosy we Günbatar hökümetleri gaýta-gaýta bu aýyplamalaryň syýasy sebäpler esasynda bildirilendigini aýtdylar.
