Türkmen prezidenti ABŞ-daky baýry diplomatlaryny täzeledi

Türkmenistanyň ABŞ-daky we Russiýadaky diplomatik missiýalarynda ýolbaşçy çalşygy geçirildi. Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçisiniň we BMG-däki hemişelik wekiliniň wezipelerinden çekilendigini döwlet mediasy 6-njy martda habar berdi.
25 ýyllap ABŞ-da Türkmenistanyň ilçisi bolan Meret Orazowyň we 30 ýyldan gowrak Türkmenistanyň BMG-däki hemişelik wekili wezipesini eýelän Aksoltan Ataýewanyň başga işe geçmegi sebäpli wezipelerinden boşadylýandygy aýdyldy. TDH agentliginde 6-njy martda çap edilen resmi habarda baýry diplomatlaryň täze wezipeleri agzalmady.
76 ýaşly Orazow Türkmenistanyň ABŞ-daky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi wezipesi bilen bilelikde Türkmenistanyň Meksikadaky we Kanadadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hem-de Halkara raýat awiasiýasy guramasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň wekili wezipelerini ýerine ýetiripdi. Prezident Serdar Berdimuhamedowyň karary bilen Orazow bu wezipelerinden hem boşadyldy.
Resmi habarda ýurduň ABŞ-daky ilçisiniň wezipesinden çekilmeginiň sebäbi düşündirilmedi.
Bu wezipe çalşygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaňy-ýakynda ABŞ eden saparynyň yzýanyna gabat geldi. Prezidentiň kakasy, öňki prezident we häzir Halk Maslahatynyň başlygy uly Berdimuhamedowyň fewralyň ikinji ýarymynda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bir hepdä golaý dowam eden sapary barada türkmen resmi mediasynyň çap eden maglumatlary örän çäkli boldy.
Türkmenistana degişli uçaryň ABŞ-nyň Florida ştatynyň Fort-Loderdeýl aeroportunda birnäçe günläp durandygyny we köpçüligiň ünsüni çekendigini ýerli mediada habar berildi. Gurbanguly Berdimuhamedowyň şol saparynyň we ABŞ-daky türkmen diplomatlarynyň çalşyrylmagy bilen haýsyda bolsa bir arabaglanyşygyň bolup-bolmazlygyny anyklap bolmady.
Mundan öň garaşsyz neşirler Meret Orazowyň ilçi wezipesinde işleýän döwründe ABŞ-nyň dürli ştatlarynda 6 million dollardan gowrak gymmatbaha emläk satyn alandygyny habar beripdi. Turkmen.news we Gundogar neşirleriniň 2019-njy ýylda çap eden maglumatynda jaýlaryň onuň maşgala agzalarynyň atlaryna resmileşdirilendigi aýdylypdy.
Çärýek asyr Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçisi wezipesinde işlän Orazowyň ýerine Esen Aýdogdyýew bellendi. Aýdogdyýew munuň bilen baglylykda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky, Sloweniýadaky, Serbiýadaky we Bolgariýadaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi wezipelerinden boşadyldy.
'Prezidentiň halypasy'
Esen Aýdogdyýewiň ady 2022-nji ýylyň mart aýynda prezidentlik saýlawlarynyň öňüsyrasynda köpçüligiň ünsüni çekipdi. Şonda saýlawlaryň netijesiniň belledigini, kiçi Berdimuhamedowyň prezident bolan badyna kadrlar çalşygyny geçirmäge taýýarlanýandygy barada maglumat peýda bolupdy. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri ministrler kabinetinde geçiriljek çalyşyklaryň Daşary işler ministrligine hem degişli boljagyny, edara ýolbaşçy wezipesine "Serdar Berdimuhamedowyň halypasy hasaplaýan Esen Aýdogdyýewiň alynmagyna" seredilýändigini habar beripdi.
2014-nji ýylda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory wezipesine bellenmezden ozal, Aýdogdyýewiň Türkmenistanyň Şweýsariýadaky ilçisi we BMG-niň Ženewadaky agentliklerinde Türkmenistanyň hemişelik wekili bolup işlän döwründe, 2011-2013-nji ýyllar aralygynda Serdar Berdimuhamedow Şweýsariýada Türkmenistanyň BMG-däki hemişelik wekiliniň geňeşçisi wezipesinde işländigini çeşmeler belläpdi. Emma daşary işler ministri wezipesinde Reşit Meredow galdy, Aýdogdyýew 2023-nji ýylyň noýabrynda Russiýadaky ilçisi wezipesine bellenipdi.
Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky hemişelik wekili wezipesinde 1994-nji ýyldan bäri işlän Aksoltan Ataýewanyň ornuna Wepa Hajyýew bellendi. 81 ýaşly Ataýewa Türkmenistanyň Kubadaky, Braziliýadaky, Wenesueladaky hem ilçisi bolupdy.
Wepa Hajyýew Türkmenistanyň BMG-däki hemişelik wekili wezipesine bellenip, ýurduň Şweýsariýadaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi, Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekili, Türkmenistanyň Watikandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi wezipelerinden boşadyldy.
