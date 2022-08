Zelenski Garaşsyzlyk gününde Ukrainanyň 'soňuna çenli' söweşjekdigini aýtdy

Ukraina 24-nji awgustda, Russiýanyň sebäpsiz ýere başlan alty aýlyk urşunyň dowam etmegine, on müňlerçe adamyň öldürilmegine, uly maddy zyýan çekmegine garamazdan, Moskwanyň agalygyndaky Sowet Soýuzyndan garaşsyz bolmagynyň 31 ýyllygyny belleýär. Garaşsyzlyk baýramyny aldym-berdimli söweşleriň arasynda bellemeli bolan ýurduň prezidenti Wolodymyr Zelenski Ukrainanyň rus goşunlary bilen "soňuna çenli" söweşjekdigini aýdyp, berk wada berdi.

Moskwanyň bu pursatdan peýdalanyp raýat we hökümet desgalaryna zarba urmak ähtimallygy baradaky duýduryşlaryň arasynda, Ukrainanyň paýtagty Kiýewde we beýleki birnäçe uly şäherde köpçülikleýin dabaralary geçirmek gadagan edildi.

Prezident Wolodymyr Zelenski ukrainalylara eden gijeki wideo ýüzlenmesinde olaryň garaşsyzlyk baýramyny we rus prezidenti Wladimir Putiniň 24-nji fewralda "ýörite harby operasiýa" diýip başlan urşunyň ýarym ýyllygyny bellänlerinde hüşgär bolmagyna çagyrdy.

"Ertir hemmämiz üçin möhüm gün, gynansak-da, bu biziň duşmanymyz üçin hem möhüm gün. Biz Russiýa tarapyndan edilmegi mümkin ýigrenji prowokasiýalardan we rehimsiz hüjümlerden ägä bolmaly” diýip, Zelenski aýtdy.

Waşington Russiýanyň baýramçylyk gününi gabatlap, Ukrainanyň raýat infrastrukturasyna we hökümet edaralaryna has güýçlendirilen hüjümleri edip biljekdigini duýdurdy.

Şu aralykda, Ukrainanyň Ýaragly güýçleriniň baş ştaby 24-nji awgustda Russiýanyň Ukrainanyň dürli ýerlerindäki raýat desgalaryny nyşana almagy dowam etdirýändigini aýtdy.

"Şu alty aýyň dowamynda biz taryhy üýtgetdik, dünýäni üýtgetdik we özümizi özgertgetdik... Biz öz-özümize sylap başladyk. Biz islendik kömege we goldawa garamazdan, biziň garaşsyzlygymyz üçin bizden başga hiç kimiň göreşmejekdigine düşündik. Biz birleşdik" diýip, Zelenski 24-nji awgustda Russiýa bilen aradaky urşuň başlanmagynyň alty aýlygyna gabat gelýän Garaşsyzlyk baýramy ýüzlenmesinde aýtdy.

"Biz üçin siziň nähili görnüşdäki goşunyňyzyň bolmagy möhüm däl, biz üçin biziň topragymyz möhüm. Biz soňuna çenli söweşeris" diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.

Ukrainler we dünýäniň köp bölegi, rus goşunlary Moskwanyň "ýörite harby operasiýa" diýýäniniň başynda yza çekilmäge mejbur edilip, Kiýewiň synmagynyň öňi alandan soň, urşuň uzaga çekmegine taýýarlanýar.

Günbatar harby çeşmeleri rus güýçleriniň häzir Ukrainanyň gündogar we günorta sebitlerinde edýän hüjümlerinde kän bir ilerleme gazanyp bilmeýändigini aýdýarlar we bu söweşleri I Jahan urşunyň haýal, ganly we surnukdyryjy söweşleri bilen deňeşdirýärler.

Uruş başlanaly bäri takmynan 7 million adam Ukrainadan gaçyp çykdy, Günbatar ýurtlary bu agressiýa sebäpli Russiýa garşy maliýe we tehnologiýa gadaganlyklarynyň giden tapgyryny girizdi, awtoulag önümçiliginden we maglumat tehnologiýasyndan başlap, syýahat gadaganlygyna çenli öz içine alýan sanksiýalar ýurdy ullakan çökgünlige iterdi.

44 ýaşly Zelenski Ukraina ýeten "kyn" täsiri boýun aldy, “ýöne biz öz ykbalymyz üçin göreşip, ýumruklarymyzy düwdük” diýdi.

"Her täze dogan gün biz üçin ýan bermezligiň täze sebäbi. Sebäbi, başdan geçiren munça gowgamyzdan soň, biziň soňuna çykmazlyga hakymyz ýok. Biz üçin urşuň soňy näme? Biz öň parahatçylyk diýýärdik. Indi biz "ýeňiş" diýýäris” diýip, ol aýtdy we urşuň Ukrainanyň ähli ýeri, şol sanda gündogarda Russiýa tarapyndan goldanýan separatist sebitleri we 2014-nji ýylda Moskwa tarapyndan bikanun basylyp alnan Krym Kiýewiň gözegçiliginde bolýança gutarmajakdygyny sözüne goşdy.

"Biz öz ellerimizi diňe bir gezek, ýeňşimizi bellän wagtymyz galdyrarys. Bütin Ukraina. Sebäbi biz öz ýerlerimiz we öz adamlarymyzy babatynda söwda etmeýäris" diýip, ol aýtdy.

"Biz üçin Ukraina tutuş Ukraina. Hiç hili eglişige ýa-da ylalaşyga gelmezden, ýurduň 25 sebitiniň ählisi Ukraina. Biz bu sözleri, eglişik, ylalaşyk sözlerini bilemizok, ol sözler 24-nji fewraldaky raketalar bilen ýok edildi" diýip, ukrain lideri aýtdy.