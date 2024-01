Zelenski Baltika ýurtlaryna amala aşyrýan duýdansyz saparynyň çäklerinde Litwa bardy

Ukrain prezidenti Wolodymyr Zelenski Baltika ýurtlaryna, şol sanda Estoniýa we Latwiýa amala aşyrýan duýdansyz saparynyň çäklerinde Litwanyň paýtagty Wilniýusa bardy.

“Şu gün, men Talline we Riga ugramazdan öň, Wilniýusa geldim” diýip, Zelenski 10-njy ýanwarda X ulgamynda ýazdy.

Litwa Russiýanyň ikinji ýyl dönümine golaýlap barýan esassyz çoşuşy başlanaly bäri, Ukrainanyň wepadar we ygrarly ýarany bolup gelýär.

“Birinjilik bilen we iň möhümi, biziň minnetdarlygymyz... 2014-njy ýyldan bäri, hususan-da, häzir, Russiýanyň giň gerimli agressiýasynyň dowamynda Ukraina berilýän barlyşyksyz goldaw üçin” diýip, Zelenski ýazdy.

“Men prezident, premýer-ministr we Seimasyň (Litwanyň parlamentiniň) spikeri bilen gepleşikleri geçirerin, şeýle-de syýasatçylar, media wekilleri we ukrain jemgyýeti bilen duşuşaryn” diýip, ol ýazdy we howpsuzlyk, ÝB we NATO bilen integrasiýa, elektron söweş we dronlar boýunça hyzmatdaşlyk meseleleri gepleşikleriň gün tertibinde bolar diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Ukraina käbir ýurtlardaky donor ýadawlygy alamatlarynyň arasynda özüniň ýaraglar bilen üpjün edilmeginiň dowam etdirilmegi babatynda öz ýaranlaryna ýüz tutup gelýär.

ABŞ Kongresinde Kiýewe berilýän harby hemaýatyň dowam etdirilmegi babatynda demokratlaryň we respublikanlaryň arasyndaky ylalaşyksyzlyk dowam edýär. Ýewropa Bileleşiginiň 50 milliard ýewro ($55 milliard) möçberindäki ýardam bukjasy Wengriýanyň wetosy zerarly, petikli galýar.

Zelenski ýerli wagt bilen sagat 13:35-de (Aşgabat wagty bilen sagat 16:35-de) Litwanyň prezidenti Gitanas Nauseda bilen bilelikde metbugat ýygnagyny geçirer, soňra iki lider Wilniýusyň merkezindäki meýdançada ýüzlenme bilen çykyş ederler diýip, Nausedanyň edarasy metbugat beýanatynda aýtdy.

“Litwa we ukrain liderleri Ukraindaky urşuň barşyny, Ukraina goldawy we ýurduň ÝB we NATO integrasiýasyny ara alyp maslahatlaşarlar” diýip, Litwanyň prezidentiniň edarasy aýtdy.

Zelenski ýaranlary harby hemaýat ibermegi dowam etdirmäge çagyrdy we geçen aý ABŞ, Germaniýa we Norwegiýa resmileri bilen ikiçäk gepleşikleri geçirdi.

Bu aralykda, tutuş Ukrainada 10-njy ýanwarda irden howa hüjüm duýduryşlary yglan edildi, häkimiýetler rus raketa hüjümleriniň ýokarlanýan howpy zerarly, raýatlara pena gözlemegi tabşyrdy.

“Ukrainanyň tutuş çäginde raketa hüjümi howpy yglan edildi! Russiýanyň MiG-31Ks [kysymly harby uçary Nižniý-Nowgorod regionynyň] Sawasleýka harby howa meýdançasyndan asmana galdy. Duýduryş signallaryny duşdan geçirmäň!” diýip, Ukrainanyň Harby howa güýçleri Telegram kanalynda ýazgy ýerleşdirdi.

Zelenski 9-njy ýanwarda Polşanyň prezidenti Andreý Duda bilen hem-de Belgiýanyň premýer-ministri Aleksandr De Kru bilen aýrybaşga telefon söhbetdeşliklerini geçirdi.

Zelenski we Duda söhbetdeşligiň dowamynda goranmak hyzmatdaşlygynyň geljegini we Ukrainanyň howa goranyş zerurlyklaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle-de, iki lider Ýewropa Bileleşiginiň maliýe we syýasy hemaýatynyň meselelerini maslahat etdiler hem-de NATO-nyň iýul aýynda Waşingtonda geçiriljek sammitinde garaşylýan kararlar boýunça pikir alyşdylar diýip, Zelenskiniň edarasy aýtdy.

Ol Kiýewiň NATO we Ýewropa Bileleşigine goşulmak tagallalarynda Polşanyň hemişelik ýaran hökmünde Ukraina berýän sarsmaz goldawyna minnetdarlyk beýan etdi.

“Biziň umumy serhedimiz hakyky ýewropa serhedi bolmalydyr. Jebislik serhedi. Biziň halklarymyzyň arasynda başga serhet bolmaly däl” diýip, Zelenski aýtdy.

Telefon söhbetdeşligi boýunça Polşadan teswir bolmady.

Polşa we Ukraina noýabrda Ukraina bilen aradaky serhet geçelgesini petikläp başlan daýhanlaryň meseleleri boýunça dawalary aradan aýyrmak ugrunda tagalla edýärler. Daýhanlar bir barlag nokadyny petiklemezlik boýunça ylalaşdylar ýöne ukrain sürüjileriniň rugsatnamalarynyň gaýtarylyp berilmegini talap edip, beýleki barlag nokatlaryny petiklemegi dowam etdirýärler.

Zelenski 9-njy ýanwarda Belgiýanyň premýer-ministri Aleksandr De Kru bilen hem telefon söhbetdeşligini geçirip, Belgiýany Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşiniň prezidentligine girişmegi mynasybetli gutlady.

Ol, şeýle-de, De Kru bilen söhbetdeşligiň dowamynda iki taraplaýyn goranmak hyzmatdaşlygynyň meselelerini, ýewropa goranyş ýardamlarynyň utgaşdyrylmagyny hem-de Ýewropa Bileleşiginiň 50 milliard ýewro möçberindäki maliýe ýardamynyň tassyklanylmagynyň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy.

