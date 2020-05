Stambuldaky türkmenler türkmen hökümetiniň heläkçilikli harasatyň pidalaryny kömeksiz galdyrmagyna protest bildirdiler

Türkmenistanyň raýatlary ýurduň Stambuldaky ilçihanasynyň öňünde protest geçirip, türkmen hökümetiniň heläkçilikli harasatyň netijelerinden ejir çekýän halkyny goldamazlygyna protest bildirdiler.

"Türkmenistan birleşeli" toparynyň Facebookdaky sahypasynda 15-nji maýda çap bolan maglumata görä, Türkmenistanyň Stambuldaky ilçihanasynyň öňündäki protest aksiýasyna 20-den gowrak adam barypdyr hem-de Lebap we Mary welaýatlaryna goldaw bildirip, gül goýupdyr.

Türkmenistanyň Lebap we Mary welaýatlarynda 27-nji aprelde bolan güýçli tupan zerarly, müňlerçe adamyň öýi ýumruly, onlarça adam heläk boldy. Iki hepdä golaý wagt bäri ejir çeken regionlaryň ilaty kömeksiz galýar.

Maý aýynyň başyndan bäri protest aksiýalaryny ABŞ-da we Kiprde ýaşaýan türkmenler geçirdiler. Çykyşlaryň gatnaşyjylary şygarlary göterip çykdylar we tebigy betbagtçylykda heläk bolan türkmenistanlylaryň hatyrasyna gül goýdylar.

Ilatyň nägilelik bildirip, protest çykyşlary Türkmenistanyň özünde-de geçýär.

Türkmenistanyň hökümeti ýurtda bolan tebigy hadysa we onuň weýrançylygy barada dymmagyny dowam etdirýär. Zeper ýeten welaýatlardaky arassaçylyk işlerine esgerler we studentler çekilýär.

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we garaşsyz habar serişdeleri häkimiýetleriň daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň meýletin ýygnan kömek pullarynyň türkmenabatlylara ýetirmegiň öňünde päsgel döredendigini habar berdiler.

Ýerli häkimiýetler tupandan ejir çeken ýaşaýjylara we heläk bolanlaryň ýakynlaryna basyş görkezip, olaradan nägileligiň ýokdugy barada dil hat talap edýärler. Şeýle-de, howpsuzlyk gulluklary tebigy betbagtçylyk we onuň zyýany barada habar bermäge we maglumat almaga synanyşýan raýatlary yzarlaýarlar.

