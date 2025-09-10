Balkanda Halk Maslahatyna gatnaşjak müňe golaý raýat uçdantutma saglyk barlagyndan geçirilýär

Balkan welaýatynyň häkimiýetleri Halk Maslahatynyň noabtdaky mejlisine gatnaşmak üçin saýlanyp alnan balkanly ýaşaýjylary uçdantutma berk saglyk barlaglaryndan geçirip başladylar. Barlaglar zerarly sebitiň saglyk öýleriniň we hassahanalarynyň birnäçesi adaty näsaglaryň aglabasyny kabul etmegi wagtlaýyn bes etdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 10-njy sentýabrda sebitden maglumat berdi.
“Welaýat boýunça 1 müňe golaý adam Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmaly edildi. Olaryň arasynda deputatlar, aksakgal ýaşulular, medeniýet işgärleri we talyplar bolup, olar berk görnüşde saglyk barlaglaryndan geçirilip başlandy” diýip, ýagdaýlardan habarly balkanly medeniýet işgäri anonimlik şertinde gürrüň berdi.
Türkmen mediasy tarapyndan halk häkimiýetiniň iň ýokary wekilçilikli edarasy atlandyrylýan Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň sentýabr aýynyň 19-nda Aşgabat şäherinde geçirilmegine garaşylýar.
“Paýtagta gitmeli edilen gatnaşyjylar häzir saglyk öýlerinde, Balkanabat welaýat hassahanasynda, sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasynda, SPID/WIÇ merkezinde saglyk barlaglaryndan geçirilýär.
Şeýle-de, olardan inçekeseller merkezinde gepatit ýokançlygy boýunça barlaglardan geçmek talap edilýär” diýip, ýagdaýlardan habarly saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy.
Çuňňur saglyk barlaglary
Bu barlaglar zerarly sebitiň saglyk öýleriniň we hassahanalarynyň birnäçesinde häzir saglyk barlagyndan geçýän gatnaşyjylaryň we adaty näsaglaryň sany juda köp. Balkanabatly lukmanlaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, bu saglyk edaralary adaty näsaglaryň aglabasyny wagtlaýyn kabul etmeýärler.
“Aşgabada gitmeli adamlardan ýaňa ýönekeý halkyň saglygyna seretmäge wagt ýok. Häzir 1-nji 2-nji saglyk öýleri, şeýle-de Balkanabat welaýat hassahanasyna ýüz tutýan näsag raýatlar kabul edilmeýär. Sebäbi lukmanlar şu hepde Aşgabada ugradylmaly Halk Maslahatyna gatnaşyjylaryň saglyk barlaglaryny geçirmek bilen başagaý” diýip, ýagdaýlardan habarly saglyk işgäri anonimlik şertinde gürrüň berdi.
Saglyk işgärleriniň tassyklamagyna görä, häkimiýetler Halk Maslahatyna gatnaşyjylary, öňki ýyllar bilen deňeşdirilende, şu ýyl has-da çuňňur saglyk barlagyndan geçirmegi talap edýärler.
"Näsazlyk çyksa, siz üçin gowy bolmaz"
“Içgin analizler alynýar, adamlar berk barlanýar. Giden kagyzlary doldurmaly. Gatnaşyjynyň saglyk kepilnamasynyň bir nusgasyny prezidentiň howpsuzlygyna gözegçilik edara, ýene bir nusgasyny Halk Maslahatynyň geçirilýän mejlisler zalyna, ýene-de bir nusgasyny ýurduň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine tabşyrmaly. Giden býuroktratik alada” diýip, balkanabatly lukman soňy bilen gatnaşyjynyň saglyk kepilnamanasynda näsazlyk çykan ýagdaýynda “özleri üçin gowy bolmajakdygynyň” duýdurylandygyny hem aýtdy.
Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada welaýat häkimliginden, agzalan saglyk edaralaryndan we ýurduň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginden teswir alyp bilmedi.
2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda döredilen Halk Maslahatynyň her ýylyň sentýabr aýynda geçirilýän mejlisine ýurduň ähli welaýatlaryndan müňlerçe adam gatnaşdyrylýar we adatça olar häkimiýetler tarapyndan saýlanyp seçilip alynýar.
"Göz üçin geçirilýän görkezme mejlis"
Türkmenistanyň häkimiýetleri we resmi media serişdeleri bu guramanyň “ýaşulularyň danalylygynyň ýaşlara ýol görkeziji bolup çykyş edýän, nesilleriň dowamlylygyny üpjün edýän we milli jebisligi pugtalandyrýan gepleşik meýdançasy” bolup hyzmat edýändigini aýdýarlar. Şeýle-de, onuň mejlislerinde raýatlaryň ýaşaýyş derejesini “ýokarlandyrmaga gönükdirilen çözgütleriň” kabul edilýändigi hem nygtalýar.
Emma gatnaşyjylaryň we türkmenistanlylaryň ençemesi muny Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we onuň maşgalasynyň “eýýäm kabul edip goýan kararlaryny, ähli sözlerini el çarpyp, biragyzdan makullamak we göz üçin geçirilýän görkezme mejlis” atlandyrýar.
“Bu ýygnak il arasynda Halk Maslahaty däl-de, Halk Masgarasy atlandyrylýar” diýip, balkanabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy.
20-nji awgustda Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi we onda edaranyň nobatdaky mejlisine görülýän taýýarlyklar ara alnyp maslahatlaşyldy. Muňa garamazdan, häkimiýetler we resmi media Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň güntertibi barada ilat köpçüligine aç-açan maglumat bermän gelýär.
