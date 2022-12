UNESKO medeni miras sanawyna ýüpekçiligi, Hoja Nasriddiniň degişmelerini we milli türkmen el işini goşdy

Türkmenleriň milli el işleri UNESKO-nyň adamzadyň bütindünýä medeni miras sanawyna goşuldy.

"Türkmen stilindäki el işleri, Türkmenistanda we Eýranda ähli jyns we ýaşdaky adamlaryň milli eşiklerinde ulanylýan sungat we senetçilikdir" diýlip, UNESKO-nyň maglumatynda aýdylýar.

"Ýaş çäkleri ýok, ýaş gyzlar el işlerini ejelerinden we enelerinden öwrenýärler. Oba ýerlerinde ulanylýan nagyşlar tikinçi aýallarynyň territorial aýratynlygyny görkezýär. Şeýle hem olar söýgini, dostlugy, tebigaty we güýji aňlatmak üçin ulanylýar. Elden tikilen önümler toý eşiklerinde, ýas we medeni çäreler üçin eşiklerde, şarf, palto, balak, ýaglyk ýaly adaty eşikleriň bezeg bölekleri hökmünde ulanylýar" diýlip, maglumatda bellenýär.

UNESKO "Ýüpekçiligi hem dokma üçin ýüpek önümçiligi däbini" we "Hoja Nasriddin Efendiniň degişmelerini aýtmak däpleri" adamzadyň bütindünýä medeni miras sanawyna goşdy. Bu karar Marokkonyň Rabat şäherinde UNESKO-nyň maddy däl medeni mirasy boýunça döwletara komitetiniň 17-nji mejlisinde kabul edildi.

Bu barada ilkinji ýüzlenme Täjigistan, Azerbaýjan, Owganystan, Eýran, Türkmenistan, Türkiýe we Özbegistan tarapyndan edilipdi. Ikinjisi Täjigistan Azerbaýjan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Türkmenistan, Türkiýe we Özbegistan tarapyndan edildi.

2021-nji ýylyň dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy (ÝUNESKO) türkmenleriň “Dutar ýasamak senetçiligini, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatyny” adamzadyň maddy däl medeni gymmatlyklarynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna goşdy.

Ozalky ýylda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni mirasynyň sanawyna girizilen gymmatlyklaryň arasynda Gadymy Merw we Köneürgenç ýadygärlikleri, şeýle-de Nusaýyň Parfiýa galalary bar. Şeýle-de, sanawda “Görogly” dessany, türkmenleriň milli halyçylyk sungaty we “Kuştdepdi” bar.

