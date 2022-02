Uzak wagt bäri howatyr edilýän rus hüjümi Ukrainanyň esasy ýerlerine raketa atmakdan başlandy

Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin goňşy ýurdy we garşydaşyny “ýaragsyzlandyrmak” we “nazistsizlerşdirmek” üçin “ýörite” operasiýa geçirmegi buýrandan soň, Moskwanyň Ukraina garşy eder öýdülip garaşylan hüjümi 24-nji fewralda başlandy.

Paýtagtda we onuň Boryspil howa menzilinde bolan partlamalar, atyşyklar we sirenalar barada habar berildi, Harkow, Kramatorsk, Dnipro, Mariupol, Odessa we Zaporižýa hem şaýatlar irden partlamalaryň bolandygyny habar berdiler.

CNN habar gullugy rus goşunlarynyň port şäheri Odessanyň üsti bilen Ukraina girendigini habar berdi, ýöne olaryň söweşe girendikleri ýa däldigi anyk däl. Şeýle-de, CNN Belarusda harby türgenleşige gatnaşan rus goşunlarynyň şol ýerden Ukraina girişini görkezýän wideo görkezdi.

Edil häzir ölenler ýa-da ýaraly bolanlar barada habar berilmedi.

Russiýanyň Goranmak ministrligi Ukrainanyň howa bazalaryndaky harby infrastruktura zarba urlandygyny we howa goraglarynyň "ysgyndan gaçyrylandygyny", emma ilatly ýerlere zarba urulmandygyny aýtdy.

"Ukrainanyň Ýaragly güýçleriniň howa gorag serişdeleri ysgyndan gaçyryldy. Ukrainanyň Ýaragly güýçleriniň howa bazalarynyň harby infrastrukturasy hereketsiz galdy" diýip, "Interfaks" ministrligiň habaryna salgylanyp habar berdi.

Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba twitterde "Putin edil häziriň özünde Ukrainany giň gerimde basyp almaga başlady. Ukrainanyň asuda şäherlerine zarba urulýar” diýip ýazdy.

"Bu agressiýa urşy. Ukraina özüni gorar we ýeňer. Dünýä Putini togtadyp biler we togtatmly. Häzir hereket etmegiň wagty geldi” diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden we britan premýer-ministri Boris Jonson bilen telefonda gürleşen ukrain prezidenti Wolodymyr Zelenski özüniň harby ýagdaýy yglan edýändigini aýtdy, ýöne raýatlary asudalyga, dowla düşmezlige çagyrdy.

Zelenski Moskwanyň Ukraina garşy giň gerimli hüjüme başlandygyny, raketa hüjümleriniň ýurduň harby infrastrukturasyny we birnäçe şäherde serhet goragçylaryny nyşana alandygyny aýtdy.

Ukrainanyň Baş ştabynyň beýanatynda Russiýanyň gündogardaky “ukrain bölümlerini yzygiderli topa tutmaga başlandygy we alty howa menziline raketa zarbalaryny urnadygy” aýdylýar.

Günbatar ýurtlary bu hüjümleri bada-bat ýazgarmak bilen, Moskwa garşy täze, has berk sanksiýalaryň giriziljegini wada berdiler.

Baýden bu hereketi Ukraina garşy edilen "esassyz we delillendirilmedik" hüjüm diýip atlandyrdy we dünýä "Russiýany jogapkärçilige çeker" diýdi.

Şeýle-de ol bu hüjüm netijesinde bolup biljek "heläkçilikli adam ýitgilerine we çekiljek jebir-jepalara” Russiýanyň jogapkär boljakdygyny aýtdy.

"Şu gije bütin dünýäniň doga-dilegleri Ukrainanyň halkynyň adyna ediler, sebäbi olar rus harby güýçleriniň esassyz we delillendirilmedik hüjümine sezewar bolýarlar" diýi;p, Baýdeniň beýanatynda aýdylýar.

"Prezident Putin bilkastdan heläkçilige we adam hasratlaryna sebäp boljak urşy saýlady. Bu hüjümiň sebäp boljak adam ýitgilerine we weýrançylyklaryna diňe Russiýa jogapkärdir, ABŞ we onuň ýaranlary, hyzmatdaşlary agzybirlikde we aýgytly gaýtawul berer. Dünýä Russiýany jogapkärçilige çeker” diýip, Baýden sözüniň üstüni ýetirdi.

Ak tam biraz soň Baýdeniň Zelenski bilen telefonda gürleşendigini we oňa goldaw bildirendigini, ukrain liderine Waşingtonyň we onuň ýaranlarynyň Russiýa garşy meýilleşdirilýän indiki ädimleri barada maglumat berendigini aýtdy.

Şeýle-de, Baýden 24-nji fewralda halka ýüzlenme bilen çykyş etjekdigini aýtdy.

Angliýanyň premýer-ministri Jonson "Ukrainadaky aýylganç wakalary" ýazgardy we Putiniň "esassyz hüjümi amala aşyrmak bilen gan dökmek we weýran etmek ýoluny saýlap alandygyny" aýtdy.

"Birleşen patyşalyk we biziň ýaranlarymyz aýgytly jogap berer" diýip, ol Twiterde ýazdy we, Baýden ýaly, Zelenski bilen telefonda gürleşendigini aýtdy.

Ýewropa Geňeşiniň başlygy Çarlz Mişeliň we Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula fon der Leýeniň "delilsiz we esassyz harby hereketleri bilen, Russiýa halkara hukugyny gödek bozýar we Ýewropanyň we dünýäniň howpsuzlygyna we durnuklylygyna zyýan ýetirýär" diýmegi bilen ÝB hem ýazgaryş sözlerini gaýtalady.