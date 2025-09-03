Täze okuw ýyly mugallymlar üçin mejbury çäreler bilen başlandy

Ahal welaýatynda bilim işgärleri, şol sanda mugallymlar 1-nji sentýabrda başlan 2025-2026-njy täze okuw ýylynyň ilkinji günlerinden mejbury köpçülikleýin çärelere gatnaşdyrylyp başlandy.
Mugallymlar bu çärelerden we olaryň çykdajylaryndan halys ýadandyklaryny aýdýan mahaly, ene-atalar çäreler zerarly okuwçylaryň birnäçe sapagynyň ýatyrylandygyny belläp, nägilelik bildirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 3-nji sentýabrda sebitden maglumat berdi.
“Şu aýyň başyndan mugallymlar 27-nji sentýabrda bellenilýän Garaşsyzlyk güni mynasybetli geçiriljek köpçülikleýin dabaralara taýýarlyk çärelerine çekilip başlandylar” diýip, ahally mugallym anonimlik şertinde aýtdy.
Mugallymlaryň ençemesiniň tassyklamagyna görä, çärä gatnaşmaly edilen bilim işgärleri mekdep ýolbaşçylary tarapyndan kesgitlendi we her mekdepden 15-e golaý mugallym gatnaşmaly edildi.
“Olar şäheriň dürli künjeginde geçirilýän çärelere gatnaşdyrylýar. Käbir mugallymlar sport eşigini geýip, ellerinde baýdak bilen ýörişe ýa-da tigir sürmek çäresine gatnaşýarlar” diýip, ahally ýene bir mugallym anonimlik şertinde gürrüň berdi.
Çykdajylar we haýbatlar
Bilim işgärleriniň ençemesi bu çäreleriň ýol we naharlanmak çykdajylary üçin her gün 100 manada golaý sarp etmeli bolýandyklaryny belläp, nägilelik bildirýär.
“Ýöne bu nägilelikleri hiç kim aç-açan aýdyp bilenok. Sebäbi çykdajylardan, çärelere gatnaşmakdan ýüz öwürmek barada sähel söz ýazsaň, adatça bolşy ýaly, işden çykarylmak haýbaty atylýar” diýip, mugallym belledi.
Ol çärelere her gezek şol bir mugallymlaryň gatnaşdyrylýandygyny hem aýdýar.
“Ýokary wezipelerde işleýän tanşy bolan mugallymlar çärä ugradylmaýar. Çärä yzygiderli ugradylýan mugallymlar mekdep ýolbaşçylaryndan gezekli-gezegine, ýagny sanaw düzüp, şoňa laýyklykda gezegi ýeten her bir mugallymyň çärä ugradylmagyny talap edýärler. Ýöne olaryň bu talaby hiç haçan kanagatlandyrylmaýar” diýip, mugallym özlerinde işlemäge höwesiň galmandygyny hem sözüne goşdy.
Bilimden mahrum edilýän çagalar
Dowam edýän mejbury çäreler diňe mugallymlaryň arasynda däl, eýse ene-atalaryň köpüsinde hem nägilelik döredýär. Muňa mugallymlaryň çärä gidýändigi sebäpli okuwçylara günde azyndan iki sapagyň okadylmazlygy sebäp bolýar.
“Mugallymlar çärede bolansoň, günde 6-7 sapak okamaly okuwçylar 4-5 sapak okap öýlerine gaýdýarlar. Täze okuw ýylynyň başyndan çagalaryň okuwa bolan höwesi paltalanýar” diýip, ahally ene anonimlik şertinde aýtdy.
Ene-atalar mejbury çäreler tamamlanyp, mugallymlar gaýtadan sapak geçip başlanda, olaryň kitabyň ilkinji 7-10 sahypasyny taşlap, şondan soňky sahypalardaky temalary okadyp başlaýandygyny hem aýdýarlar.
“Çagalary bilimsiz goýmagyň deregine, çärelere gatnatmak üçin 10-15 mugallymy ätiýaçda saklasalar gowy bolardy. Sebäbi mejbury çäreler tutuş ýylyň dowamynda bar. Biri gutarsa, ýene birnäçe gün geçip-geçmänkä beýlekisi başlaýar” diýip, ahally ýene bir ene anonimlik şertinde aýtdy.
Azatlyk bu ýagdaýlar barada sebitiň Bilim müdirliginden teswir alyp bilmedi.
Türkmenistanda Garaşsyzlyk baýramynda geçiriljek onlarça dabara görülýän taýýarlyk çäreleri adatça bir aý, käbir ýyllarda bolsa, iki aý çemesi öňünden geçirilip başlanýar. Oňa býujet işgärleriniň, talyplaryň we okuwçylaryň müňlerçesi mejbury gatnaşdyrylýar.
Balkan we Daşoguz welaýatlaryndaky habarçylarymyz şeýle mejbury köpçülikleýin çäreleriň eýýäm geçirilip başlanandygy we olara býujet hem-de medeniýet işgärleriniň mejbury gatnaşdyrylýandygy barada baryp awgust aýynyň ortalarynda habar berdiler.
Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.
Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.
Forum