Ginnes rekordlar kitabynyň wekilleri türkmenistanlylara tälim bererler. Täze rekordlara garaşmalymy?

Ginness Rekordlar kitabynyň wekilleri Ahal welaýatynda gurulýan täze administratiw merkeziniň 500 hünärmeni üçin bir günlük okuw geçirmegi planlaşdyrýarlar. Ginness rekordlar kitabynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynyň uzak taryhy bar, ol soňky 20 ýyla golaý döwürde ýurtda şol sanda öňki prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagyndaky onlarça rekordy hasaba aldy.

Ginness Rekordlar kitabynyň türkmenlere berjek tälimi barada Ahal welaýatynda täze merkez gurmak boýunça döwlet komitetiniň başlygy Derýageldi Orazow bu ýere iş sapary wagtynda Türkmenistanyň Halk Maslahaty Milli Gengeshiniň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat beripdir. Bu barada 16-njy oktýabrda Arzuw.news neşiri habar berdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow tomsuň ortalarynda täze gurulýan şäheriň merkezi köçeleriniň birine Ginnes rekordlar kitabyna girizilen öz aty Akhanyň adyny dakmagy teklip edipdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow bolsa, täze şäherde kakasynyň atyna ýadygärlik gurmak kararyny yglan edipdi. Maý aýynda Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri türkmen hökümetiniň täze şähere öňki prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Arkadag adyny dakmak isleýändiklerini habar beripdi.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen 2019-njy ýylda gurlup başlanan şähere resmi maglumatlara görä, 1,5 milliard dollar mukdarda döwlet puly sarp ediler. Gökdepe sebitiniň çägindäki desganyň 2022-nji ýylda gurlup gutarmagy planlaşdyrylypdy.

Bu aralykda, Türkmenistanyň habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, ýurduň baş kanun çykaryjy organynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow, Ginnes Rekordlar kitabynyň agzalary tarapyndan bu ýerde tälim beriş çäresini geçirmek plany "Türkmenistanyň gyzyklanýan ýurtlar we abraýly halkara guramalary bilen gatnaşyklarynyň hil taýdan täze bir derejä ýetendigini görkezýär" diýip hasap edýär. Türkmen hünärmenleriniň, alymlarynyň we uniwersitet okuwçylarynyň bu sapaga gatnaşjagy aýdylýar.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2007-2022-nji ýyllar aralygynda prezidentlik eden döwründe Ginnes rekordlar kitaby Türkmenistanda, şol sanda onuň özüniň gatnaşmagynda onlarça dürli rekordlary ýazga aldy.

Ginnes rekordlar kitabyna giren prezidentiň aty Akhan 2018-nji ýylyň tomsunda yzky aýaklarynda 10 metr aralygy çalt, ýagny за 4,19 sekundda geçipdir.

Şeýle-de 2018-nji ýylda prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda geçirilen tigirli ýöriş "Iň köpçülikleýin welosiped sapagy" hökmünde Ginness rekordlar kitabyna girdi. 2019-njy ýylda "Türkmenistan - gülläp ösüşiň watany" şygary bilen türkmen raýatlarynyň köpçülikleýin tigir sürüp çykmagy iň uzyn bir setirli welosiped ýörişi hökmünde Ginness rekordlar kitabyna salyndy.

Türkmenistanyň dünýä rekordlarynyň sanawynda 2016-2017-nji ýyllarda Aşgabatda ýapyk binalarda we söweş sungaty boýynça V Aziýa oýunlary üçin 5 milliard dollara gurlan Olimpiýa şäherçesinde oturdylan äpet at kellesi görnüşindäki skulptura hem bar. Bu heýkel dünýädäki iň uly at kellesi hasaplanýar.

Mundan başga-da, ilaty birnäçe ýyl bäri agyz suwunyň ýetmezçiliginden horlanýan yssy howaly Türkmenistan bezeg çüwdürimleriniň sany boýunça Ginness rekordlar kitabyna girizildi. 2010-njy ýylda Türkmenistanyň paýtagtyndaky çüwdürim toplumlarynyň biri köpçülik ýerlerindäki iň köp suw çüwdürimleriniň sany üçin rekord hasaplandy.

Türkmen aeroportlarynyň ikisi we Aşgabadyň mermer binalary hem Kitaba girizildi. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda - 750 inedördül metrlik ýolagçy terminalynyň üçegindäki iň uly haly bezeginiň binagärlik keşbi üçin 2,3 milliard dollarlyk täze aeroport, 2013-nji ýylyň maý aýynda bolsa türkmen paýtagtynyň özi ak mermer binalaryň dykyzlygy üçin Ginness rekordlar kitabyna girdi.

2015-nji ýylda Mary şäherinde ullakan Ak öý görnüşinde gurlan konsert zaly dünýädäki iň uly ak öý hökmünde Ginness rekordy hasaplandy. Bu desgada ýene bir türkmen rekordy goýuldy. Prezidentiň "Öňe! Diňe öňe, jan watan Türkmenistan!" atly aýdymy bir wagtda 4000-den gowrak adamyň ýerine ýetirndigi üçin rekordlar kitabyna girdi.

Asyl Ginness rekord kitaby gollanma hökmünde çap edilip başlanypdy. Ilkinji gezek 1955-nji ýylda Irlandiýanyň piwo kärhanasy Ginnesiň buýrugy bilen, dürli soraglara jogap gözleýän neşir hökmünde piwo içýäner üçin çap edilipdi.

Wagtyň geçmegi bilen Kitapda türkmenleri öz içine alýan has geň we gözden çykgynç üstünlikler peýda bolup başlapdy. Synçylar Gurbanguly Berdimuhamedowyň, ykdysady we beýleki abraýly üstünlikleri gazanyp bilmese-de, öz ýurdunda haýsy-da bolsa üstünlikleriň barygyny Ginness kitaby arkaly dünýä görkezmäge synanyşýandygyny çaklaýarlar.

