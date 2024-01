Ýaramaz howa şertleri 200-den gowrak ilatly ýeri elektriksiz goýdy – Ukrainanyň Energetika ministrligi

Ukrainanyň Energetika ministrligi güýçli şemal we aşa sowuk howa zerarly, ýurt boýunça 229 sany ilatly ýerde elektrik üpjünçiliginiň heniz hem dikeldilmändigini aýtdy.

Dnipropetrowsk sebitinde 79, Kirowohrad sebitinde 51, Mykolaýiw sebitinde 39 sany ilatly ýer elektriksiz galýar diýip, ministrlik 12-nji ýanwarda beren beýanatynda aýtdy. Bu sebitler sowuk howa şertlerinden iň agyr täsirlenen sebitlerdir.

Ukrain tehnikleri soňky 24 sagadyň dowamynda 123 sany ilatly ýerde elektrik energiýasynyň üpjünçiligini gaýtadan dikeltdiler, Odesa sebitinde elektrik üpjünçiligi doly ýola goýuldy diýip, ministrlik aýtdy.

Bu aralykda, basylyp alnan Donetsk sebitiniň Moskwa tarapyndan bellenen gubernatory Horliwka şäherine edilen dron zarbasynda, hüjümlerde iki adamyň öldürilendigini aýdýar.

Ukrain top oklary we dron zarbasy gündogar Ukrainada, Russiýa tarapyndan basylyp alnan Donetsk sebitiniň Horliwka şäherinde iki adamy öldürdi we alty adam ýaralandy diýip, Kremliň goldawyndaky sebit lideri Denis Puşilin 12-nji ýanwarda Telegramda aýtdy.

Puşilin bir sany elektrik inženeriniň top oklarynda heläk bolandygyny, munuň yz ýany, pidalary halas etmäge baran tiz kömek ulagyna dron hüjüminiň amala aşyrylmagy bilen, bir saglyk işgäriniň öldürilendigini aýtdy.

Ukriana bu barada teswir bermedi we bu maglumatlar bada-bat tassyklanylyp bilinmedi.

ABŞ Demirgazyk Koreýa ballistik raketalarynyň Russiýa geçirilmegi bilen baglylykda käbir sanksiýalary girizdi.

ABŞ-nyň Döwlet departamenti 11-nji ýanwarda Demirgazyk Koreýanyň raketalarynyň Russiýa tarapyndan Ukraina garşy ulanylmagy üçin, olaryň geçirilmegine we barlag edilmegine gatnaşan üç sany rus guramasyna we bir adama garşy sanksiýa girizdi diýip, döwlet sekretary Entoni Blinken aýtdy.

“Biz mundan-da beýläk çäre görmekden çekinmeris” diýip, Blinken beýanat berdi.

Birleşen Ştatlary we onuň partnýorlary tarapyndan 9-njy ýanwarda berlen bilelikdäki beýanat Demirgazyk Koreýa we Russiýa arasyndaky ýarag geçirmelerini, şol sanda “Russiýanyň Demirgazyk Koreýadan ballistik raketalaryny almagyny we olaryň Moskwa tarapyndan 30-njy dekabrda we 2-nji ýanwarda Ukraina garşy ulanylmagyny” ýazgardy.

Bu aralykda, ukrain kanun çykaryjylary mobilizasiýa kanun taslamasyny yzyna gaýtardylar, ýöne goranmak ministri kanun taslamasynyň täze nusgasynyň eýýäm taýýarlanandygyny aýdýar.

Ukrainanyň mobilizasiýa düzgünlerini berkitmek baradaky kanun taslamasy parlamentde yzyna gaýtaryldy, ýöne taslamanyň täze wersiýasy eýýäm hökümetiň garamagyna taýýar diýip, goranmak ministri Rustem Umerow 11-nji ýanwarda aýtdy.

Bu kanun taslamasy Kiýewiň has köp adamy urşa çagyrmagyna ýol açyp biljekdi. Ukraina Russiýanyň ikinji ýyl dönümine golaýlap barýan giň gerimli çozuşyna garşy özüniň goranyş kuwwatyny güýçlendirmek isleýär.

Kanun taslamasynyň irki nusgasy harby borçlulyga degişli erkek raýatlaryň harby gulluga ýazylmagy boýunça basyşlary artdyrmagy maksat edinýärdi we mobilizasiýa kanunyny berjaý etmeýän adamlara garşy berk sanskiýa düzgünleriniň girizilmegini göz öňünde tutýardy. Şeýle-de, kanun taslamasy harby ätiýaçlyga degişli ýaş çägini 27 ýaşdan 25 ýaşa düşürjekdi, bu bolsa has köp adamyň goşun gullugyna çagyrylmagyna mümkinçilik berjekdi.

Kanun taslamasy mejlisiň gün tertibinden aýrylmazdan ozal, howpsuzlyk we goranmak komiteti brinäçe günläp bu taslamany gözden geçirdi.

“Biziň toparymyz parlament agzalarynyň komitet duşuşyklaryndaky iş tertibinde ylalaşylan tekliplere laýyklykda, kanun taslamasynyň täze wersiýasyny taýýarlady” diýip, Umerow Facebook ulgamynda aýtdy.

Ministrlik bu taslamany ýakyn wagtda hökümetiň garamagyna bermäge taýýar diýip, ol aýtdy we bu harbylar üçin “mümkin bolan iň gysga wagtda” zerurdyr diýip, sözüniň üstüni ýetirdi.

Parlamentiň spikeri Ruslan Stefançuk, biraz öň, kanun taslamasynyň ýatyrylmagy boýunça mejlisiň, hökümet wekilleriniň hem-de harby serkerdeleriň bilelikdäki kararyna salgylandy.

Hökümet tarapyndan dekabryň ahyrynda hödürlenen kanun taslamasy bada-bat jemgyýetçiligiň hem-de syýasatçylaryň tankydyna uçrady.

Kanun taslamasynyň käbir bölekleri “adam hukuklaryny gös-göni bozýar we beýleki bölekleri optimal düzülmändir” diýip, prezident Wolodymyr Zelenskiniň “Halkyň hyzmatkäri” partiýasynyň parlament toparynyň ýolbaşçysy Dawid Arahamia Telegramda aýtdy.

Kanun çykaryjylar we analitikler kanun taslamasynyň käbir maddalarynyň konstitusiýa gabat gelmeýändigini we korrupsiýa töwekgelçiliklerini özünde jemleýändigini aýtdylar.

Umerow uruş döwründe mobilizasiýanyň, registrasiýanyň we rotasiýalaryň syýasylaşdyrylmagynyň we togtadylmagynyň “kabul ederliksizdigini” aýtdy.

Kanun taslamasy mejlisiň birnäçe maslahatynda kabul edilmeli we soňra, oňa prezident tarapyndan gol çekilmeli. Zelenski uruşlaryň we ýitgileriň arasynda, geçen aý, goşunyň ýene 450 müň – 500 müňden gowrak adamy mobilizasiýa etmegi teklip edendigini aýtdy.

Ukraina 18-60 ýaş aralygyndaky erkek adamlaryň ýurtdan çykmagyny gadagan etdi, ýöne çagyryş boýunça harby gulluga degişli onlarça müň adam serhedi bikanun ýa-da galp resminamalar bilen kesip geçdi.

