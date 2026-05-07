Telekeçileriň ençemesi ýol gurluşygy boýunça bäsleşikde korrupsiýanyň höküm sürýändigini aýdýar, resmi muny ret edýär

Aşgabat-Daşoguz täze awtomobil ýoluny gurmak boýunça yglan edilen bäsleşikde korrupsiýanyň höküm sürýändigini, diňe para beren gurluşyk firmalarynyň bäsleşikde ýeňiş gazanyp bilýändigini, türkmenistanly telekeçileriň ençemesi aýdýar.
Türkmenistanyň Awtomobil ýollary ministrliginiň wekili bu aýdylanlary ret edýän mahaly, telekeçiler ‘para-berimiň’ gurluşygyň, awtomobil ýolunyň hiline ýaramaz täsir etjekdigini duýdurýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 7-nji maýda sebitden maglumat berdi.
“Awtomobil ýolunyň durkuny täzelemek boýunça alty sany lot boýunça geçirilýän bäsleşikde gurluşyk işleri dört bölekden ybarat bolup, olary gurmaga isleg bildirýän hususy gurluşyk firmalaryndan onuň her bölegi üçin 3 million ABŞ dollary möçberinde para soralýar” diýip, bäsleşige gatnaşmaga isleg bildiren hususy gurluşyk firmanyň ýolbaşçysy anonimlik şertinde aýtdy.
Bellesek, Türkmenistanyň resmi metbugaty Aşgabat-Daşoguz awtomobil ýolunyň durkuny täzelemek we täzesini gurmak boýunça halkara bäsleşigiň yglan edilýändigini aprel aýynyň üçünji ongünlüginiň başynda habar berdi.
“Para araçylaryň üsti bilen soralýar”
Bäsleşik teklipleriniň bildirişiň “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetinde çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýändigini, “Biznes Türkmenistan” neşiri 22-nji aprelde çap eden maglumatynda aýtdy.
Düýbi Aşgabatda ýerleşýän hususy gurluşyk firmalarynyň ýene biriniň ýokary derejeli wekili hem bu maglumaty tassyklap, ýoluň dört böleginiň gurluşygyny hem öz üstüne almak isleýän telekeçilerden jemi 12 million ABŞ dollary möçberinde para soralýandygyny aýtdy.
“Para araçylaryň üsti bilen soralýar we ony beren gurluşyk firmasyna her bir bölegi takmynan 150 kilometr töwereginde bolan ýoly abatlamak, olaryň ugrunda köprüleri we ýerasty geçelgeleri gurmagyň tabşyryljakdygy wada berilýär” diýip, gurluşyk firmanyň wekili anonimlik şertinde aýtdy.
Azatlykda bu firmalaryň we olaryň ýolbaşçysynyň hem-de wekiliniň şahsyýetlerini anyklaşdyrýan takyk maglumatlar bolsa-da, redaksiýa söhbetdeşlerimiziň howpsuzlygy zerarly olary köpçülige mälim etmekden saklanýar.
Türkmenistanyň Awtomobil ýollary ministrligindäki ygtybarly çeşmämiz hem, gürrüňi edilýän bäsleşik boýunça gurluşyk firmalaryndan para soralýandygyny, ýöne soralýan paranyň möçberi barada özünde anyk maglumatyň ýokdugyny aýtdy.
“Bu öňden bäri dowam edip gelýän tejribe. Bu bir täzelik däl. Gurluşyk ýa-da beýleki pudaga degişli tenderleri gazanmak isleýänler käbir döwlet emeldarlarynyň araçylaryna para bermeli bolýarlar” diýip, çeşmämiz belledi.
“Gurluşyk materiallaryndan tygşytlamaga...”
Azatlyk 7-nji maýda bu aýdylanlar barada resmi teswir almak üçin ýurduň Awtomobil ýollary ministrligi bilen telefon arkaly habarlaşdy. Özüni ministrligiň Daşary ykdysady aragatnaşyklar bölüminiň wekili diýip tanyşdyran resmi “biz olar ýaly ýagdaýyň bardygyny bilemizok, bizde beýle maglumat ýok” diýip jogap berdi.
Para alym-berim ýagdaýlary barada özlerine şikaýatlaryň gelip gowşandygy ýa-da gowuşmandygy barada berlen soraga ol “şeýle şikaýatlaryň ne öň bolandygyny, ne-de häzir bardygyny” aýtdy.
Awtomobil ýollary ministrliginiň wekili bu aýdylanlary ret edýän mahaly, telekeçiler ‘para-berimiň’ gurluşygyň, awtomobil ýolunyň hiline ýaramaz täsir etjekdigini duýdurýarlar.
“Aşgabat-Daşoguz gara ýoly doly diýen ýaly gaýtadan gurmaly ýagdaýa gelipdir. Bu bolsa goşmaça demontaž işlerine hem köp wagt, hem-de serişde, tehnika gerek boljakdygyny aňladýar. Ýagny bäsleşigi gazanan firma köp çykdajy etmeli bolar. Ýöne firma beren parasynyň öwezini dolmak üçin gurluşyk materiallaryndan tygşytlamaga mejbur bolar. Bu bolsa, ýoluň gurluşygy doly tamamlanmanka, ýoluň ulanylmaga berlen böleklerinde çukurlaryň emele gelmegine getirmegi ikuçsyz. Şeýle tejribe mundan ozalky gurluşyklarda hem gaýtalanypdy” diýip, aşgabatly telekeçi anonimlik şertinde aýtdy.
Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda korrupsiýanyň hökümetiň, durmuşyň tas ähli pudagyna ýaýrandygy barada Azatlygyň habarçylary, şeýle-de türkmenistanlylar ýyllarboýy habar berip gelýärler.
Korrupsiýanyň derejesine syn edýän "Transparency International" guramasynyň 10-njy fewralda çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan dünýäde iň korrumpirlenen ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirilýär.
