Türk uniwersitetlerinde okaýan türkmen studentleri wiza üçin ençeme resminama ýygnamaly

Türkiýede okamak isleýän Türkmenistanyň raýatlary dokumentleriň, dürli resminamalaryň ençemesini, suratlary we bileti öz içine alýan sanawa görä talaby berjaý edip, Aşgabatdaky türk ilçihanasyna ýüz tutmaly. Onlaýn neşiriň habaryna görä, zerur resminamalaryň sanawy Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasynyň öňündäki maglumat tagtasynda ýerleşdirilipdir. Türkiýe, türkmeni raýatlarynyň okuw ýa-da zähmet migrasiýasy üçin iň köp saýlaýan ýurtlardan biridir.

Turkmen.news garaşsyz neşiriň belleýşi ýaly, indi Türkiýedäki uniwersitetlere giren türkmen studentleri diňe köp sanly kagyzlary ýygnap, terjime etdirip, olary döwlet edaralarynda tassykladandan soň okamaga gidip bilerler.

Türkiýede student wizasyny almak üçin talap edilýän resminamalaryň doly sanawy 10 maddadan ybarat bolup, adaty anketalardan we esasy dokumentlerden daşary, dürli maliýe hatlaryny we hemaýat bermek baradaky hatlary, şeýle-de okuwyny dowam etdirjek bolýan studentleriň alan bahalarynyň kitapçasyny öz içine alýar.

"Türkmenportal" onlaýn neşiri student wizasyny almak üçin talap edilýän resminamalaryň doly sanawyny çap edipdir:

visa.gov.tr saýtyndan onlaýn anketa;

Uniwersitete giriş haty we onuň göçürmesi;

Okaýan studentler üçin (3-nji, 4-nji we 5-nji ýyl): student kartoçkasy (Öğrenci Belgesi) we synp kitapçasy (Transkript);

Türk raýatynyň studentiň okuw üçin maliýe çykdajylaryny öz üstüne alýandygy hakynda haty (hemaýatkär haty) ýa-da ene-atasynyň iş ýerinden aýlyk hakyny görkezýän resminama, ene-atanyň türk diline terjime edilen güwä geçiş kepilnamasy;

Orta bilim şahadatnamasy we onuň göçürmesi;

Türkmenistanyň raýatynyň daşary ýurt pasporty we Türkmenistan raýatynyň umumy pasporty we olaryň nusgalary;

Bir surat (ululygy 5x6);

Dalaşgär 18 ýaşdan kiçi bolsa, ene-atalaryň onuň daşary ýurtda okamagy üçin razyçylygy (Türkmenistanyň Adalat ministrligi we Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan tassyklanan):

a) Çaganyň Türkiýede okamak üçin uzak möhletli gitmegi üçin ene-atanyň razyçylygynyň notarius tarapyndan tassyklanmagy.

b) dogluş şahadatnamasynyň notarius tarapyndan tassyklanan göçürmesi.

Iki resminama Türkmenistandaky Türkiýäniň ilçihanasynyň ýanynda işleýän terjime merkezinde türk diline terjime edilmeli we Türkiýe ilçihanasy tarapyndan tassyklanmaly;

Daşary ýurda syýahat etmek üçin lukmançylyk ätiýaçlandyryşy (90 gün);

Türk howa ýollarynyň satyn alnan ýa-da bron edilen bileti.

Bu aralykda, Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasynda yzygiderli howa gatnawy ýok. Iki ýyldan gowrak arakesmeden soň, Türkmenistan may we iýul aýlarynda Dubaý (BAE) we Russiýanyň iki şäheri Gazan we Moskwa bilen arasyndaky uçar gatnawlaryny bölekleýin dikeltdi. Awgust aýynyň ahyrynda Germaniýanyň Frankfurt şäherine uçar gatnawy ýola goýuldy.

Ýüzlerçe müň türkmen raýatynyň ýaşaýan ýurdy bolan Türkiýä diňe hökümet tarapyndan guralan ýörite çarter uçuşlary gatnaýar. Stambulyň aeroportunda öz-özünden ýygnanan ýüzlerçe türkmenistanlynyň nägilelik çykyşlaryndan soň, häkimiýetler çarter uçuşlaryny ýygjamlaşdyryp, hepdede iki gezek amala aşyrmagy wada berdiler.

Türkiýäniň migrasiýa gullugynyň maglumatyna görä, ýurtda kanuny taýdan ýaşaýan daşary ýurtlularyň sany boýunça Türkmenistanyň raýatlary ikinji ýerde durýar. 2022-nji ýylyň maý aýynda neşir edilen maglumatlara görä, Türkiýede jemi 241 000 türkmen raýaty ýaşaýar, olardan student wizasyny alanlaryň sany 9 519 adam. Deňeşdirmek üçin 2019-njy ýylda Türkmenistanyň 17 000 raýaty türk uniwersitetlerinde okaýardy.

Soňky ýyllarda pandemiýa sebäpli uçuşlaryň ýatyrylmagy bilen baglanyşykly dörän kynçylyklardan başga-da, raýatlar ýurtdan çykmakda häkimiýetleriň ýolagçylary uçarlardan esassyz düşürmegi ýaly dürli päsgelçiliklere sezewar boldular.

“Turkmen.news” howa gatnawynyň bölekleýin täzeden başlamagyndan soň, Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň ýolagçylary uçarlardan düşürmek tejribesine gaýdyp gelendigini habar berýär. Maglumatda, hususan-da, daşary ýurt uniwersitetleriniň Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan tassyklanan sanawyna goşulmadyk okuw jaýlarynyň studentleriniň ýurduň daşyna çykmagynyň gadagan edilendigi habar berilýär.

Türkmen.news Orsýete gitmekçi bolan dört studentiň 11-nji awgustda Moskwa barýan uçardan düşürlendigini we olaryň okuwa giren uniwersitetleriniň tassyklanan sanawda ýokdugyny habar beripdi. Soňra neşir 23-nji awgustda iki abituriýentiň Moskwa barýan uçardan düşürlendigini, olaryň biriniň Russiýanyň hökümetiniň kwotasy boýunça býujetiň hasabyna bilim almak üçin Orsýete gitmekçi bolandygyny habar berdi.

