'Açyk gapylaryň' ýapyk galmagy maşgala gymmatlyklaryny synaga salýar

Dilde açyk gapylar syýasatyny yglan edendigine garamazdan, Türkmenistan sebitde öz raýatlarynyň hereket azatlyklaryny iň çäklendiren, daşary ýurtlara iň ýapyk ýurtlaryň biri hasaplanýar. Emma söhbetdeşimiz häzir maşgala durmuşynda Türkiýede gören zatlaryndan görelde ýa nusga alyp başlan adamlaryň hem bardygyny aýtdy.

“Daşary ýurduň görüm-göreldesini görüp gelýän çagalaryň pikir-düşünjesi başga indi. Mysal üçin, olaryň arasynda öz ene-atasy hakynda pikir etmeýänleri hem bar. Daşary ýurtda okap ýa işläp ýören çagalaryň içinde men ene-atama, enem-atam maňa borçly däl, her kim öz gününi görmeli diýip pikir edýänleri hem hem bar. Men şeýle maşgalalaryň birnäçesini tanaýaryn” diýip, ýerli ýaşaýjy özüniň bu üýtgeşiklige geň galýandygyny, düşünip bilmeýändigini belledi.

Ýöne ol Türkmenistanda diňe çagalarynyň pikirini edýän, olaryň gowy ýaşamagy üçin tagalla edýän, bar-ýok girdejisini çagalaryna harçlaýan ene-atalaryň kändigini nygtady. Şonuň bilen bir wagtda-da, söhbetdeşimiz "Eý, bolany bolsun, hudaý berdi, hudaý rysgalyny hem berer” diýip, öňki döwürlerdäki ýaly köp çaga dogurmaga taýýar aýallaryň indi görnetin azalandygyny, munuň diňe ykdysady ýagdaý bilen däl, eýsem aýal-gyzlaryň durmuş, ýasaýyş baradaky pikirleriniň döwre görä özgermegi bilen bagly bolmagynyň hem ähtimaldygyny aýtdy.

Maglumat üçin aýdylsa, öňki sowet soýuzynyň iň köp ilatly ýurdy bolan Russiýa Federasiýasynda hem, demografik aladalar bilen baglylykda, aýallary köp çaga dogurmagy höweslendirmek üçin bir topar tagalla edilýär. Emma bu tagallalar öňki SSSR-de, Ikinji jahan urşunyň heniz dowam edýän günlerinden başlap görlen çäreleriň beren netijesi ýaly netije bermeýär.

SSSR-de 1944-njy ýylyň 8-nji iýulynda döredilen "Gahryman ene” medaly 10 we ondan hem kän çagany kemala getiren enelere berilýärdi. Görnüşinden, döwlet köp çagaly maşgalalary hormatlamak bilen bilelikde, göwreli aýallara, köp çaga dogran enelere, ýeke galan enelere berilýän maliýe kömegini ýokarlandyryp, eneleriň we çagalaryň saglyk ýagdaýyny gowulandyrýardy. 1944-nji ýylyň tomsundan 1991-nji ýyla çenli, SSSR dargaýança berlen "Gahryman ene” medaly ýurtda 430,000 çemesi aýala berlipdir.

Türkmenistan SSSR-iň 1944-nji ýyla çenli ýüzbe-ýüz bolan uruşlary, açlyklary ýaly agyr heläkçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolmasa-da, synçylaryň pikiriçe, ýurduň garaşsyzlyk ýyllarynda ýüzbe-ýüz bolan ilat meselesini gytaklaýyn tassyklap, 2008-nji ýylda "Gahryman ene" medalynyň nusgasyndaky "Ene mähri" hormatly adyny döretdi.

Ozalky diplomat Nurmuhammet Hanamowyň pikiriçe, bu hormatly at Saparmyrat Nyýazowyň döwründe dogulmadyk çagalaryň öweziniň dolunmagyna kömek etmelidi.

Emma Türkmenistan S.Nyýazow döwründe-de, soňam ýurtdaky ýaşaýyş şertleriniň çaga ölüminiň derejesiniň ýokarlanmagyna, 1990-njy ýyllarda uly meselä öwrülen neşekeşligiň, türmä basylýan erkekleriň we aýallaryň sanynyň aşa köpelmeginiň, işsizligiň we zähmet migrasiýasynyň dogulýan çagalaryň sanynyň azalamagyna ýetiren täsirlerini hiç wagt açyk boýun almady.

Ilat ýazuwynyň resmi netijeleri näme üçin sorag astyna alynýar?

Synçylaryň köpüsiniň tassyklamagyna görä, 1980-nji ýyllarda Türkmenistanda 5-6, 7 çagaly maşgala kändi, emma garaşsyzlyk ýyllarynda köp çagaly maşgalalar kem-kemden azalmaga başlady, häzir 2, 3 çagaly maşgala kän. Köp çagaly maşgalalaryň has kän döwründe, Ikinji jahan urşundan soň enelere döredilen ýeňillikler arasynda hem ilaty beýle köpelmedik Türkmenistanyň birden ýedi million ilatly bolmagy ynandyryjy däl, sebäbi durmuş agyr, berilýän kömek bolsa az, “Ene mähri” diýen hormatly at kän netije bermedi diýip, Hanamow pikir edýär.

“1979-njy ýylda geçirilen ilat ýazuwynyň netijeleri Türkmenistanda şol wagt 2,759 000 adamyň ýaşaýandygyny görkezen bolsa, 1989-njy ýylda geçirilen ilat ýazuwy ýurduň ilatynyň 3,534 000 adama ýetendigini görkezdi, ýagny 10 ýylda Türkmenistanyň ilaty 775 müň adam köpeldi” diýip, Hanamow Azatlyga ýazmaça beren düşündirişinde aýtdy. Onuň bellemegine görä, sowet döwründe hem, býujet düzülende Moskwadan köpräk serişde almak üçin, ilat ýazuwynyň netijeleriniň biraz galplaşdyrylan bolmagy mümkin. Ýöne, Türkmenistanyň döwlet üpjünçilik edarasynyň ozalky başlygynyň pikiriçe, ol döwürde ilat sanyny aşa galplaşdyrmak kyndy. "Birinjiden, gorkýardylar, ikinjiden, barlamak aňsatdy. Her ýylda dogulýan we ölýän adamlaryň sany çap edilerdi” diýip, Hanamow pikirini dowam etdirdi.

“1995-nji ýylda geçirilen ilat ýazuwynyň resmi netijelerinde Türkmenistanyň ilatynyň 4,481 000 adama ýetendigi aýdyldy, bu görnetin ulaltmady, artdyryp ýazmakdy. Sebäbi türkmenistanlylar eýýäm şol döwürde ýurdy terk etmäge başlapdylar” diýip, Wenada ýaşaýan türkmen aktiwisti 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazuwynyň netijeleriniň aýdylyp bilmezliginiň sebäbini hakyky sanlaryň has az bolmagynda görýändigini aýtdy.

Şeýle-de, öňki diplomatyň pikiriçe, "Türkmenistanyň Hronikasy" neşiriniň 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazuwynyň netijeleri barada çap eden maglumaty, şol döwürde ýurtda 4,751,120 adamyň ýaşandygy has ynandyryjy görünýär.

“Ýurduň ilaty 2012-nji ýyldan 2022-nji ýyla çenli, on ýyl wagt içinde, 4,751,120 adam bolanlygyndan nädip 7 057,841-e çenli nädip köpelip biler? Bu ynandyryjy däl” diýip, Nurmuhammet Hanamow Azatlyk radiosyna aýtdy.

Öňden gelýän maşgala gymmatlyklarynyň jemgyýetdäki deňsizlikler esasynda ýüzbe-ýüz bolýan agyr synagy ýurduň orta mekdeplerinde alty ýaşly çagalaryň okuwa ýazylýan wagtynda ýene bir gezek gün tertibine geldi.

“Bu ýyl birinji klasa 2017-nji ýylda doglan çagalar kabul edilýär we, Lebap sebitindäki döwlet edaralarynyň wekilleriniň, bilim ulgamyndaky çeşmeleriň aýtmaklaryna görä, ýaşaýyş derejesiniň düýpli erbetleşmegi çaga dogluşynyň peselmegine sebäp bolýar” diýip, Azatlygyň ýerli habarçylary habar berýär.

Resmi maglumatlara görä, 2022-nji ýylda ýurtda bar bolan 1875 mekdebi 82 000 adam gutarypdy. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, 2009-njy ýylda Türkmenistandaky orta mekdepleri 115 000 okuwçy gutardy. Emma türkmen häkimiýetleri bu uly tapawut barada resmi düşündiriş bermeýär.

Şol bir wagtda, türkmen häkimiýetleri jemgyýetdäki deňsizlige, eli ýuka maşgalalar bilen gurply ýaşaýan adamlaryň arasyndaky tapawudyň ulalmagyna, köp ene-atanyň çagalaryna okuw esbaplaryny satyn alyp bilmän kösenýän wagtynda uly para berip, çagalary üçin mekdep saýlap ýaryşýan ene-atalar barada çykýan habarlara göz ýumýar.

Emma bu häkimiýetleriň ozalky maşgala gymmatlyklaryndan ýüz öwürýän adamlaryň köpelýändigini bilmeýändigini ýa-da bu mesele barada alada etmeýändigini asla aňlatmaýar. Bir-birinden habarsyz birnäçe synçynyň tassyklamagyna görä, metbugatda maşgala we jemgyýetdäki gymmatlyklar barada edilýän wagyzlar, şol sanda gyz-gelinleriň gözellik salonlaryna, özüni aşa bezeýän aýal-gyzlara garşy alnyp barylýan kampaniýa ozalky maşgala gymmatlyklaryna bolan garaýyşlaryň görnetin üýtgemeginden edilýän uly howatyr, şol bir wagtda-da çäresizlik bilen bagly bolup görünýär.

Bu çäresizlik metbugatda köplenç ene-atalaryň borçlarynyň ýatladylmagynda, emma maşgala gazanjy, işsizlik ýa-da az aýlyklar, garyplyk we korrupsiýa barada berk dymylmagynda görünýär.

“Ata-eneler çagalaryny terbiýelemäge, olaryň saglygy, ösüşi, okuwy barada alada etmäge, olary zähmete taýýarlamaga, kanunlara, taryhy we milli däp-dessurlara hormat goýmak medeniýetini olaryň aňyna ornaşdyrmaga hukuklydyrlar we şol bir wagtda hem borçludyrlar” diýip, Mary welaýat prokuraturasynyň işgäri, 2-nji derejeli ýurist Maýsa Kurbanowanyň birnäçe ýyl mundan öň çap edilen makalasynda Baş kanundan mysal getirilýär.

Emma ýurduň prokuratura edaralarynda-da, beýleki guramalarynda hem, düşündiriş sorap jaň etseň ýa-da hat ýazsaň, ýaşaýjylaryň ýüzbe-ýüzbe bolýan kynçylyklarynyň sebäpleri barada hiç bir anyk düşündiriş alyp bolmaýar.

Bu ýagdaý, hususan-da jemgyýetdäki berk ýapyklyk we gözegçilik praktikasy, adamlaryň wakumda saklanan valy saklanyljak bolunmagy maşgala gymmatlyklarynyň goralyp saklanylmagyna däl, ýitirilmegine hyzmat edýär diýip, anonimlik şertinde gürleşen aşgabatly synçy aýtdy.

Onuň pikiriçe, türkmen jemgyýetindäki özgerişlikler, hususan-da maşgala gymmatlyklary düşünjesi ýa-da maşgala gatnaşyklary, şol sanda çaga sany babatynda bolup geçen üýtgeşmeler öňräkden, sowet ýyllaryndan bäri dowam edýär.

“Metbugatda açyk gürrüň edilmese-de, adamlar öz durmuşlarynda, jemgyýetde bolýan zatlar barada mydama özara pikir alyşýarlar. Mysal üçin, 1980-nji ýyllarda ýaşlaryň arasynda ‘zato dengi ýest’ pelsepesi açyk öňe çykyp başlady. ‘Okajak bolsaň, hukuk fakultetine, medisina institutyna girmeli, bu okuw jaýlaryny gutaranlaryň daşyndan gowy, dowamly girdejisi bolýar’ diýen gürrüňler köp edilýärdi. ‘Zawmag, magazin müdiri bolmaly, bolmanda GAI-de, ýol gözegçiligi polisiýasynda işlemeli, eliňe ala taýak alyp, köçede dursaň, maşyny saklanan ýaşuly adamlaram gelip, ‘inim’ diýmäge derek, ‘agam, ýaşuly’ diýip salam berýär diýýärdiler.”

Synçynyň tassyklamagyna görä, 1980-nji ýyllaryň studentleriniň arasynda, hemişe açyk aýdylmasa-da, ‘metbugatda aýdylýan zatlar kolhoznikler üçin, şäherliler üçin däl’ diýen düşünje bolan bolsa, 1990-njy ýyllaryň başynda studentler ‘şedro’, ýagny jomart, bol-elin ýaşajak bolmaly, özüň üçin ýaşamaly’ diýen pikiri köp aýdyp başlapdyrlar.

“Sowet ýyllarynda ýolbaşçy işde işleýän erkekler kurort ýerlere gidip, nikadan daşary jynsy gatnaşyk etse we bu barada öwnüp gürrüň berse, adaty, bolmaly zat ýaly görlerdi. Indi öz islän adamy bilen has erkin gatnaşyk gurmak isleýän we bu barada öz deň-duşlarynyň arasynda açyk gürrüň edýän aýallar hem bar, ozal beýle pikir edýän aýallar bolsa-da, öz pikirini daşyna çykarýan zenanlar tas ýok diýerlikdi” diýip, synçy aýtdy.

“Ozallar esasan är-aýal maşgala keşigini deň çekmeli, çagalary üçin ýaşamaly diýen düşünje bardy. Emma 1990-njy ýyllarda köpelip başlan işsizlik, ýanýoldaşlaryny polisiýa eden-etdiliginden gorajak bolup, maşgala eklenjini öz üstüne alan aýallaryň köpelmegi, erkekleriň arasynda neşekeşleriň, arakhorlaryň, türmä basylýanlaryň köpelmegi, syýasy-ykdysady we sosial adalatsyzlyklar, jogapkär wezipeleri eýelän adamlaryň we olaryň çagalarynyň eýe bolan artykmaçlyklary il içinde öňden gelýän kanagatlylyk, sabyrlylyk düşünjelerine palta salýar, ýakyn adamlar hem bir-birine ynanmýar, halk gözümiziň alnynda üýtgeýär” diýip, synçy bu meseleleriň jemgyýetçilikde has giň we töwerekleýin, açyk maslahatlaşylmalydygyny nygtady.

