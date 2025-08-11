Hökümet dilegçilik problemasyny agzamaýar, polisiýa hor adamlary urýar

Türkmenistanyň şäherlerinde dilegçilik edýän adamlar, şol sanda çagalar ähli ýerde göze ilýär. Azatlygyň Türkmenabatdaky habarçylary dilegçilik edýänleriň sanynyň köpdügini we polisiýa işgärleriniň olara ýowuz daraşýandygyny habar berýärler.
Türkmenabatly ýaşaýjylar şäheriň çäginde dilegçilik edýänlere polisiýa işgärleriniň rehimsiz çemeleşýändigini aýdyp, nägilelik bildirýärler. Ýerli çeşmeleriň sözlerine görä, polisiýa horluk çekýän adamlara ýowuz çemeleşýär we zorluk görkezmekden hem çekinmeýär:
“Biz feodal gurluşly döwlete öwrüldik. 3-nji kwartalyň duralgasynda dilegçilik edýän erkek ýaşuly erkek adamy 6-njy awgustda polisiýa işgäri içine urup ýakasyndan tutup süýräp maşyna mündürjek bolýan ýagdaýyny görenimde, polisiýany daşlasym geldi” diýip, türkmenabatly ýaşaýjy Azatlyk Radiosyna 7-nji awgustda habar berdi.
Türkmenabatlylar, mundan öň “Gök” we “Ikinji daýhan” bazarlarynyň öňünde dilegçileriň köpdügini habar beripdiler.
Türkmenabatly ýaşaýjylaryň sözlerine görä, soňky bir hepdäniň dowamynda awtobus duralgalarynda we etrapçalardaky köçelerde ýöreýän dilegçileriň sany köpelipdir.
“Garrylar, çagalar el serişip ýörler. Alkogolik diýseň, arakhor däl, narkoman diýseň, narkoman däl, gürleşende salyhatly gürleşýärler. Dükana girip bir sany çörek ýa-da bir lotok ýumurtga alyp berseň hem razy bolýarlar” diýip, Bahar etrapçasynyň ýaşaýjysy gürrüň berýär.
Ýaşaýjy agyr ýagdaýa düşüp, dilegçilik bilen gün görmäge mejbur bolan şeýle adamlaryň soňky günlerde polisiýanyň sütemine köp sezewar bolýandygyny gürrüň berdi. Ol polisiýanyň çagalary ýençmekden hem çekinmeýändigini aýdyp, öz ýaşaýan etrapçasynda 6-njy awgustda iki sany dilegçiniň ýerli polisiýa tarapyndan ýenjilen pursatlaryny görendigini gürrüň berdi.
“29–njy mekdep bilen ýaşaýyş jaýlaryň arasyndaky meýdançada iki sany polisiýa işgäri, etrapçada dilegçilik edip ýörän iki sany ýetginjege paýyş sögünip, olary depdiler. 'Garnyň aç bolsa dilegçilik etme-de gidip bazarda taçka sür, ykmanda ýaly ýöränden' diýip, çagalary ezdiler” diýip, türkmenabatly ýaşaýjy öz görenlerini aýdyp berdi.
Türkmenistanda dilegçilik problemasy hökümet agzalarynyň çykyşlarynda we döwlet mediasynda düýpden gozgalmaýar. Bu problema boýunça ýurtda hasaba alnan jemgyýetçilik guramalary derejesinde iş alnyp barylýandygy barada hem elýeterli maglumat ýok.
Türkmenabadyň şäher polisiýasyndaky çeşme, dilgeçilik edilýänleri köçelerden ýok etmek barada özlerine goşmaça biýruk edilendigini habar berdi. Ol dilegçilere garşy fiziki güýç ulanmaga-da Içer işler ministrliginiň welaýat bölümi tarapyndan rugsat berenligini aýdýar.
“Öň dilegçi ýa-da ýolda oturan öýsüz adama polisiýa ‘ondan hiç zat alyp bolmaýar’ diýip degmezdi. Şäheriň görki barada alada we dilegçileriň sanynyň artýanlygy sebäpli, welaýat bölümi: ‘Näme edýän bolsaňyz ediň, emma şolar ýolda yzda görünmesin’ diýip, buýruk berdi” diýip, polisiýadaky çeşme gürrüň berdi.
Dilegçilik edýän we zir-zibilleri dörýän adamlar wagtal-wagtal polisiýanyň üns merkezine düşýär. Käwagt bu döwlet baýramçylyklaryna we daşary ýurtlularyň gatnaşmagyndaky resmi çärelere we dabaralara gabat gelýär. Polisiýa işgärleri horlyk çekýän adamlaryň şäherleriň, esasan hem paýtagtyň "keşbini bozýandygyny" aýdypdy.
Türkmen resmileriniň çykyşlarynda garyplyk we dilegçilik agzalmaýan hem bolsa, ýurtdaky sosial-ykdysady şertler köpçüliginiň iýmitlenmek ýagdaýynyň agyrlaşmagyna getirdi. Ulular we çagalar çörek aladasynda dilegçilik edýär, käbir çagalar dilegçilik edip, mekdep üçin okuw esbaplaryny satyn almaly bolýar.
Soňky wagtda Türkmenistanda agyr ýagdaýa düşen maşgalalaryň sosial ulgamlar arkaly hem kömek soraýan halatlary köpeldi. Emma şeýle hojalyklar hem polisiýanyň basyşlaryna sezewar bolýar.
Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.
Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.
Forum