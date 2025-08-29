Ukraina agyr rus zarbasynyň pidalarynyň ýasyny tutýar

Ukrainalylar Russiýanyň amala aşyran iň iri raketa zarbalarynyň yz ýany, hüjümde wepat bolan adamlaryň ýasyny tutýar, bu aralykda, harabaçylyklarda aman galan adamlary halas ediş işleri dowam edýär. Bu hüjüm Russiýanyň 42 aý bäri dowam etdirýän urşuny togtatmak boýunça gowşak tagallalaryň alnyp barylýan wagtynda bolup geçdi.
Resmiler 29-njy awgusty Kiýewde ýas güni yglan etdi, bir gün ozal bolan rus hüjüminde 23 adamyň ölendigi tassyk boldy.
Hüjümde 600-den gowrak dronlardan we raketalardan peýdalandy. Ol Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trampyň iki hepde çemesi mundan ozal geçiren sammitinden soň amala aşyrylan iň agyr hüjüm boldy.
ABŞ resmileri ýüzbe-ýüz duşuşyk uruşlaryň bes edilmegine, hem-de Putin bilen Zelenskiniň arasynda ikiçäk duşuşygyň guramalaşdyrylmagyna ýol açar diýip, optimizm beýan edipdiler.
Ýöne rus resmileri, şol sanda Putin özleriniň gaty talaplaryndan, şol sanda Ukrainanyň ep-esli territoriýasyndan yza çekilmek babatynda hiç hili yşarat beýan etmediler.
“Russiýa indi dünýäde parahatçylyk isleýän hemmelere zarba urýar” diýip, Zelenski 28-nji awgustda özüniň gijeki ýüzlenmesinde aýtdy.
“Bu Ukraina garşy urlan zarbadyr... We bu Russiýa tarapyndan prezident Trampa garşy hem urlan zarbadyr” diýip, ol aýtdy.
Ak tamyň metbugat sekretary Karolin Liwit öten agşam urlan zarbalaryň Trampy ynjalyksyzlandyrandygyny aýtdy.
“Ol bu habara şat bolmady, ýöne geňem görmedi. Bu iki ýurt uzak wagtdan bäri urşup gelýärler” diýip, ol 28-nji awgustda habarçylara aýtdy.
Kiýewde iň agyr zarba urlan ýerleriň biri hem Darnytsýa etraby boldy. Ol ýerde bäş gatly jaýyň bir bölegine göni zarba uruldy.
Tramp Alýaskada 12-nji awgustda bolup geçen sammitde Kiýewiň howpsuzlyk kepillikleri boýunça haýyşnamasyna Waşingtonyň açyk bolandygyny yşarat etdi.
Ýewropaly ýaranlar ok atmak bes edilen halatynda, ABŞ-nyň hem gatyşmak ähtimallygy esasynda, Ukrainanyň howpsuzlygyny üpjün etjek çäreleri wada berdiler.
Ýewropa, ABŞ we BMG liderleri öten agşam Kiýewe garşy amala aşyrylan hüjümleri ýazgardylar. Britaniýa we Ýewropa Bileleşigi gahar gazap beýan etmek üçin, rus diplomatlaryny çagyrdylar.
Zelenski ýewropa liderleri bilen geçiren konferensiýa jaňynda “prezident Trampyň urşy soňlamakdaky aýgytlylygymyz babatynda bizi, Ýewropany jebis halda görmegi möhümdir” diýdi.
Ýokary derejeli ukrian liderleriniň Ak tamyň ýörite wekili Stiw Witkoff bilen Nýu Ýorkda duşuşyp, Ukraina ýardam bermegiň has köp ugurlaryny maslahat etmegine garaşylýardy.
Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula fon der Leýen Ýewropa Bileleşiginiň ýakynda wagtda täze sanksiýalar bukjasyny, Russiýa 2022-nji ýylyň fewral aýynda Ukraina garşy giň gerimli çozuşa girişeli bäri tassyklanan 19-njy sanksiýa bukjasyny kabul etjekdigini yglan etdi.
BMG-niň Howpsuzlyk geňeşi Ukrainanyň haýyşy boýunça 29-njy awgustda howa zarbalary babatynda gyssaglyk duşuşyk meýilleşdirdi.
Bulardan başga-da, ABŞ-nyň Döwlet departamenti Ukraina ERAM (Extended Range Attack Munition), uzaklygy giňeldilen uçar raketalarynyň ok-därilerini we degişli enjamlary, takmynan 825 million dollarlyk ýaragy satmak baradaky ylalaşygy tassyklady.
Forum