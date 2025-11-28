Waşingtondaky hüjümden soň ABŞ 19 ýurduň raýatlarynyň "Green Card"-yny gözden geçirýär, arasynda Türkmenistan hem agzalýar

ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň administrasiýasy, Waşingtonda Milli Gwardiýanyň goşunlaryna edilen hüjümden soň, Owganystandan we başga-da 18 ýurtdan gelen we hemişelik ýaşaýyş rugsady ýa-da "Green Card" dokumenti bolan her biriniň immigrasiýa statusyny gözden geçirjekdigini yglan etdi.
"ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampyň görkezmesi esasynda, men alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtly üçin her bir "Green Card"-yň doly möçberde, berk gaýtadan gözden geçirilmegini tabşyrdym" diýip, ABŞ-nyň Raýatlyk we Immigrasiýa Gullugynyň (USCIS) direktory Jozef Edlow 27-nji noýabrda X-de ýazdy.
Jozef Edlowyň beýanatynda ABŞ-nyň haýsy döwletleriň 'alada döredýän ýurt' hasaplaýandygy görkezilmedi.
Edlowdan barlagyň haýsy ýurtlary degişlidigini anyklaşdyrmak barada soralanda, USCIS-iň metbugat wekili prezident Donald Trampyň iýun aýynda 19 ýurdy "anyk alada döredýän" diýip klassifikasiýa eden ýurtlara degişli permanyny agzady diýip, AFP agentligi ýazdy.
"Reuters" agentligi USCIS-ň resmisi Trampyň iýun aýynda Owganystan, Burundi, Laos, Togo, Wenesuela, Sýerra-Leone we Türkmenistan ýaly 19 ýurduň raýatlaryna garşy girizen syýahat gadaganlygyna salgylandy diýip ýazdy.
Resmi Aşgabat, şol sanda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi soňky özgerişler boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler.
ABŞ-nyň resmileri tarapyndan yglan edilen soňky çäre çarşenbe güni bolan atyşykda tussag edilen şübheliniň ozal Owganystandaky amerikan güýçleri bilen işleşen owgan raýaty diýip, anyklanmagynyň yzýanyna gabat geldi.
ABŞ-nyň esasy baýramçylyklarynyň biriniň, “Thanksgiving”, Sagbolsun gününiň öňüsyrasynda, 26-njy noýabrda Waşingtonda, Ak Tamdan birnäçe kwartal uzaklykda, Milli gwardiýanyň iki esgeri köçelerde gözegçilik edýän wagtynda tüpeňlenip, agyr ýaralandy.
27-nji noýabrda ABŞ-nyň Raýatlyk we immigrasiýa gullugy (USCIS) owgan raýatlary üçin ähli immigrasiýa meselelerine seretmegi näbelli bir möhlete çenli togtadýandygyny yglan etdi diýip, “Fox” neşiri habar berdi.
