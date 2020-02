Berdimuhamedow ogluny ministr belledi, ýolbaşçylary täzeledi we nobatdaky käýinçlerini yglan etdi

Türkmenistanda ýokary derejeli ýolbaşçylaryň täzelenmegi, olara berk käýinçleriň we soňky duýduryşlaryň berilmegi, şol bir wagtda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylyk basgançaklarynda ösdürilmegi dowam edýär.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 7-nji fewralda nobatdaky kadr çalşygyny geçirip, ogly Serdar Berdimuhamedowy şol günüň özünde döreden senagat we gurluşyk önümçiligi ministri wezipesine belledi we ony Ahal welaýatynyň häkimi wezipesinden boşatdy.

Prezidentiň ogly 2019-njy ýylda häkim bellenmezinden öň daşary işler ministriniň birinji orunbasary wezipesinde işleýärdi. Şeýle-de ol mejlisiň deputaty bolup durýar.



S.Berdimuhamedowyň ýolbaşylyk eden döwründe Ahalyň ýurtda ilkinji sanlaşdyrylan welaýat bolandygy, pagta planyny ilkinji bolup doldurandygy habar berildi.

Ýöne muňa garamazdan, prezident mejlisiň dowamynda oba hojalygyndaky kynçylyklary, şol sanda ýurda zerur bolan bugdaý hasylyny ýetişdirmekdäki problemalary bölekleýin boýun aldy.

Döwlet baştutanynyň S.Berdimuhamedowa ýüzlenip aýdan sözlerinden çen tutulsa, onuň täze wezipesiniň döredilmegi ýurtda alnyp barylýan gurluşyklary zerur serişdeler bilen üpjün etmekden, gurluşyk materiallaryny öndürmekden ybarat.

Türkmen prezidenti soňky ýyllarda ýurtda import edilýän, daşary ýurtlardan altyn pula satyn alynýan önümleri azaldyp, eksportyň ornuny tutýan önümleriň, şol sanda gurluşyk materiallarynyň öndürilişiniň artdyrylmagyny talap edýär.

Türkmenistanda onlarça milliard dollarlyk gurluşyk işleri alnyp barylýar we daşardan import edilýän gurluşyk materiallaryna, şol sanda täze we köne jaýlaryň daşyna ýabşyrmak üçin satyn alynýan ak mermere her ýylda millionlarça dollar serişde harçlanýar.

Türkmenistanda gurulýan gurluşyklar ýurduň nebit-gazdan gelýän girdejileriniň hasabyna maliýeledşirýär, emma soňky ýyllarda prezident nebit-gaz pudagynyň işindäki problemalary hem boýun alyp başlady.



Şunuň bilen baglylykda, 7-nji fewralda netbit-gaz toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer M.Meredowa "wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin" berk käýinç, prezidentiň nebit-gaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýewe soňky duýduryş we berk käýinç yglan edildi.

Ministrle kabinetiniň mejlisinde hökümet başlygynyň metbugata gözegçilik edýän orunbasary Bahargül Abdyýewa hem käýinç yglan edildi. Prezident wise-premýeriň gözegçilik edýän düzümleriniň gowşak işleýändigini belledi, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy N.Garlyýewe soňky duýduryşyny we berk käýinç yglan etdi.



Şeýle-de, wezipe borçlaryny talabaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, “Türkmenistan” gazetiniň baş redaktory K.Rejebowa berk käýinç yglan edildi.

Adatça bolşy ýaly, resmilere berlen käýinçleriň anyk sebäbi aýdylmaýar, ýöne media ýolbaşçylaryna gezek gelende, prezident olardan gazanylýandygy aýdylýan üstünlikleri giňden beýan etmegi talap edip gelýär.