Zenan blogeriň çykyşy türkmenistanly we owganystanly türkmenleriň arasynda sosial mediada çekeleşigi tutaşdyrdy

Türkmenistanly zenanyň sosial media arkaly owgan türkmenlerini gödek tankyt edip, olara paýyş sözleri bilen ýüzlenmegi türkmen ulanyjylarynyň arasynda gazaply diskussiýany tutaşdyrdy. Owganystanda zenanlara edilýän zulum barada gürlän Jeren atly ulanyjy owgan türkmenlerini ýigrenýändigini açyk aýtmak bilen eden kemsidiji mazmunly öz çykyşyna soň ötünç sorady. Emma möwç alan çekeleşikler gowşamady.
Owgan türkmenleriniň ençemesiniň sosial mediadaky hasaplarynda Jeren Orazowanyň gödek çykyşly wideosyna garşylyk görkezildi. Bu wideolarda türkmenistanly türkmenlere ýüzlenmeler çap edilip, "goý Jeren Orazowa ötünç sorasyn" diýlip talap edildi.
"Goh-galmagal üç gün bäri dowam edýär. Owganystanly türkmenleriň we türkmenistanly türkmenleriň arasynda galmagala turdy, Jeren Orazowa diýlip TikTok ulgamynda tanalýan aýalyň owgan türkmenlerine paýyş sözli kemsidiji wideosy muňa sebäp boldy" diýip, Türkmenistandaky çeşmeleriň biri belleýär.
Ýagdaýdan habarly çeşmeler asly türkmenistanly zenanyň Türkiýäniň raýatydygyny aýdýarlar.
Bu zenan sosial ulgamynda çap bolan wideosynda Owganystanda aýallaryň berk gysyşlara sezewardygyny aýdyp, aýallaryň okamakdan mahrum edilendigi we gyz çagalaryň durmuşa çykarylýandygy ýaly agyr ýagdaýlary agzamak bilen aýyplaýjy sözler bilen owgan türkmenleriniň üstünden düşýär, paýyş sözleri ulanyp, olary ýigrenýändigini aýtdy.
Bu wideo reaksiýa bildirilip, çap edilen wideolaryň birinde Türkmenistanyň baýdagyny, prezident Serdar Berdimuhamedowyň suraty ýere zyňlyp, depelenen bolsa, başga bir ulanyjy owgan türkmenleri "biziň baýdagymyzy we prezidentimizi aýak astyna alyp basdylar" diýip, Owganystanyň baýdagyny otlap, ýakyp wideo çeken türkmen ulanyjylary boldy.
Bu zenany goldanlar hem boldy.
"Owgan türkmenleri ol Jereni tutup ar aljagyny aýdýarlar, türkmenistanly türkmenler her nähili bolsa-da. ol zenan diňe bir türkmenistanly türkmenleriň däl. eýsem dünýä türkmenleriniň ildeşi, biz onuň diýen zatlaryny goldamyzok, emma biz ony elimizden geldigiçe gorajak diýýärler" diýip, ýagdaýa içgin syn edýän çeşme belleýär.
Jeren Orazowa TikTok platformasyndaky hasabyny we çeken wideosyny öçürmegi, onuň türkmen jemgyýetinde döreden reaksiýasy we tutaşdyran gapma-garşylygy köşeşdirmedi.
Türkmenistandaky çeşmeleriň sözlerine görä, bu ýagdaý ilatyň dürli gatlaklaryna täsir edipdir, ýaşulularyň aladasyny artdyrypdyr.
"Ýaşuly adamlar bu goh-galmagalyň geregi ýok diýýärler. Owgan türkmenleri, eýran türkmenleri, garagalpak türkmenleri we dünýäniň dürli künjeklerindäki türkmenler biziň ata-babalarymyzyň nesilleri. Olar biziň gan doganymyzdyr diýýärler" diýip, türkmenistanly çeşme aýtdy.
Ýene bir türkmenistanly dörän gapma-garşylykdan nägile bolýandygyny aýdyp, pikirini paýlaşdy: "Biz gaty agzybirdik, indiki ýaşlaryň bu zatlardan habary ýok. Şeýdip, iki dogan birek-birek bilen uruş edermi. Dogan dogany görende göz ýaş eder, geçen günleri ýatlap, gelejegi barada pikir eder, bu iki günlük ýalançy dünýäde birek-birege doga eder".
Goňşy Owganystanda bir milliondan gowrak etnik türkmen ýaşaýar. 2021-nji ýylyň awgustynda Owganystanda häkimiýet “Talybanyň” eline geçenden soň, ýurtda köpden bäri dowam edýän durmuş-ykdysady şertler has-da ýaramazlaşdy. Esasan ýurduň demirgazygynda kowçum bolup, ýaşaýan ýüzlerçe müň etniki türkmeniň durmuşy hem göz-görtele agyrlaşdy.
Türkmenistanyň hökümeti Owganystandaky tükkmenleriň meselelerini resmi derejede agzamaýar, emma goňşy ýurda wagtal-wagtal ynsanperwer kömegini ýollar we elektrik energiýasyny ugradýar.
Şeýle-de, Türkmenistanda owganystanlylaryň bilim almagyna mümkinçilik berilýär. Resmi maglumatlara görä, hökümetara ylalaşyklara laýyklykda her ýyl Owganystanyň onlarça raýaty Seýitnazar Seýdi adyndaky mugallymçylyk uniwersitetinde dil öwrenmek boýunça okuwa alynýar. Dil kurslaryndan soň owgan raýatlary Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna - Nebit-gaz halkara uniwersitetine, Oba hojalyk institutyna, Energetika we mugallymçylyk uniwersitetlerine okuwa alynýar.
Şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistanda bilim alýan owganystanlylaryň ýerli studentleriň kemsitmelerine we urgularyna sezewar edilmegi bilen bagly ýagdaý köpçülige mälim boldy.
Azatlyk Radiosynyň ýerli çeşmeleri hususan-da, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyna we Mary welaýatynda ýerleşýän döwlet energetika institutyna degişli ýagdaý barada maglumat beren çeşmeler Owganystandan gelip Türkmenistanda bilim alýan ýaşlar "kemsidilýär, türkmenistanly boýdaşlary olara haýbat atýar, urup-ýençýär we pul talap edýär" diýip gürrüň berdiler.
