Ozalky uly täsirli baş prokuror Gurbanbibi Atajanowa türmede aradan çykdy

Türkmenistanyň ozalky baş prokurory Gurbanbibi Atajanawa tussaglykda, Daşoguzdaky aýallar koloniýasynda aradan çykdy, onuň 20 ýyllyk türme möhletiniň dolmagyna az wagt galypdy diýip, Azatlygyň çeşmesi merhumyň 26-njy sentýabrda öýüne getirilendigini we jaýlanandygyny habar berýär.
Adam hukuklaryny goraýan Türkmen Helsinki gaznasy hem, öz çeşmelerine salgylanyp, 78 ýaşyndaky Atajanowanyň ýogalandygyny habar berdi.
1997-nji ýylyň aprelinde ýurduň baş prokurory wezipesine bellenen Atajanowa 2006-njy ýylyň 24-nji apreline çenli ýurtda "iň gorkulýan" adamlaryň biri boldy, şol bir wagtda-da uly wesipeli resmileriň baş goşýan ogurlyklaryny 'paş ediji' hökmünde tanaldy.
Synçylar prezident Saparmyrat Nyýazowyň ony öz syýasy garşydaşlaryndan dynmak, olary masgaralamak we talamak üçin "ulanandygyny" aýdýarlar.
Döwlet telewideniýesi Atjanowanyň korrupsiýa, parahorluk aýyplamalaryny boýun alyp, aglamjyrap, prezidentden günäsiniň geçilmegini soraýan pursatyny görkezdi.
Resmi habara görä, Atajanowanyň 13 sany jaýy, kerpiç öndürýän kärhanasy, tüwi arassalaýan degirmeni, 5 sany awtoulagy, 3 traktory, buldozeri, 2 sany gurluşyk krany, 40 gektar mülki, 6 million dollardan gowrak puly, iki müňden gowrak gara maly we içinde nämäniň bardygy belli edilmedik 30 müň bedresi döwletiň haýryna geçirildi.
Birnäçe korrupsiýa aýyplamasynda günäli tapylan Atajanowa 2006-njy ýylyň maý aýynda ähli derejelerinden we döwlet baýraklaryndan mahrum edildi.
Türkmenistanyň häkimiýetleri ýa-da resmi mediasy ozalky täsirli prokuroryň aradan çykandygy barada maglumat bermedi.
