Stambul: Türkmenistanly zenan işleýän öýüniň eýelerini talap, gaçdy

Türkiýäniň tanymal medeniýet wekillerinden Asli Pamir syýahatdan öýüne gaýdyp baranda jaýynyň talanandygyny bilip galdy. Ogurlykda güman edilýän täze işgäri Türkmenistanyň raýaty gaçyp gidipdir. Bu barada 30-njy oktýabrda türk metbugaty habar berdi.

Dünýewi jemgyýetçilik gatlaklarda tanymal şahsyýetleriň biri Asli Pamir daşary ýurtly zenany öý işlerini ýerine ýetirmek we hojalykda kömek etmek üçin hakyna tutupdyr we soň daşary ýurda gidipdir. Ol syýahatdan öýüne gaýdyp gelende, ony tapman gaty geň galypdyr. Bu barada "Sow" telekanaly habar berdi.

Habarda zenanyň öý kömekçisiniň öýde däldigini, üstesine-de käbir zatlaryň ýoklugyny anyklandygy aýdylýar.

Pamir öýdäki bulaşyklygy gördi we derrew öýüni we zatlaryny barlap başlady, barlag wagtynda 10 müň dollar we 10 000 dollarlyk bahaly iki sany sumkasynyň ýokdugyna göz ýetirdi. Zenan diňe polisiýa bölüminde bolup geçen zatlaryň hemmesine doly düşünip bildi diýlip, habarda aýyldy we Besiktas polisiýasynyň dessine derňewe girişendigi mälim edildi.

Polisiýa ogurlykda güman edilýän zenanyň Türkmenistanyň raýatydygyny tassyklady.

Polisiýa ogurlyk etmekde güman edilýän türkmenistanly zenany gözleýär. Onuň telefonunyň öçürilendigi aýdylýar. Türkmenistanyň raýatynyň şahsyýeti mälim edilmedi.

"Sabah" gazetinde bolan wakanyň käbir jikme-jiklikleri habar berildi. Neşiriň habaryna görä, Asli Pamiriň Stambulyň Arnawutköý ýerinde ýerleşýän öýüniň hojalyk işleri üçin hakyna tutan zenanyň adynyň inisiallary M.N. diýlip görkezilýär.

"Zenan daşary ýurtdan geleninde, öý işleri üçin hakyna tutan M.N. atly Türkmenistanyň raýatynyň ýitirim bolandygyny we onuň telefony öçürendigini bilip, muňa ynanyp bilmedi. Telefonyna jaň edeninde, ol öçürlipdir. Soň ol dessine Arnawutköý polisiýa merkezine ogurlyk hbarada habar berdi. Bu ýagdaý polisiýany çäre görmäge mejbur etdi " diýip neşir ýazdy.

Polisiýa jenaýatyň bolan ýerini gözden geçirenden soň M.N.-ni tussag etmek üçin operasiýasyna başlady.

Türkmenistanyň raýatlarynyň gatnaşmagyndaky jenaýatçylykly ýagdaýlar türk metbugatynda ýygy-ýygyndan peýda bolýar. Türk metbugatynda çap bolýan maglumatlarda Türkmenistanyň raýatlarynyň talaňçylyk, neşe gaçakçylygy, zorluk, adam öldürmek ýaly jenaýatlara baş goşandygy we öz janyna kast edendigi barada birnäçe gezek habar berildi. Türkmenistanyň metbugaty türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardaky ýagdaýy barada habar çap etmeýär.

Türkiýede azyndan ýüzlerçe müň türkmen raýaty ýaşaýar, olaryň köpüsi zähmet migrantlary bolup, bikanun ýaşaýar.

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň häkimiýetleri Türkiýäniň hökümetinden 15 ýyllap hereket eden wizasyz gatnaw düzgüniniň türkmen raýatlary üçin ýatyrmagyny haýyş etdi. Emma türkmen hökümeti öz ilatynyň migrasiýa gerimini görkezýän resmi maglumatlary çap etmän gelýär. Sentýabr aýynda Türkiýe türkmen tarapynyň haýyşyny kanagatlandyryp, Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünini girizdi.

