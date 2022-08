Türkmenbaşyda 10 sagat agyz suwy, alty sagat tok bolmady

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde howanyň temperaturasy 40 gradusa çenli golaýlaýan şu günlerde ilat suw we elektrik üpjünçiliginiň ençeme sagatlap kesilmegi bilen ýüzbe-ýüz boldy. Bu ýagdaý adaty ilatyň gündelik durmuşynda bökdençlikler döreden bolsa, telekeçileri uly maddy zyýana goýdy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçysy maglumat berdi.

Onuň sözlerine görä, 17-nji awgustda gündiz şäheriň ilatyna 10 sagatlap agyz suwy we alty sagatlap elektrik energiýasy berilmedi. Hususan-da, şäheriň Şagadam, Mollanepes, Gurbansoltan eje we Türkmenbaşy köçeleriniň ugrunda hem-de töwereginde suw we tok üpjünçiligi kesildi.

"Adamlar iň köp hajathanalarda suwuň bolmazyndan kösendiler. Howanyň gyzgynlygy 37 gradusdan aşýan mahaly, kondisionerler we sowadyjylar işlemedi. Hususan-da, adamlaryň et we süýt önümleri zaýa boldy" diýip, türkmenbaşyly zenan anonimlik şertinde gürrüň berdi.

Habarçymyz suw we elektrik bökdençlikleri sebäpli doňdurylan harytlaryň söwdasyny edýän telekeçileriň has köp maddy zyýan çekendigini, olaryň öz önümlerini halas etmek synanyşyklarynyň başa barmandygyny hem aýdýar.

"Bazarlarda we söwda merkezlerinde birnäçe tonna buz gaýmak eräp zaýa boldy. Şeýle-de, ýüzlerçe kilogram et we et önümleri, süýt we gatyk önümleri zaýalandy. Elektrigiň kesilen wagty güýje girýän goşmaça transformatorlar ýokdugy sebäpli harytlary halas edip bolmady. Telekeçileriň her biri müňlerçe manat maddy zyýan çekdi" diýip, türkmenbaşyly telekeçi anonimlik şertinde aýtdy.

Telekeçileriň ençemesiniň habarçymyza gürrüň bermegine görä, ýerli elektrik edarasy toguň kesilmeginiň sebäplerini "halkalaýyn elektrik ulgamynda abatlaýyş işleriniň geçirilendigi" bilen düşündiripdir. Ýöne olar abatlaýyş işleri we elektrik üpjünçiliginiň kesiljekdigi barada ilaty öňünden habarly etmändirler.

"Biz çeken maddy zyýanymyzyň öwezini dolmagy talap edip, şäher häkimligine, elektrik edarasyna we polisiýa ýüz tutduk. Ýöne adatça bolşy ýaly ýüzlenmelerimiz oňyn jogap tapmady. Bize hiç hili kompensasiýa tölenmedi" diýip, başga bir telekeçi aýtdy.

Azatlyk bu barada Türkmenbaşynyň agyz suw we elektrik edaralaryndan kommentariý alyp bilmedi.

Türkmenistanda ilatyň agyz suw we elektrik üpjünçiligindäki problemalar tutuş ýylyň dowamynda ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bu bökdençlikler her ýylyň tomus aýlarynda, jokrama yssy günlerde has-da ýitileşýär. Azatlygyň habarçylary elektrik we suw üpjünçiliginiň kesilmegi bilen bagly bökdençlikler barada şu ýylyň tomus paslynyň başyndan bäri 20-ä golaý gezek habar berdiler.

Ýurduň öz ilaty elektrik ýetmezçiliginden ejir çekýän mahaly, energiýa resurslaryna baý Türkmenistan elektrik energiýasyny daşary ýurtlara satýar. Owganystan, Eýran we Özbegistan öz ilatynyň energiýa bilen üpjünçiliginiň belli bir bölegini türkmen elektrik togunyň hasabyna amala aşyrýar. Geçen ýyl Türkmenistan öz elektrik energiýasyny Gyrgyzystana hem​ eksport edip başlady.

Soňky aýlarda ýurtda suw üpjünçiligi bilen bagly mesele hökümet derejesinde ençeme gezek gozgaldy we munuň bilen bagly goňşy ýurtlaryň häkimiýetleri bilen birnäçe ylalaşyga hem gelindi. Muňa garamazdan, ýurduň dürli künjeginde suw üpjünçiligi bilen bagly kynçylyklaryň saklanyp galýandygy barada maglumatlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär.

BMG-niň Azyk we oba hojalyk boýunça edarasynyň geçen ýylyň awgustynda çap eden hasabatynda Türkmenistanda suwdan peýdalanmagyň geriminiň “aýgytly” derejä ýetendigi duýduryldy.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.