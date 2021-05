Azyk aladasy güýçlenýär, Aşgabadyň ozal ‘geçen’ ösüş sanlaryny alýan azalýar

Türkmenistandaky azyk gytçylygy ýitileşýär, ýerli çeşmeler döwlet dükanlarynda ‘arzan’ bahadan berilýän harytlaryň barha azalyp, ýaşaýjylary uly alada goýýandygyny habar berýärler.

“Şu gün dükanlaryň köpüsinde ilata ýeňillikli bahadan goýberilýän azyk harytlary bolmady, 79-njy dükanda söwdanyň bolmajakdygy aýdyldy” diýip, Aşgabatdaky habarçymyz 30-njy aprelde habar berdi.

Onuň sözlerine görä, Andalyp we Moskwa köçeleriniň çatrygyndaky “Paýtagt” söwda merkezinde, 10-njy we 11-nji etrapçalardaky dükanlarda şol gün adamlar ir sagat 5-de gelip, nobata durdy.

Habarçynyň soňundan anyklamagyna görä, aşgabatlylaryň käbiri şondan öň 11-nji etrapçadaky dükanlaryň birinden gapdalyna başga haryt goşmazdan satylan towuk etini alypdyr. Sebäbi towuk eti satylan wagtynda dükana barlagçylar gelipdir.



Beýleki dükanlarda hem şuňa meňzeş barlaglaryň geçirilendigi habar berilýär.

Gazaba çykan alyjylaryň käbiri dürli söwda edaralaryna telefon edip, subsidirlenen bahadan goýberilýän harytlary wagty geçen ýa geçip barýan harytlara ýanap satmaga ygtyýar berýän dokumentiň görkezilmegini talap etdi diýip, habarçy bilen gürleşen ýaşaýjylar aýtdy.

Elbetde, her hili gapma-garşylyklara garamazdan, beýle dokument görkezilmändir.



Ýurduň paýtagtyndaky söwda nokatlarynyň azyk üpjünçiligi soňky hepdede has ýaramazlaşan ýaly duýuldy, dükanlara gelen harytlaryň hemmesi öňkülere garanda has çalt gutardy, günebakar ýagyny bolsa, aşaklykdan 40 manada satyp başladylar diýip, habarçy aýtdy.

Şeýle-de, resmi bolmadyk maglumatlara görä, Orsýet Federasiýasyndan we Gürjüstandan uly möçberde towuk etiniň getirilmegine garaşylýar.

Türkmen mediasy wagtal-wagtal ýerli telekeçileriň öndürýän ýumurtgalaryny we guş etlerini görkezip, azyk gytçylygy barada syzyp çykýan maglumatlary ýalana çykarmaga synanyşýar. Ýöne soňky döwürde ýylyň gurak gelmegi, mallaryň çölde we işikde açlykdan ölüp başlamagy barada çykan habarlar ne tassyklandy, ne inkär edildi.

Şeýle-de, resmi bolmadyk maglumatlara görä, iým ýetmezçiligi, keselçilik ýerli şertlerde öndürilýän guş etiniň düýpli azalmagyna getiripdir

Şu aralykda Angliýanyň Daşary işler ministrligi Türkmenistan babatyndaky maglumat görkezijilerini, ýagny faktlar sahypasyny täzeledi.

“Türkmenistanyň Hronikasy” neşiri dünýäniň 180 ýurdy barada iki sahypadan ybarat esasy ykdysady maglumatlary çap edýän edaranyň soňky düzedişlerinde Halkara pul gaznasynyň soňky maglumatlaryna esaslanandygyny belleýär.

Ozal habar berlişi ýaly, HPG-nyň maglumatyna görä, 2020-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 0,8% boldy, ýurduň resmi häkimiýetleri jemi içerki önüm ösüşiniň 5,9% bolandygyny öňe sürýärler.

Aýdylmagyna görä, jemi içerki önüm ösüşiniň derejesi 47,4 milliard dollara barabar, emma bu ýerde dollaryň resmi bahasy ulanylýar. Türkmenistanda dollaryň resmi bahasy köp wagt bäri 3,5 manat derejesinde saklanylýar, emma elde ýa-da “gara bazarda” 1 dollaryň bahasy 30-njy aprelde 39 manat boldy diýip, TH belleýär.

HPG mundan ozal Türkmenistanyň ykdysady görkezijilerine baha berlende we çaklamalar düzülende Ykdysadyýet we maliýe ministrliginiň statistiki maglumatlaryny ulanýardy, emma “Düýäniň ykdysady syny” (World Econimic Outlook) atly täze hasabatda Gazna resmi türkmen statistikasyndan ilkinji gezek ýüz öwürdi we ýurduň jemi içerki önüminiň 2020-nji ýylda 0.8% ösendigini aýtdy.

Angliýanyň Daşary işler ministrliginiň saýtynda ol ýa-da beýleki ýurduň statistiki maglumatlaryna bellik hökmünde, bu taýda çap edilýän käbir görkezijileriň ygtybarsyz ýa-da syýasy taýdan ýülmenip bilinjekdigi duýdurylýar.

