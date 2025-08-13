Häkimiýetler Nohur obasynda silden ejir çekenler üçin kömegi ilatdan soraýar

Ahal welaýatynda häkimiýetler ýerli ilatdan, şol sanda telekeçilerden we çopanlardan sil suwundan ejir çeken Nohur obasyna kömek bermek üçin maddy goşant sorýar.
Azatlygyň çeşmelerine görä, häkimiýetler Nohur obasyna gelen güýçli siliň ekin meýdanlaryna, maldarçylyga we jaýlara zeper ýetirendigini we olaryň kömege mätäçdigini aýdýarlar. Azatlyk Radiosy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ahally çeşmelere görä, maddy goşant goşmagy talap edýänler esasan güýç edaralaryň işgärleri.
"Häzir kanun goraýjy işgärleriň bar işi çopanlaryň öri meýdanlaryna aýlanyp, 'Nohurda sil geldi, gaty kyn günde galdylar, näme kömek edip bilseňiz ediň diýip, mal soramak. Goşumdaky mallar meniňki däl, bul mallar ýokary wezipeli adamlaryň maly, men olardan sorap göreýin, adyňyzy aýdyň, diýsem, olar 'ýok ýaşulylary bimaza etme" diýip, goşumdan gitdiler" diýip, ahally gürrüň berdi.
Emma başga bir çopan öz goşuna baran adamlaryň iki sany goýnuny alyp gidendigini gürrüň berdi.
11-nji awgustda ýurduň günorta sebitlerinde birnäçe ilatly ýer sil suwlaryndan ejir çekdi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Nohur we Garawul geňeşliklerinde ýagan çabgalarda käbir binalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň zyýan çekendigini habar berdi.
Bu ýagdaýda telekeçilerden hem kömek bermek talap edilýär.
Ahally çeşmeleriň ýene biri 13-nji awgustda şeýle gürrüň berdi: "MHM işgärleri önümçilik edýän telekeçilerden 5 müň manat möçberde kömek bermek soraýarlar. Gurluşyk agyr tehnikasyna eýe bolan firmalardan tehnika ugradyp, oba kömek bermek talap edilýär. Eger-de tehnikaňy ugratmajak bolsaň, onda 10 müň manat pul bermeli edilýär. Telekeçiler Nohura bärden tehnikamyzy äkidip-getirmek üçin 10 müň manatdan kän pulumyz çykar diýip, 10 müň manat bermäge razylaşýarlar. Gurluşyk harytlary satýan telekeçilere spisok ýazyp berip, olardan kraska, diwar boýag, agaç, sement we beýleki gurluşyk harytlaryny bermek arkaly kömek etmek talap edilýär" diýip, ahally telekeçi gürrüň berdi.
Nohur we Garawul obalarynda hepdäniň başynda bolan tebigy betbagtçylyk Türkmenistanyň häkimiýet wekilleri tarapyndan we döwlet mediasynda şu çaka çenli düýpden agzalmady.
Tebigy hadysanyň bolan güni sebitden gelip gowuşan wideolarda dag eteginde ýerleşýän Nohur obasynda sil suwlarynyň joşup, köçeleriň ugry bilen aşaklygyna tarap akyşyny görmek bolýar. Ýollarda galan käbir iri ulaglar tas ýary biline çenli joşan suwuň aşagynda galdy.
Häkimiýetleriň bu tebigy hadysanyň hatda bolandygyny açyk agzamakdan saklanýarka, ilatdan kömek soramagy ýerli ýaşaýjylarda nägilelik döretdi.
"Häzir telekeçiler Nohura sil gelen wideolary internet platformalarynda gördük we ozalkylaryndan üýtgeşik zyýan görmedik, kanun goraýjylar bizi talamakçy bolýana meňzeýär. Eger-de zyýan hakykatdan hem uly bolan bolsa, näme üçin biziň prezidentimiz gynanç bildirip çykyş edenok. Mundan öň Maryda we Lebapda güýçli şemal gelip, adamlaryň jaýlaryny ýykdy hatda ölüm ýitim boldy, şonda-da beýdip kömek soralmandy" diýip, ahally ýaşaýjy aýdýar.
Türkmenistanda adatdan daşary tebigy hadysalar soňky ýyllarda esli köpeldi. Ýurduň dürli böleklerinde ýagynly, duzly, tozanly tupanlar ýygy-ýygydan gaýtalanýar, suw joşgunlary döreýär we ýaşaýyş ýerleri sil basýar.
Türkmen hökümeti hadysalar barada aç-açan çykyş etmeýär. Döwlet media serişdeleri ilatyň durmuşyna we howpsuzlygyna gönüden-göni täsir edýän şeýle tebigy hadysalar we olaryň netijeleri barada habar bermeýär.
