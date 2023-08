Aşgabadyň awtoulag ýuwýan kärhanasynda adam heläkçiligi boldy

Paýtagtyň awtoulag ýuwulýan kärhanalarynyň biriniň işgäri elektrik togundan heläk boldy. Pajygaly ýagdaý 30-njy mikroraýonda ýüze çykdy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu ýagdaýyň jikme-jikliklerini anyklady.

Bu betbagtçylyk 4-nji awgustda awtoulag ýuwýan kärhananyň işgärleriniň müşderiniň transport serişdesini arassalan pursatynda ýüze çykdy. Habarçynyň sözlerine görä, ýigrimi iki ýaşly adam agyr azapda ölüpdir.

"Ol ýene bir maşyny ýuwup gutardy we onuň tigirlerini gaýtadan has gowurak süpürmek üçin aýakýalaňaç boksa girdi. Ýuwup duran wagtynda bir zat boldy we ony elektrik togunyň güýçli zarbasy urdy. Ol uzak wagtlap aýylganç gygyrdy, ýöne başga işçiler aljyraňňy ýagdaýda enjamyň elektrik üpjünçiligini wagtynda öçürip bilmediler. Beden deformasiýa boldy we garaldy, gözleri hanasyndan çykdy" - diýip habrçymyz şaýatlara salgylanyp habar berdi.

Habarçylar merhumyň adynyň Wepadygyny, onuň yzynda aýalynyň we çagasynyň bardygyny anykladylar. Maşgala ikinji çagasyna garaşýardy.

Heläkçiligiň bolan ýeri awtoulag ýuwýan kärhanasy Aşgabadyň 30-njy etrapçasynda ýerleşýär. Betbagtçylykdan soň wakanyň bolan ýerine dürli gulluklaryň köpsanly wekili barypdyr. Hususy kärhananyň eýesi tussag edildi, enjamlar alnyp gidildi we awtoulag ýuwýan ýeriň jaýy möhürlendi.

Bir çeşmäniň pikirine görä, bu betbagtçylyk işgärlerde esasy howpsuzlyk bilmiň we howpsuzlyk endikleriniň ýokdugyny görkezýär.

"Awtoulag ýuwýn kärhananyň öňki eýesi hakyna tutulan işgärlerden işlemek üçin öz hasabyna rezin ädik satyn almagy talap edipdi. Häzirki eýesi awtoulag ýuwulýan ýeri "kämilleşdirdi" we daşky görnüşini gowulaşdyrdy. Näme üçin tok näsazlygy ýüze çykdy we muňa eýesi günäkärmi, bu näbelli" - diýip çeşme aýdýar.

Paýtagtyň hususy kärhanalarynda elektrik abzallarynyň barlaglary we howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmeginiň gözegçiligi yzygiderli geçirilýär. Köp sanly barlaglar we awtoulaglary ýuwýan hem abatlaýan kärhanalaryň ýapylmagy barada birnäçe gezek habar berilipdi.

Habarçylar ýurtda awtoulag ýuwmak we abatlamak bilen meşgullanýan müňlerçe kärhananyň bardygyny habar beripdi. Resmi statistika elýeterli däl.

Türkmenistanda awtoulag ýuwmak hyzmatlaryna uly isleg bildirilýär. Sebäbi polisiýa ulag eýelerine transportyň hapalygy sebäpli ýygy-ýygydan jerime salýar. Awtoulag eýeleri gum we tozanly ýurtda ýollaryň hem hiliniň pesdigi sebäpli ulaglary ýygy-ýygydan ýuwmaly bolýandygy aýdýarlar we esasanam oba ýerlerinde, azajyk ýagyşdan soň hem ýollaryň batga öwrülýändigini belleýärler.

Bu aralykda, Aşgabatda elektrik togunyň urmagy zerarly heläkçilikli ýagdaýlar wagtal-wagtal ýüze çykýar.

Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna mälim bolan hadysalaryň arasynda diňe bir adamlar däl, eýsem haýwanlar hem elektrik togundan heläk bolýar. Hususan-da, Garaşsyzlyk seýilgähindäki çüwdürimleriň golaýynda sim izolýasiýasy bilen baglanyşykly problemalar mundan bbirnäçe ýyl ozal atlaryň ölümine sebäp bolupdyr. Habarçylar hatda itleriň-de daşarda gezelenç edýän wagtynda çyraly sütünlere golaýlanda elektrik togunyň urmagy sebäpli ölýän ýagdaýlary barada habar berdiler.

Türkmenistanda döwlet gözegçiligindäki habar beriş serişdeleri heläkçilikli ýagdaýlar barada habar bermeýär.

