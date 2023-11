Aşgabatda býujet işgärlerinden we talyplardan mejbury saglyk barlagy üçin pul toplanýar

Şu günler Aşgabadyň edara-kärhanalarynyň tas ählisinde işgärleri mejbury saglyk barlagyndan geçirmek çäresi dowam edýär. Geçen ýyllardan tapawutlylykda, şu ýyl bu barlaglardan ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplary hem geçmäge mejbur edilýär. Býujet işgärleriniň we talyplaryň öz maddy serişdeleriniň hasabyna amal edilýän bu çäre üçin olardan nagt pul ýygnalýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 28-nji noýabrda paýtagtdan maglumat berdi.

“Häzire çenli Söwda we ykdysady aragatnaşyklar ministrligine degişli edaralaryň işgärleri, okuw jaýlarynyň talyplary, şol sanda Oguzhan adyndaky tehnologiýalar institutynyň talyplary bu barlaglardan geçirildi. Bu barlaglar üçin erkek adamlardan 100 manat, aýal-gyzlardan 120 manat möçberde nagt pul toplandy” diýip, ýagdaýdan habarly çeşmämiz gürrüň berdi.

Edara-kärhanalaryň we ÝOJ-laryň ýolbaşçylary saglyk barlagyndan geçmekligi döwlet tarapyndan ilatyň saglygy üçin edilýän alada diýip wagyz etseler-de, bu çäräniň çäginde işgärler we talyplar hiç bir medisina barlagyndan geçirilmeýär. Hat-da olaryň gan basyşy ölçelip, olardan gan-peşew barlagy hem alynmaýar.

Bu çäräniň çäginde býujet işgärleri we talyplar toparlaýyn görnüşde awtobuslara mündürilip, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki medisina merkezine äkidilýär.

“Merkeziň baş lukmany ýygnaklar otagyna getirilen işgärler we talyplar bilen ýygnak geçirip, ‘Saglygyňdan arz-şikaýatyňyz barmy? Ýok bolsa, ‘barlandy’ we ‘sagdyn’ diýip, kepilnama ýazyp berýäris’ diýýär” diýip, paýtagtly býujet işgärleriniň biri anonim şertde habarçymyza gürrüň berdi.

Onuň sözlerine görä, býujet işgärleriniň hiç biri saglyk problemalarynyň bardygyny aýdyp bilmeýärler. Sebäbi saglyk barlagyndan geçip bilmediklere ýa-da saglyk problemasy bolan işgärlere işden çykarylmak howpy abanýar.

“Şonuň üçin toplanan işgärler we talyplar bir agyzdan ‘saglygymyz gowy’ diýip jogap berýärler we olaryň hemmesi ‘işe ýaramly’ diýip kepilnama alýarlar. Işgärler bölüminiň hünärmeni işgärleriň saglygynyň gowudygy barada hasabat berýär. Saglyk barlagy atlandyrylýan bu çäräniň dowamynda hiç hili medisina barlagy geçirilmeýär” diýip, býujet işgär belledi.

Bu barlaglar, býujet işgärleriniň we talyplaryň ençemesinde garşylyk döredýär. Olar bulary “galp saglyk barlaglary” atlandyryp, muny “häkimiýetleriň döwletiň boşan gaznasyny doldurmak üçin edýän nobatdaky pul toplamak çäresi” häsiýetlendirýärler.

“Bu çäre, ykdysady kynçylyklar zerarly ozal hem güzeran eklenji kynlaşan köp adamyň maşgala býujetine zarba urýar. Häkimiýetler halkyň aladasy edilýär diýýär, ýöne hakykatda halk diňe talanýar” diýip, aşgabatly başga bir býujet işgäri aýtdy.

Azatlyk ýokarda beýan edilenler barada degişli türkmen häkimiýetlerinden, şol sanda Aşgabadyň saglyk edarasyndan we ady agzalan ýokary okuw jaýyndan kommentariý alyp bilmedi.

Türkmenistanda indi sekiz ýyl çemesi wagt bäri býujet işgärlerinden mejbury saglyk barlaglaryndan geçmeklik talap edilýär. Býujet işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä, bu barlaglar kärhana ýolbaşçylary bilen işgärleriň arasynda baglaşylan şertnama esaslanýar. 2017-nji ýyla çenli ýylda bir gezek geçirilen bu barlaglar soňky alty ýyl çemesi wagt bäri ýylda iki gezek amal edilýär we munuň üçin işgärlerden nagt pul ýygnalýar.

Ýurduň döwlet eýeçiligindäki edara-kärhanalarynyň işgärlerinden hem-de ýokary we orta hünär mekdepleriň talyplaryndan dürli maksatlar üçin yzygiderli pul toplanýar. Olar edara-kärhanalarda abatlaýyş işlerini geçirmek, prezidentiň portretini we şygarlary çalyşmak, sport eşiklerini we tigir satyn almak, tebigaty goramak, pagta ýygymy ýaly maksatlar üçin pul bermäge mejbur edilýärler.

Pul goşandygyny goşmakdan boýun gaçyranlar köplenç gorkuzmalara sezewar edilip, olara işden ýa-da okuwdan çykarylmak haýbaty atylýar.

“Döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolan adamyň saglygyny goramagyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini” ýygy-ýygydan tekrarlaýan türkmen häkimiýetleri we media serişdeleri saglyk barlaglary we olar üçin toplanýan pullar, şeýle-de häkimiýetleriň beýleki pul toplamak çäreleri barada hiç hili gürrüň gozgamaýarlar.

