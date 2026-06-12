Eýranyň döwlet mediasy ABŞ-nyň ylalaşyk taslamasynda ýadro gadagançylygynyň bardygyny aýdýar

Eýranyň döwlete degişli "Mehr" habar agentligi 12-nji iýunda ady agzalmaýan resmi çeşmä salgylanyp, Eýran bilen ABŞ-nyň arasyndaky memorandum taslamasynyň Eýranyň ýadro ýaraglaryny öndürmezlik baradaky borçnamasyny; ähli ugurlarda, şol sanda Liwanda urşuň hemişelik togtadylmagyny; Hormuz bogazynyň 30 günüň içinde gaýtadan açylmagyny we Eýranyň ýadro programmasy boýunça gutarnykly ylalaşyga gelmek üçin 60 günlük gepleşikleri öz içine alýandygyny öňe sürdi.
ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp 11-nji iýunda 28-nji fewralda başlanan urşy bes etmek üçin Eýran bilen "uly ylalaşyk" gazanylandygyny aýtdy we geljek günlerde ylalaşyga gol çekiljekdigine garaşýandygyny sözüne goşdy.
"Eýranyň hiç haçan ýadro ýaragyna eýe bolmajakdygy barada ylalaşyk bar, bu biziň ýeten ähli zatlarymyzyň esasy maksady boldy" diýip, Tramp Owal kabinetinde žurnalistlere aýtdy.
Ak Tam mümkin bolan ylalaşygyň mazmuny barada has giňişleýin maglumat bermedi, ýöne “Axios” özara düşünişmek memorandumyna (ÖM) laýyklykda “Eýran öz ýadro programmasy boýunça belli bir borçnamalary öz üstüne alar - ilki bilen ýadro ýaragyny asla edinmezligi we baýlaşdyrylan uranynyň töweregindäki gapma-garşylygy çözmegi” öz üstüne alar diýip habar berdi.
“Axios” şeýle hem “araçy ýurtlaryň biriniň diplomatyna we ABŞ-nyň resmisine” salgylanyp, özara düşünişmek memorandumynyň atyşygy bes etmek möhletini 60 güne uzaltjakdygyny we “[Hormuz] bogazynyň derhal tölegsiz açylmagyny, uruşdan öňki gämi gatnawlarynyň möçberine 30 günüň içinde gaýdyp gelmegini talap edýändigini habar berdi. Munuň öwezine ABŞ-nyň blokadasy hem aýrylar”.
“Mehr” habar agentligi başga düzgünleriň Eýranyň deňiz blokadasynyň ýatyrylmagyny, ABŞ güýçleriniň Eýranyň töweregindäki sebitlerden çykarylmagyny, Eýrana garşy sanksiýalaryň togtadylmagyny we doňdurylan 24 milliard dollarlyk Eýranyň serişdelerini boşatmagy öz içine alýandygyny öňe sürdi.
Şeýle-de, "Mehr" Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat wekiline salgylanyp, tekstiň Eýran häkimiýetleri tarapyndan gutarnykly tassyklanmagynyň zerurdygyny ýazdy.
Eýranyň döwlet habar beriş serişdeleriniň gepleşikler wagtynda beren habarlary köplenç belli bir pikirleri ýa-da belli bir pozisiýalary öňe sürmek üçin ulanylypdy we köplenç nädogry ýa-da doly däl bolup çykypdy.
Forum