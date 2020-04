Türkmenbaşy etrabyndan gelen hatda häkimden edilýän şikaýatlaryň diňlenmeýändigi aýdylýar

Daýhanlaryň aýtmaklaryna görä, häkim etrabyň ýer, suw, tehnika, dökün serişdelerini we adam güýjini ulanyp, onlarça gektar ýere öz peýdasyna gök we bakja ekinlerini ekdirýär we şol bir wagtda kärendeçileriň öz boşan ekin ýerlerinde şol ekinleri ekmegine ýol bermeýär.