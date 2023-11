Jaý nobatyna duran lebaplylara 'hossarlarynyň Türkiýededigi sebäpli' zerur kepilnama berilmeýär

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde döwletden mugtuna jaý almak üçin nobata duran maýyplaryň we çagalaryny ýeke ekleýän eneleriň hossarlaryna jaý nobatynda saklanmak üçin zerur bolan kepilnama berilmeýär. Resmiler munuň sebäbini maýyplaryň we çagalaryň ýanynda kanuny hossarlarynyň ýaşamaýandygy bilen düşündirýärler. Hossarlar maýyplaryň we çagalaryň ene-atalarynyň, ýagny kanuny hossarlarynyň eklenç gözleginde Türkiýä gidendigini aýdyp, resmilere nägilelik bildirýärler.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu ýagdaýlary başdan geçirýän ýaşaýjylaryň, şol sanda maýyplaryň we olaryň hossarlarynyň birnäçesi bilen söhbetdeş boldy.

“Jaý nobatyna duranlaryň onlarçasy Türkmenabatdaky Himiýa zawodunyň we Dokma fabriginiň umumy ýaşaýyş jaýlarynda ýaşaýar. Häzir şäher häkimligi bu raýatlaryň we olaryň kanuny hossarlarynyň umumy ýaşaýyş jaýlarynda ýaşaýandygy baradaky kepilnamany ýylda iki gezek tabşyrmagy we jaý nobatyny tassykladyp durmagy talap edýär” diýip, ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz aýtdy.

Ýöne jaý nobatyna duran raýatlaryň hossarlarynyň ençemesi umumy ýaşaýyş jaýlarynyň jogapkär resmileriniň özlerine bu kepilnamany bermekden ýüz öwürýändigini aýdýar. Olar munuň sebäbini maýyplaryň we çagalaryň kanuny hossarlarynyň umumy ýaşaýyş jaýlarynda ýaşamaýandygy bilen düşündirýärler.

“Häzir umumy ýaşaýyş jaýyndaky köp çaganyň ejesi ýa kakasy Türkiýede zähmet çekýär. Olar çagalaryny doganlaryna ýa-da ene-atasyna goýup gitdiler. Çagalarymyz öz perzentlerini we bizi eklemek üçin ýat ýurtda zähmet çekýärler. Ýöne resmiler çagalaryň kanuny hossarlary hakykatdan hem umumy ýaşaýyş jaýlarynda ýaşaýan bolsalar kepilnama berjek, ýogsam berjek däl diýip, ony bermekden boýun gaçyrýarlar. Olar bizi, ýagny çagalaryň ene-atasyny, mama-babasyny hossar hasaplamaýarlar” diýip, Türkiýede zähmet çekýän gyzynyň çagalaryna seredýän 60 ýaşlaryndaky lebaply ene aýtdy.

Türkmenistanda alty ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda, ýurt raýatlarynyň müňlerçesi gazanç gözleginde Türkiýä gitdi. Köp raýatyň öz çagalaryny mama-babasyna goýup gitmäge mejbur bolýandygy barada ýurduň dürli sebitlerindäki habarçylarymyz onlarça gezek habar berdiler.

Bu aralykda, şäher häkimliginiň wekilleri, jaý nobatyna duran raýatlaryň hossarlarynyň sözlerine görä, kepilnamany tabşyrmadyk raýatlaryň jaý nobatyndan çykaryljakdygyny duýdurýarlar.

"Jaý nobatyna duranlaryň arasynda 10 ýyla golaý wagt bäri nobatynyň ýetmegine garaşýan raýatlar bar. Häzir olar onýyllygyň dowamynda edip gelýän arzuwlarynyň puja çykmagyndan aladalanýarlar" diýip, lebaply ene belledi.

Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenabadyň häkimligi we gürrüňi edilýän umumy ýaşaýyş jaýlarynyň resmileri bilen habarlaşyp, kommentariý almak synanyşyklary başa barmady.

Lebapdaky habarçymyz umumy ýaşaýyş jaýlaryndaky ýaşaýyş şertleri barada hem maglumat berip, olaryň her birinde iki sany ýaşaýyş korpusynyň, onlarça otagyň bardygyny aýtdy.

“Her otagda bir maşgala ýaşaýar. Umumy ýaşaýyş jaýlarynyň her korpusynda bir hajathana, bir hammam, bir naharhana bar. Maşgalalaryň ählisi şol bir hajathanadan, hammamdan we naharhanadan peýdalanýar. Bularyň abatlaýyş işleri ýaşaýjylaryň hasabyna amal edilýär. Şeýle-de olar üçin zerur bolan serişdeler hem ýaşaýjylaryň hasabyna satyn alynýar. Şertler örän gözgyny. Bu ýerdäki her bir maşgala jaýa mätäç” diýip, umumy ýaşaýyş jaýynyň bir ýaşaýjysy gürrüň berdi.

Türkmen häkimiýetleri ýurtda maýyplygy bolan adamlar we çagalaryny ýeke ekleýän eneler babatynda "aýratyn alada edilýändigini" wagtal-wagtal tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan, olaryň ýaşaýyş jaý üpjünçiliginiň ýagdaýy köpýyllyklaryň dowamynda ýaramaz bolmagynda galýar.

Geçen ýylyň aprelinde maýyplygy bolan lebaplylaryň ençemesi döwlet tarapyndan özleri üçin ýaşaýyş jaýlarynyň ýeterlik gurulmaýandygyny we jaý almak üçin duran nobatlarynyň hiç hili öňe süýşmeýändigini gürrüň berdiler. Şol bir wagtda, olar "häkimiýetlere para beren maýyplaryň nobatda durmazdan, dessine jaý bilen üpjün edilýändigini" hem aýtdylar.

Türkmen häkimiýetleri maýyplygy bolan adamlaryň we çagalaryny ýeke ekleýän eneleriň sany, olaryň näçesiniň ýaşaýyş jaýyna mätäçdigi baradaky maglumatlary köpçülige mälim etmeýärler.

Ýatlatsak, prezident Serdar Berdimuhamedow geçen ýylyň 19-njy martynda geçirilen inaugurasiýa dabarasynda eden çykyşynda köp çagaly maşgalalara döwlet goldawynyň mundan beýläk-de gowulandyryljakdygyny belläp, her bir maşgalany häzirki zaman öýi ýa-da jaýy bilen üpjün etmegiň özüniň esasy aladalarynyň biri boljakdygyny aýdypdy.

