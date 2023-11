Ysraýyl we Hamas ýaraşygyň ahyrky gününde onuň möhletini uzaltmaga açyk ýaly bolup görünýär

Ysraýyl we ABŞ, ÝB tarapyndan terror guramasy hökmünde kesgitlenen Hamas Gazada iň ganly we iň weýrançylykly urşy togtadan, ýöne duşenbe gününden soňra möhleti tamamlanmaly ýaraşygyň möhletini uzaltmaga açyk ýaly bolup görünýär. Olar günüň ahyrynda jeňçileriň golastyndaky zamunlar bilen Ysraýyl tarapyndan tussag edilen palestinalylary dördünji gezek alyşmagy meýilleşdirýär.

Ysraýyl boşadylan her 10 zamun üçin ýaraşygy bir gün uzadyp biljekdigini aýtdy. Hamas hem anna güni güýje giren dört günlük ýaraşygyň möhletini uzaltmagy umyt edýändigini aýtdy.

Biraz öň, Ysraýyl we Hamas boşadylmaly adamlaryň sanawy babatynda alada bildirdiler.

Ysraýyl we Hamas 27-nji noýabrda boşadylmaly ysraýylly zamunlaryň we palestinaly tussaglaryň sanawy babatynda alada bildirdiler diýip, bu ýagdaýdan habarly edilen katarly bir resmi “Roýterse” aýtdy. Ol meseläni çözmek üçin hem-de gijikmeleriň öňüni almak üçin katarly araçylaryň Ysraýyl we Hamas bilen işleşýändigini aýtdy.

Ýaraşygyň öňki üç gününde, Ysraýyl özüniň türmeden boşadýan palestin aýallarynyň we ýetginjekleriniň sanawyny berdi. Hamas hem özüniň boşatjak ysraýylly asuda zamunlarynyň sanawyny 12 sagat öňünden bermelidi.

Bu aralykda, Ýewropa Bileleşiginiň ýokary derejeli daşary syýasat resmisi Josep Borrel Gaza zolagynda 28-nji noýabrda tamamlanjak ýaraşygyň möhletiniň uzaldylmagyna çagyrdy.

“Syýasy çözgüt ugrunda işlenilýän mahaly, säginmäni durnukly we dowamly etmek üçin, onuň möhleti uzaldylmaly” diýip, Borrel Ortaýer birleşiginiň Barselonada geçirilen duşuşygynyň başynda aýtdy.

Ysraýylyň türme gullugy Ysraýyl we Hamas arasyndaky ýaraşyk ylalaşygynyň şertlerine laýyklykda 26-njy noýabrda 39 palestinaly tussagy boşadandygyny aýtdy.

Biraz öň, 26-njy noýabrda Kataryň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary 39 palestinalynyň boşadyljakdygyny aýtdy.

Katar Ysraýyl bilen ekstremist toparyň arasynda 24-nji noýabrda başlanan dört günlük ýaraşyk ylalaşygyny gazanmak üçin, Birleşen Ştatlaryň hem-de Müsüriň goldawy bilen, birnäçe hepdeläp güýçli depginde gepleşik alyp bardy.

Hamas şu wagta çenli üç tapgyr zamun boşatdy. Söweşijiler 26-njy noýabrda ýene 17 zamun, şol sanda 14 ysraýyllyny we ilkinji amerikalyny boşatdy. Şeýlelikde, ABŞ prezidenti Jo Baýdeniň möhletiniň uzaldylmagyna umyt bildiren dört günlük ýaraşyk ylalaşygynyň çäklerinde üçünji gezek zamunlar boşadyldy.

Baýden boşadylanlaryň arasynda ekstremist toparyň 7-nji oktýabr hüjümlerinde ata-enesi öldürilen 4 ýaşly çaganyň bardygyny aýtdy. Zamunlaryň biri, uly ýaşly bir aýal ysraýyl keselhanasyna uçar bilen alnyp gidildi.

Hamas 25-nji noýabrda 13 ysraýylly zamuny we dört taýland raýatyny Halkara gyzyl haja tabşyrdy diýip, katarly resmiler aýtdy. Şol gün, irki planlara laýyklykda birnäçe sagat ir bolup geçmeli alyşma Hamas tarapyndan gijikdirildi, ýöne soňky minutlarda katarly we müsürli araçylar iň soňky päsgelçilikleriň aradan aýrylandygyny aýtdy. Telewideniýede Gyzyl haç ulaglarynyň Rafah serhet geçelgesinden Müsüre girişi görkezildi. Ysraýyl häkimiýetleri soňra alty ysraýyl zenanynyň we ýedi çaganyň boşadylandygyny tassyklady. Hamas ilkibaşda ýedi sany daşary ýurt raýatynyň hem boşadylandygyny aýtdy, ýöne katar resmileri bu sanlary soňra gaýtadan gözden geçirip, dört daşary ýurtlynyň boşadylandygyny aýtdy.

Dört günlük ýaraşyk ylalaşygynyň çäklerindäki tussag alyş-çalyşmalarynyň birinji tapgyrynda, Hamas 24-nji noýabrda 24 zamun boşatdy, Ysraýyl 39 palestinalyny tussaglykdan boşatdy.

Ysraýyl we Hamas ýaraşygyň dördünji gününe çenli üç gezek tussaglary we zamunlary alyşdy.

