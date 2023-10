Türkmenabatda hususy ulag polisiýa işgärini kakdy

29-njy oktýabrda Türkmenabatda bir hususy awtoulagyň ýol polisiýa işgärini kakmagy netijesinde, ofiser agyr ýagdaýda hassahana düşdi. Habarçymyz Lebabyň merkezi şäherindäki bu hadysanyň sürüjiniň polisiýa işgäriniň talabyny berjaý etmekden ýüz öwürmegi sebäpli ýüze çykandygyny anyklady. Çeşmelerimiziň howpsuzlygy nukdaý nazaryndan bu waka bilen ilteşikli käbir jikme-jikler, şol sanda anyk adam atlary äşgär edilmeýär.

“Ýekşenbe güni, sagat 00:30 töwerekleri ‘Toyota’ kysymly hususy awtoulagyň eýesi polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgäriniň ulagyny saklamak talabyndan boýun gaçyryp, ulagyny ýokary tizlikde sürmegini dowam etdirdi. Polisiýa işgäri ýoluň ugrundaky beýleki bir ofiser bilen rasiýa arkaly habarlaşyp, ýagdaýy düşündirdi. Bäş kilometr uzaklykdaky beýleki ofiser ala taýagyny bulap, köçäniň ortasyna çykdy. Emma sürüji saklanmady we onuň üstünden sürüp geçdi” diýip, bu ýagdaýlardan habarly ýerli ýaşaýjy 30-njy oktýabrda irden habarçymyza gürrüň berdi.

Ol mundan soň sürüjiniň ulagyny saklandygyny, polisiýa işgäriniň bolsa agyr ýagdaýda keselhana äkidilendigini gürrüň berdi.

“Polisiýa işgäri agyr ýagdaýda hassahana eltildi we gyssagly operasiýa edildi. Onuň janyny aman saklamak başartdy, emma bedenine öwezini dolup bolmajak agyr şikesler ýetdi. Ony ulagy bilen kakan sürüji dessine tussag edildi. Oňa şu golaýda jenaýat aýyplamasy bildiriler” diýip, habarçymyzyň söhbetdeşi belledi.

Azatlyk bu ýol hadysasy boýunça Türkmenabadyň häkimliginden we polisiýa edarasyndan resmi ýagdaýda maglumat alyp bilmedi.

Türkmen resmileri we berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri, ýurtda bolýan ýol heläkçilikleri baradaky maglumatlary ilat köpçüligine ýetirmeýärler.

Emma Azatlygyň habarçylary soňky ýyldan bäri, şol sanda adam pidalaryna getirýän heläkçilikli ýol hadysalarynyň artýandygyna ünsi çekýärler.

Türkmenistanda bolýan ýol hadysalaryna sürüjileriň ýol hereket düzgünlerini berjaý etmezligi, şol sanda ýokary tizlikde sürmegi we awtoulaglaryň tehniki näsazlygy ýaly ýagdaýlar bilen birlikde awtomobil ýollarynyň ýaramazlygy hem sebäp bolýar.

Bu aralykda, Lebapdaky habarçymyz polisiýa işgärleriniň dynç günleri gijelerine ulaglary ýekeme-ýeke saklamak boýunça reýdleri ýygy-ýygydan geçirýändiklerini aýdýar.

“Bu esasan serhoş sürüjileri saklamak we olardan para almak üçin edilýär. Polisiýa dokumentleri barlandan soňra, iki eliniň aýasyny sürüjiniň agzyna tutup ‘üfle’ diýýär we onuň demini uludan ysgan bolýar. Olar bu usul bilen sürüjiniň serhoşmy ýa däldigini anyklajak bolýarlar. Polisiýada munuň üçin hiç hili ýörite abzal ýa serişde ýok. Polisiýa tas her gezeginde ‘sen içgili’ diýen netijä gelýär. Soňra sürüjilik şahadatnamasyny almak haýbatyny atýar we para tamakin bolýar. Olara gepiňi düşündirjek gümanaň ýok” diýip, ýerli sürüjileriň biri hepde soňy gijelerine dowamly duçar bolýan ýagdaýlaryny suratlandyrdy.

Ol muňa razy bolman dawalaşjak bolýan sürüjileriň, narkologiýa keselhanasyna ugradylyp, ýörite barlagdan geçmäge mejbur edilýändigini, netijede sürüjileriň goşmaça wagt we çykdajylardan gaçyp, para bermäge razy bolýandyklaryny aýdýar.

Türkmenistanda häkimiýetler köçelerde polisiýa gözegçiligini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Munuň çäginde polisiýa işgärleri dürli bahanalar esasynda, sürüjilere yzygiderli jerime salýarlar.

