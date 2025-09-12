Türkmenistan Ysraýylyň Dohadaky ýaşaýyş etrabyna uran zarbasyny ýazgarýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Ysraýyl döwletiniň Doha şäherindäki ýaşaýyş etrabyna uran zarbalaryny ýazgarýar hem-de şeýle hereketlere Katar döwletiniň özygtyýarlylygyna kast edilmegi we halkara hukugynyň kadalarynyň gödek bozulmagy hökmünde garaýar diýip, 11-nji sentýabrda çap edilen beýanatda aýdylýar.
Türkmenistan adatça, tas elmydama diýen ýaly, halkara wakalar boýunça öz pozisiýasyny beýan etmekden saklanýar.
Türkmenistan üçin islendik halkara meselelerini çözmekde güýç ulanmak ýa-da güýjüň ulanyljakdygy barada haýbat atmak düýbünden kabul ederliksiz hasaplanýar diýip, beýanatda aýdylýar we güýç ulanmagyň ýa-da güýç haýbatyny atmagyň Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynyň düzgünlerine hem-de ýörelgelerine garşy gelýändigi bellenýär.
Ysraýylyň 9-njy sentýabrda Doha nyşanalaryna eden hüjümleri Özbegistan, Gazagystan tarapyndan şol gün, 9-njy sentýabrda ýazgaryldy, Gyrgyzystan bu hüjümleri 10-njy sentýabrda ýazgardy.
Gazadaky ýaraşyk ylalaşygy we 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda zamun alnan ysraýylylaryň boşadylmagy boýunça geçirilýän gepleşiklerde gytaklaýyn araçy bolan Katar Ysraýylyň hereketlerini berk ýazgardy.
Bu zarbalary Saud Arabystany, BAE, Iordaniýa, Müsür, Türkiýe, Germaniýa we beýleki ýurtlar, şeýle-de Arap Bileleşiginiň ýolbaşçylary, BMG-niň Baş sekretary Antonio Guterriş hem ýazgardy.
Katar Gaza zolagynda atyşygy bes etmek baradaky gepleşiklerde araçylyk missiýasyndan ýüz öwürmejekdigini aýtdy.
Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.
Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.
Forum