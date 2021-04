Atasy ‘ussat halypa seýis’ boldy, ogly onuň ornuny aldy

Türkmen prezidentiniň ogly ýurtda ýene bir jogapkärçilikli hasaplanýan wezipä saýlandy, TDH bu gezek onuň ozal kakasy Gurbanguly Berdimuhamedowa ynanylan Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti bolandygyny habar berýär.

Kiçi Berdimuhamedow 9-njy aprelde ozal wise-premýer, daşary işler ministri Reşit Meredowa ynanylan iki topara, türkmen-rus we türkmen-ýapon hökümetara düzümleriniň türkmen böleginiň başlyklygyna bellendi.

16-njy aprelde ynanylan wezipe onuň golaýda eýelän wise-premýer, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzasy ýaly uly wezipeleriniň üstüni ýetirýär.

Ataly-ogluň arasyndaky nobatdaky wezipe göçümi Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisiniň dowamynda edildi.

Bu mejlis adatça Türkmen bedewiniň milli baýramynyň öňüsyrasynda geçirilýär we bu gezek ol at baýramynyň it baýramy bilen ilkinji gezek utgaşdyrylmagynyň öň ýanynda guraldy.

Türkmenistanda sowet ýyllarynda ete tabşyrylan ahal-teke atlarynyň waspy öňräkden gelýän bolsa, it waspy prezidentiň oglunyň wezipe basgançaklarynda barha kän ‘tejribe’ toplaýan wagtyna gabat geldi.

Wagşylyk bilen öldürilýän eýesiz itler, pişikler barada çykan habarlardan soň, Türkmenistan 2019-njy ýylyň fewral aýynda ýurduň ilkinji weterinariýa klinikasyny, öýsüz haýwanlar üçin penahana döretmek planlaryny yglan etdi.

Serdar Berdimuhamedow 2020-nji ýylyň awgustynda döredilen Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň prezidenti boldy.

Nobatdaky at baýramçylygy G.Berdimuhamedowyň ýerli kanunçylygy bozup, Halk maslahatynyň başlyklygyna saýlanmagynyň we Mejlis tarapyndan “Türkmenistanyň ussat halypa seýsi” diýen hormatly at bilen sylaglanmagynyň yz ýanyna gabat geldi.

Ol 2015-nji ýylda hem, türkmen Mejlisiniň ýörite karary bilen, “Türkmenistanyň Halk atşynasy” diýen at bilen ilkinji bolup sylaglandy.

Berdimuhamedowyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti wezipesinden çekilmek karary “bu işlere ýaşlary işjeň çekmek maksady” we onuň özüniň “döwlet işleriniň köpdügi” bilen düşündirilýär.

Bu wezipäniň ýurduň ýaş kadrlaryndan hut kiçi Berdimuhamedowa ynanylmagy bolsa, mejlisde çykyş edenleriň sözlerine görä, onuň “köpýyllyk tejribesi, ýokary guramaçylyk ukyby” bilen düşündirilýär.

Emma muňa garamazdan, hökümet tankytçylary ataly-ogluň “ýokary guramaçylyk ukyby” diýilýäni sorag astyna alyp, Türkmenistanyň soňky onýyllykda uly ykdysady çökgünlige düşendigini, hökümetiň bu ýagdaýdan çykmak başarnygynyň ýokdugyny öňe sürýärler.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.