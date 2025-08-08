Býujet işgärleri gowaçanyň çürtüm işlerine çekilýär

Balkan welaýatynyň administratiw merkezinde býujet işgärleri Bereket etrabynyň gowaça meýdanlarynda çürtüm işlerine çekilýärler. Ýogsa olar, geçen hepdelerde 'Awaza' milli syýahatçylyk zolagynda güýçlendirilen arassaçylyk we abadanlaşdyryş işlerini tamamlap, ýaňy-ýakynda sebit paýtagtyna dolanypdy.
“Işgärler 6-njy awgustda ýörite awtobuslarda Bereket etrabynda ýerleşýän gowaça meýdanlaryna köpçülikleýin alnyp gidildi” diýip, Balkan welaýat häkimliginiň oba hojalyk bölüminiň bir resmisi anonim şertlerde Azatlyk Radiosynyň habarçysyna maglumat berdi.
“Häkim gowaça meýdanlarynda çürtüm işleriniň gysga wagtda doly tamamlanylmalydygyny, öňümizdäki hepdäniň dowamynda özüniň bu hili ideg işleriniň üstünlikli ýerine ýetirilendigi barada prezidente hasabat berjekdigini aýdýar” diýip, oba hojalyk resmisi sözüniň üstüni ýetirýär.
Ol özüniň çürtüm işleriniň guramaçylygyna ýolbaşçy bellenendigini belläp, şäherde döwlet awtobuslarynyň ählisiniň işçi daşamaga çekilýändigini aýdýar.
Käbir edaralarda işgärleriň hut özleri gowaça meýdanlaryna alnyp gidilse, beýlekilerde olar öz orunlaryna hakyna tutma işçi ugratmak bilen borçlandyrylýarlar.
Azatlyk Radiosynyň habarçysy munuň bilen baglylykda saglyk we bilim edaralarynda, hassahanalarda we mekdeplerde işgärlerden pul serişdeleriniň ýygnalyp alynýandygyny habar berýär.
Bir saglyk işgäri habarçymyz bilen gürrüňdeşlikde gowaçanyň çürtüm işlerine niýetläp, öz edaralarynda her bir işgärden 60 manat möçberinde pul serişdesiniň ýygnalyp alynýandygyny aýdýar.
Şäheriň mekdeplerinde mugallym bolup işleýän beýleki bir sebit ýaşaýjysy bilim edaralarynda hem işgärlerden öz orunlaryna gowaça çürtümine hakyna tutma işçi ugratmagyň, ýa-da özleriniň gatnaşmagynyň talap edilýändigini aýdýar.
Balkanabat şäher hassahanasynyň bir şepagat uýasy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşlikde özleriniň çürtüm işlerine gatnaşmaga çekilendiklerini gürrüň berdi. Ýöne olar kärdeşler bolup, bu problema boýunça baş lukmana garşylyk bildiripdirler.
Olar özleriniň saglyk pudagynyň işgärleri bolandyklaryny ýatladyp, daýhançylyk bilen meşgullanmaýandyklaryny aýdypdyrlar, hiç bolmanda, işiň gapdalyndan talap edilýän goşmaça işler üçin özlerine töleg geçirilmegini talap edipdirler.
“Bir hepde gaýrat ediň, men bir alajyny tapjak bolaryn. Meniň hem sizden artyk ýerim ýok, bize-de häkim buýruk berýär. Mugallymlar hem çürtüm işlerine hakyna tutma adam ugratmaly, ýa-da özleri gatnaşmaly. Eger-de gowaça meýdanlaryna çürtüm işlerine gatnaşmakdan boýun towlasaňyz, MHM işgärleri bize azar berýär” diýip, baş lukman öz garamagyndaky işgärlere ýüzlenipdir.
Bu duşuşyga gatnaşan şepagat uýasy özleriniň mejbury işlere gatnaşmaga razy bolmakdan başga saýlaw-seçgileriniň ýokdugyny aýdýar.
Ýatlasak, welaýatyň býujet işgärleri birnäçe hepde mundan ozal “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirilýän bir halkara maslahatyň öňüsyrasynda arassaçylyk we abadanlaşdyryş işlerine mejbury çekildi.
Bereket etraby Balkanabat şäherinden 130 km töweregi gündogarda ýerleşýär. Mejbury zähmete çekilýän raýatlar tomsuň yssysynda özleriniň açyk meýdanda gowaçanyň ideg işlerine gatnaşdyrylmagyna garşylyk bildirýärler.
Azatlyk Radiosynyň habarçysy hakyna tutulýan işçileriň arasynda okuwçy ýaşlaryň hem bardygyny aýdýar.
“Olar täze okuw ýylyna niýetläp, täze egin-eşikleri, okuw esbaplaryny satyn almak maksady bilen, pul tölegleriniň öwezine, çürtüm işlerine gatnaşýarlar” diýip, balkanabatly ýaşaýjylar aýdýar.
Ýerli ýaşaýjylar okuwçy ýaşlaryň yssy howada gowaçanyň ideg işlerine gatnaşmagyna häkimlik resmileriniň göz ýumýandygyny aýdýarlar.
Bu aralykda, köpçülik transport serişdeleriniň gowaça çürtümine adam daşamaga çekilmegi bilen, welaýat merkezinde awtobus gatnawlary ymykly seýrekleşdi.
“Taksiler ýetişmeýär, duralgada adam köp. Howanyň temperaturasy 38 gradusdan aşdy” diýip balkanabatly ýaşaýjy aýdýar.
Galyberse-de, edara-kärhanalaryň işgärleriň köpçülikleýin gowaça çürtümine çekilmegi şäheriň hyzmatlar pudagynda işleriň tas togtamagyna getirýär diýip, ýerli ýaşaýjylar.
“Zir-zibilleri toplaýan adamlar bolmansoň, zibiller wagtynda alnyp gidilmeýär. Şäherde awtobus gatnawlary tas togtady, saglyk hyzmatlaryna ýüz tutýan adamlar kösenýär. Bu ýagdaý şäher durmuşyna ýaramaz täsir edýär” diýip, balkanabatly aýtdy.
Türkmenistanda her ýyl ýüzlerçe müň gektar meýdanda döwlet tabşyrygy esasynda gowaça ekilip, onuň ekiş, ideg, şol sanda otag we çürtüm, galyberse-de hasyl ýygnamak işleri býujet işgärlerine goşmaça ýük bolýar.
Türkmenistan dünýäde pagta öndürýän esasy ýurtlaryň hatarynda bolup, adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar ýyllarboýy ýurduň pagta önümçiliginde mejbury zähmetden peýdalanylmagyny tankytlap gelýärler.
Azatlyk Radiosy günbatar welaýatda býujet işgärleriniň gowaçanyň çürtüm işlerine mejbury çekilmegi barada welaýat häkimliginden teswir alyp bilmeýär.
